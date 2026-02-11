Veröffentlicht am: 11. Februar 2026
4 Minuten Lesezeit
Self-Managed-Kontrolle ohne eigenen Betrieb. Inklusive 24/7-Monitoring, Patching und Disaster Recovery.
Viele Unternehmen entscheiden sich für GitLab Self-Managed, weil es Kontrolle, Anpassungsmöglichkeiten und Sicherheit bietet. Gleichzeitig kann die Verwaltung der zugrunde liegenden Infrastruktur eine erhebliche betriebliche Herausforderung darstellen – insbesondere für Teams, die sich auf die Softwareentwicklung konzentrieren möchten, nicht auf den Plattformbetrieb.
Aus diesem Grund arbeitet GitLab mit Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und Data Intensity, einem Oracle Managed Services Provider, zusammen, um eine neue Managed-Service-Option anzubieten: DevSecOps-as-a-Service. Der Dienst verbindet die Kontrolle von GitLab Self-Managed mit dem Betriebskomfort eines vollständig verwalteten Service.
GitLab Self-Managed bietet die vollständige Kontrolle über die eigene DevSecOps-Plattform. Datenstandort, Instanzkonfiguration und Anpassungen an spezifische Compliance-, Sicherheits- oder Betriebsanforderungen lassen sich frei bestimmen. Dieses Maß an Kontrolle ist für Unternehmen mit strengen regulatorischen Anforderungen, Anforderungen an die Datenresidenz oder spezifischen Integrationsanforderungen relevant.
Gleichzeitig bedeutet der Betrieb von GitLab Self-Managed die Verwaltung von Servern, die Durchführung von Upgrades, die Sicherstellung der Hochverfügbarkeit und die Implementierung von Disaster Recovery – alles Aufgaben, die spezialisiertes Know-how und dedizierte Ressourcen erfordern.
DevSecOps-as-a-Service von Data Intensity auf OCI übernimmt diese betrieblichen Aufgaben, während die Kontrollvorteile von GitLab Self-Managed erhalten bleiben. Anstatt die Infrastruktur selbst aufzubauen und zu warten, steht eine eigenständige GitLab-Instanz bereit, die vom Data-Intensity-Team verwaltet wird und auf der Cloud-Infrastruktur von OCI läuft.
Der Service umfasst:
Der Managed Service von Data Intensity bietet abgestufte Architekturen, die sich an Benutzerkapazität und Recovery-Anforderungen anpassen lassen:
|Feature
|Standard
|Premier
|Premier +
|Benutzerkapazität
|Bis zu 1.000
|Bis zu 2.000
|Bis zu 3.000
|Performance
|20 Requests/Sek.
|40 Requests/Sek.
|60 Requests/Sek.
|Verfügbarkeit
|99,9 %
|99,95 %
|99,99 %
|Recovery (RTO)
|48 Stunden
|8 Stunden
|4 Stunden
Weitere Informationen sind auf der Website von Data Intensity verfügbar: DevSecOps-as-a-Service.
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) bietet eine stabile Grundlage für den Betrieb von GitLab Self-Managed – mit einer sicheren, leistungsfähigen Umgebung zu geringeren Kosten als bei anderen Hyperscalern. Unternehmen, die Workloads zu OCI migrieren, berichten von Infrastrukturkostensenkungen von 40–50 %.
OCI unterstützt verschiedene Deployment-Modelle: von öffentlichen Cloud-Regionen über spezialisierte Umgebungen wie Government und EU Sovereign Clouds bis hin zu dedizierter Infrastruktur hinter der eigenen Firewall. Diese Optionen bieten einheitliches Pricing, Tooling und Betriebserfahrung, sodass sich GitLab-Deployments über regulierte, hybride und globale Umgebungen hinweg standardisieren lassen.
Die Kombination aus GitLabs DevSecOps-Plattform, OCI-Infrastruktur und dem Managed-Services-Know-how von Data Intensity ergibt eine Lösung, die es Teams ermöglicht, sich auf die Softwareentwicklung zu konzentrieren.
DevSecOps-as-a-Service von Data Intensity eignet sich für Unternehmen, die:
Unternehmen, die GitLab Self-Managed auf OCI über DevSecOps-as-a-Service von Data Intensity betreiben möchten, können über die Data-Intensity-Website Kontakt aufnehmen, um spezifische Anforderungen zu besprechen und die Deployment-Planung zu starten.
Data Intensity bietet optional auch die Migration von Code-Repositorys und Anpassungen an, um einen reibungslosen Übergang zu OCI sicherzustellen.
GitLab baut das Partnerökosystem weiter aus. Lösungen wie diese unterstreichen das Ziel, Unternehmen die Wahl zu geben, wie sie GitLab einsetzen und verwalten – ob als SaaS, Self-Managed oder Managed Service über Partner.
