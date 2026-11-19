GitLab Duo Agent Platform braucht für dieselbe Arbeit jetzt weniger Requests an die über GitLab angebotenen Modelle. Das gilt für alle aktuellen Modelle von Anthropic, OpenAI und Google sowie für die von GitLab gehosteten offenen Modelle. Diese Einsparungen geben wir weiter.

Jede Aufgabe, die Agenten und Flows in GitLab übernehmen, erzeugt jetzt weniger Modell-Requests. Mit aktiviertem Prompt-Caching brauchen geeignete Aufgaben noch weniger Requests. Zusammen sorgen diese Optimierungen dafür, dass die GitLab Credits bei den meisten Kund(inn)en bis zu doppelt so weit reichen.

Ein Beispiel aus der Praxis

Als repräsentatives Beispiel dient ein echtes Team aus 500 Personen, das GitLab Duo Agent Platform im Oktober 2026 genutzt hat. In jedem Anwendungsfall liegt die Zahl der abgerechneten Requests (Spalte 2) über dem Wert, der sich mit den neuen Optimierungen ergeben würde (Spalte 4). Künftig fallen deshalb weniger GitLab Credits an, bei unveränderten Umrechnungsverhältnissen von Requests in Credits je Modelltyp.

Das Account-Team von GitLab kann zeigen, wie die eigene Nutzung der letzten Zeit mit den neuen Optimierungen aussähe und wie viel weiter die Credits damit reichen.

Einsatzmöglichkeiten für frei werdende Credits

Weil die bisherigen Anwendungsfälle weniger Credits brauchen, lassen sich mehr Agenten und Flows aktivieren und mehr Schritte im Softwareentwicklungszyklus automatisieren, nativ integriert in die GitLab-Plattform, die bereits im Einsatz ist. Gute Ausgangspunkte sind:

Slack-Unterhaltungen in ausgelieferte Arbeit verwandeln: GitLab for Slack hat jetzt Agentenfunktionen. Wer @GitLab in einem Team-Channel oder einer eigenen Direktnachricht erwähnt, lässt den Agenten die Unterhaltung lesen, prüfen, was in GitLab bereits existiert, Entscheidungen in Issues und Merge Requests umsetzen und agentische Flows starten. Die Ergebnisse postet er zurück in den Thread. Jede Anfrage läuft mit den eigenen GitLab-Berechtigungen und wird als Agenten-Session protokolliert.

GitLab for Slack hat jetzt Agentenfunktionen. Wer @GitLab in einem Team-Channel oder einer eigenen Direktnachricht erwähnt, lässt den Agenten die Unterhaltung lesen, prüfen, was in GitLab bereits existiert, Entscheidungen in Issues und Merge Requests umsetzen und agentische Flows starten. Die Ergebnisse postet er zurück in den Thread. Jede Anfrage läuft mit den eigenen GitLab-Berechtigungen und wird als Agenten-Session protokolliert. Routinearbeit nach Zeitplan erledigen: Mit geplanten Automatisierungen, jetzt als Beta in GitLab 19.6, laufen Flows selbstständig in einem vom Team festgelegten Rhythmus, in Abständen von 15 Minuten bis zu einem Monat. So lassen sich etwa jeden Morgen neue Issues sichten oder jede Stunde der Zustand der CI prüfen und die wahrscheinliche Ursache kommentieren, bevor jemand den Vorfall öffnet.

Mit geplanten Automatisierungen, jetzt als Beta in GitLab 19.6, laufen Flows selbstständig in einem vom Team festgelegten Rhythmus, in Abständen von 15 Minuten bis zu einem Monat. So lassen sich etwa jeden Morgen neue Issues sichten oder jede Stunde der Zustand der CI prüfen und die wahrscheinliche Ursache kommentieren, bevor jemand den Vorfall öffnet. Schwachstellen finden, die andere Scanner übersehen: Der Business Logic Security Analyzer, jetzt als Beta für GitLab Ultimate auf GitLab.com verfügbar, prüft Repositories und Merge Requests auf Schwachstellen bei Berechtigungen und Zugriffskontrolle, die musterbasierte Scanner übersehen können. Wer diesen Flow mit Claude Mythos 5.2 von Anthropic betreiben möchte, wendet sich an das Account-Team.

Der Business Logic Security Analyzer, jetzt als Beta für GitLab Ultimate auf GitLab.com verfügbar, prüft Repositories und Merge Requests auf Schwachstellen bei Berechtigungen und Zugriffskontrolle, die musterbasierte Scanner übersehen können. Wer diesen Flow mit Claude Mythos 5.2 von Anthropic betreiben möchte, wendet sich an das Account-Team. Aus Issues Merge Requests machen: Duo Developer bringt ein Issue bis zu einem prüfbereiten Merge Request und folgt dabei dem Plan des Issues im Kontext des Projekts. Er lässt sich aus einem Issue oder einer Diskussion in GitLab starten, automatisch auslösen, wenn ein Work Item seinen Status ändert, oder direkt über die Duo CLI nutzen. Jede Session wird in GitLab protokolliert. Weil diese Sessions lang und kontextreich sind, profitieren sie am stärksten von den neuen Optimierungen, besonders mit aktiviertem Prompt-Caching.

Duo Developer bringt ein Issue bis zu einem prüfbereiten Merge Request und folgt dabei dem Plan des Issues im Kontext des Projekts. Er lässt sich aus einem Issue oder einer Diskussion in GitLab starten, automatisch auslösen, wenn ein Work Item seinen Status ändert, oder direkt über die Duo CLI nutzen. Jede Session wird in GitLab protokolliert. Weil diese Sessions lang und kontextreich sind, profitieren sie am stärksten von den neuen Optimierungen, besonders mit aktiviertem Prompt-Caching. Ein ganzes Ziel mit /goal übergeben: In der Duo CLI oder im Chat von Duo Agent Platform lässt sich mit /goal beschreiben, was erledigt werden soll. GitLab Duo plant die Arbeit, führt sie aus und prüft das Ergebnis, wobei eine unabhängige Prüfinstanz entscheidet, wann das Ziel erreicht ist. Die Kontrolle bleibt dabei durchgehend erhalten: Jederzeit lassen sich die Arbeit pausieren, das Ziel ändern und der Agent umlenken.

Wer Credits im Rahmen einer GitLab Flex-Vereinbarung nutzt, kann die frei werdenden Credits auch für kürzlich veröffentlichte Funktionen einsetzen, etwa GitLab Secrets Manager, Dedicated Runners, GitLab Orbit (in Kürze) und weitere Neuerungen.

Mehr Wert, mehr Transparenz und mehr Kontrolle über die Ausgaben

Diese Optimierungen bauen auf jüngsten Neuerungen auf, die zeigen, wohin Credits fließen, Leitplanken für das Budget ermöglichen und mit denen sich die Ausgaben an veränderte Prioritäten anpassen lassen.

Sehen, wohin die Investition fließt: Das Impact Dashboard von Duo Agent Platform, eingeführt in GitLab 19.5, zeigt Nutzung, Arbeitsaktivität und Credit-Verbrauch in einer Ansicht. Der Verbrauch lässt sich nach Modell, Flow-Typ und Gruppe oder Projekt aufschlüsseln, um zu entscheiden, wo die Nutzung als Nächstes ausgebaut wird.

Leitplanken setzen, während die Nutzung wächst: Auf der Seite für Credit-Caps, eingeführt in GitLab 19.4 für GitLab.com und Self-Managed, lassen sich ein Standard-Cap pro Person und individuelle Ausnahmen festlegen, ohne die API zu nutzen. So bleibt Raum zum Experimentieren, während sich steuern lässt, wie viel jede Person verbrauchen kann.

Allen Nutzer(inne)n Einblick in die eigene Nutzung geben: Einzelne Nutzer(innen) auf GitLab.com können ihren Verbrauch an GitLab Credits jetzt selbst über die Zeit verfolgen, gefiltert nach Produkt und Zeitraum, ohne auf einen Bericht der Administration angewiesen zu sein.

Das Budget mit GitLab Flex flexibel halten: Wo Agenten den größten Nutzen bringen, zeigt sich mit der Zeit, und mit diesen Erkenntnissen verschieben sich auch die Prioritäten bei den Ausgaben. GitLab Flex fasst Seats und GitLab Credits in einer jährlichen Verpflichtung zusammen und erlaubt es, die monatliche Zuteilung innerhalb der Vereinbarung anzupassen. So lässt sich die Investition auf die Funktionen lenken, die die Teams mit wachsender Nutzung brauchen.

Mehr Wert pro Credit, kombiniert mit mehr Flexibilität bei der Verwendung des Budgets, schafft Spielraum für den Ausbau, ohne jeden neuen Anwendungsfall als eigene Investitionsentscheidung behandeln zu müssen.

Aktivierung im eigenen Konto

Für neue Kund(inn)en gelten die neuen Optimierungen ab dem 19. November 2026. Bestehende Kund(inn)en können sich ab dem 19. November jederzeit dafür entscheiden (diese Entscheidung lässt sich nicht rückgängig machen) oder werden am 18. Dezember 2026 automatisch umgestellt. Wer sich vor dem 18. Dezember dagegen entscheidet, behält die bisherigen Konditionen und enthaltenen Credits bis zur nächsten Verlängerung oder für 12 Monate, je nachdem, was zuerst eintritt.

Unabhängig davon ändern sich die Aktions-Credits, die in jedem Seat für Premium und Ultimate enthalten sind. Ab dem 1. Januar 2027 umfasst die Aktion monatlich Credits im Wert von 8 US-Dollar für Nutzer(innen) von Premium und 16 US-Dollar für Nutzer(innen) von Ultimate.

Alle Details zu GitLab Credits und zur Umstellung stehen in der Dokumentation zu GitLab Credits. Bei Fragen zum eigenen Konto hilft das Account-Team weiter.

Neu bei GitLab? Eine kostenlose Testversion von GitLab Ultimate einschließlich GitLab Duo Agent Platform lässt sich ohne Kreditkarte starten.

Funktionen mit Pauschalpreis (Code Review Flow, SAST Flows und Code Suggestions) sind nicht betroffen, und selbst gehostete Modelle bleiben bei 8 Requests pro Credit.