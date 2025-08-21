Embedded Views: Die Zukunft der Arbeitsverfolgung in GitLab

Kennen Sie das? Sie wechseln ständig zwischen Tabs in GitLab, nur um den Überblick zu behalten, was in Ihrem Projekt passiert? Vielleicht prüfen Sie ein Issue, springen dann zu einem Merge Request und dann zu einem Epic, um zu sehen, wie alles zusammenhängt. Ehe Sie sich versehen, ist Ihr Browser voller Tabs und Sie haben den roten Faden verloren.

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, sind Sie definitiv nicht allein. So viele Teams verschwenden Zeit und Energie damit, zwischen verschiedenen Elementen in ihrer Projektverwaltungssoftware hin und her zu springen, nur um den Überblick über ihre Arbeit zu behalten.

Deshalb haben wir Embedded Views entwickelt, angetrieben von GitLab Query Language (GLQL). Mit Embedded Views, verfügbar ab 18.3, erhalten Sie Live-Informationen genau dort, wo Sie bereits in GitLab arbeiten. Kein endloses Kontextwechseln mehr. Keine veralteten Berichte mehr. Nur die Informationen, die Sie brauchen, genau dann, wenn Sie sie brauchen.

Warum Embedded Views wichtig sind

Embedded Views sind mehr als nur ein neues Feature – sie stellen eine grundlegende Veränderung dar, wie Teams ihre Arbeit in GitLab verstehen und verfolgen. Mit Embedded Views können Teams den Kontext beibehalten, während sie auf Echtzeitinformationen zugreifen, gemeinsames Verständnis schaffen und die Zusammenarbeit verbessern, ohne ihren aktuellen Workflow zu verlassen. Es geht darum, die Arbeitsverfolgung natürlich und mühelos zu gestalten, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Mit Embedded Views können Sie Live-GLQL-Abfragen in Markdown-Codeblöcken in Wiki-Seiten, Epics, Issues und Merge Requests einfügen. Das macht sie so nützlich:

Immer aktuell

GLQL-Abfragen sind dynamisch und rufen bei jedem Seitenladen frische Daten ab. Ihre Embedded Views spiegeln also immer den aktuellen Zustand Ihrer Arbeit wider, nicht den Zustand beim Einbetten der Ansicht. Wenn Änderungen an Issues, Merge Requests oder Milestones auftreten, zeigt eine Seitenaktualisierung diese Updates in Ihrer Embedded View an.

Kontextbezogenes Bewusstsein

Verwenden Sie Funktionen wie currentUser() und today() , um Abfragen kontextspezifisch zu machen. Ihre Embedded Views passen sich automatisch an, um relevante Informationen für die jeweilige Person anzuzeigen, die sie betrachtet, und schaffen so personalisierte Erlebnisse ohne manuelle Konfiguration.

Leistungsstarke Filterung

Filtern Sie nach Feldern wie Zuweisenden, Autor(inn)en, Label, Milestone, Gesundheitsstatus, Erstellungsdatum und mehr. Verwenden Sie logische Ausdrücke, um genau die gewünschten Daten zu erhalten. Wir unterstützen mehr als 30 Felder ab Version 18.3.

Anpassbare Anzeige

Sie können Ihre Daten als Tabelle, Liste oder nummerierte Liste anzeigen. Wählen Sie, welche Felder angezeigt werden sollen, legen Sie ein Limit für die Anzahl der Elemente fest und geben Sie die Sortierreihenfolge an, um Ihre Ansicht fokussiert und handlungsorientiert zu halten.

Verfügbarkeit

Sie können Embedded Views in Gruppen- und Projekt-Wikis, Epic- und Issue-Beschreibungen, Merge Requests und Kommentaren verwenden. GLQL ist in allen GitLab-Stufen verfügbar: Free, Premium und Ultimate, auf GitLab.com, GitLab Self-Managed und GitLab Dedicated. Bestimmte Funktionen wie die Anzeige von Epics, Status, benutzerdefinierten Feldern, Iterationen und Gewichtungen sind in den Stufen Premium und Ultimate verfügbar. Die Anzeige des Gesundheitsstatus ist nur in Ultimate verfügbar.

Embedded Views in Aktion erleben

Die Syntax einer Embedded View-Quelle ist eine Obermenge von YAML, die besteht aus:

Dem query -Parameter: Ausdrücke, die mit einem logischen Operator wie and verbunden werden.

-Parameter: Ausdrücke, die mit einem logischen Operator wie verbunden werden. Parametern für die Präsentationsebene wie display , limit oder fields , title und description , dargestellt als YAML.

Eine View wird in Markdown als Codeblock definiert, ähnlich wie andere Codeblöcke wie Mermaid.

Zum Beispiel:

Zeige eine Tabelle der ersten 5 offenen Issues an, die dem authentifizierten Benutzer in gitlab-org/gitlab zugewiesen sind. Zeige die Spalten title , state , health , description , epic , milestone , weight und updated .

```glql display: table title: GLQL-Tabelle 🎉 description: Diese Ansicht listet meine offenen Issues auf fields: title, state, health, epic, milestone, weight, updated limit: 5 query: project = "gitlab-org/gitlab" AND assignee = currentUser() AND state = opened ```

Diese Quelle sollte eine Tabelle wie die folgende rendern:

Eine einfache Möglichkeit, Ihre erste Embedded View zu erstellen, besteht darin, zum Dropdown-Menü Weitere Optionen in der Rich-Text-Editor-Symbolleiste zu navigieren. Wählen Sie dort Embedded View aus, wodurch folgende Abfrage in einem Markdown-Codeblock eingefügt wird:

```glql query: assignee = currentUser() fields: title, createdAt, milestone, assignee title: Mir zugewiesene Issues ```

Speichern Sie Ihre Änderungen im Kommentar oder in der Beschreibung, wo der Codeblock erscheint, und schon sind Sie fertig! Sie haben erfolgreich Ihre erste Embedded View erstellt!

Wie GitLab Embedded Views nutzt

Ob wir Merge Requests für Security-Releases nachverfolgen, Bugs zur Verbesserung der Backlog-Hygiene triagieren oder Team-Onboarding und Milestone-Planung verwalten – wir verlassen uns täglich bei geschäftskritischen Prozessen auf Embedded Views. Dies ist nicht nur ein Feature, das wir entwickelt haben, es ist ein Tool, auf das wir uns verlassen, um unser Geschäft effektiv zu führen. Wenn Sie Embedded Views einführen, erhalten Sie eine getestete Lösung, die GitLab-Teams bereits dabei hilft, effizienter zu arbeiten, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und die Transparenz über komplexe Workflows hinweg zu wahren. Einfach ausgedrückt: Embedded Views können verändern, wie Ihr Team auf die Arbeit zugreift und sie analysiert, die für Ihren Erfolg am wichtigsten ist.

Um mehr darüber zu erfahren und zu sehen, wie GitLab Embedded Views intern nutzt, schauen Sie sich How GitLab measures Red Team impact: The adoption rate metric und Global Search Release Planning Issues für die Milestones 18.1, 18.2 und 18.3 an.

Was kommt als Nächstes

Embedded Views sind nur der Anfang der Vision der Knowledge Group für die Arbeitsverfolgung. Erfahren Sie mehr über unsere nächsten Schwerpunkte im Embedded Views Post-GA Epic. Während sich Embedded Views weiterentwickeln, sind wir dazu verpflichtet, sie noch leistungsfähiger und zugänglicher zu machen.

Teilen Sie Ihre Erfahrungen

Teilen Sie Ihr Feedback im Embedded Views GA Feedback Issue. Ob Sie innovative Anwendungsfälle entdeckt haben, auf Herausforderungen gestoßen sind oder Verbesserungsideen haben – wir möchten von Ihnen hören.