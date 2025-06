Entwicklung von GitLab Duo: Dogfooding unserer KI-Funktionen

Optimierte Einstellungs- und Rekrutierungsprozesse: Sieh dir Chat in Aktion an, wie die Funktion Denys Mishunov, Teammitglied und Frontend Engineer, dabei geholfen hat, einen klaren und prägnanten Text für die Aktualisierung der E-Mail-Vorlage für technische Bewerber(innen) zu formulieren. Sieh dir an, wie das Team bei der Verbesserung der Kommunikation zusammenarbeitet, um so sicherzustellen, dass die Bewerber(innen) alle notwendigen Informationen mithilfe eines Merge Request erhalten. Dieses Beispiel zeigt die praktische Anwendung von KI-Tools zur Verbesserung der Kommunikationsprozesse innerhalb des Einstellungsworkflows.