Anwendungsqualität mit KI-gestützter Testgenerierung verbessern

Du weißt, wie entscheidend die Anwendungsqualität für deine Kund(inn)en und deinen Ruf ist. Allerdings kann es sich wie ein ständiger Kampf anfühlen, diese Qualität durch umfassende Tests sicherzustellen. Du hast es mit zeitaufwendigen manuellen Prozessen zu tun, inkonsistenter Testabdeckung im Team und diesen lästigen Problemen, die irgendwie durchrutschen. Es ist frustrierend, wenn deine Bewertung sinkt, weil die Qualitätssicherung eher zu einem Engpass als zu einem Schutzschild wird.

Hier kann GitLab Duo mit Amazon Q, das agentische KI im gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus für AWS-Kund(inn)en bereitstellt, deinen QA-Prozess transformieren. Diese KI-gestützte Funktion kann automatisch umfassende Unit-Tests für deinen Code generieren und deinen Qualitätssicherungs-Workflow dramatisch beschleunigen. Anstatt Stunden damit zu verbringen, Tests manuell zu schreiben, kannst du die KI deinen Code analysieren und Tests erstellen lassen, die optimale Abdeckung und konsistente Qualität über deine gesamte Anwendung hinweg gewährleisten.

Wie GitLab Duo mit Amazon Q funktioniert

Wie funktioniert das also? Lass uns gemeinsam durch den Prozess gehen. Wenn du an einem neuen Feature arbeitest, beginnst du damit, die Java-Klasse auszuwählen, die du über einen Merge Request zu deinem Projekt hinzugefügt hast. Du navigierst einfach zu deinem Merge Request und klickst auf den Tab „Änderungen", um den neuen Code zu sehen, den du hinzugefügt hast.

Als Nächstes rufst du Amazon Q auf, indem du einen Quick-Action-Befehl eingibst. Alles, was du tun musst, ist /q test in das Issue-Kommentarfeld einzugeben. So einfach ist das – nur ein Schrägstrich, der Buchstabe „q" und das Wort „test".

Sobald du Enter drückst, wird Amazon Q aktiv. Es analysiert deinen ausgewählten Code und versteht dessen Struktur, Logik und Zweck. Die KI untersucht deine Klassenmethoden, Abhängigkeiten und potenzielle Randfälle, um zu bestimmen, welche Tests benötigt werden.

Innerhalb weniger Augenblicke generiert Amazon Q eine umfassende Unit-Test-Abdeckung für deine neue Klasse. Es erstellt Tests, die nicht nur den Happy Path abdecken, sondern auch Randfälle und Fehlerbedingungen, die du möglicherweise übersehen hättest. Die generierten Tests folgen den bestehenden Mustern und Konventionen deines Projekts und stellen sicher, dass sie sich nahtlos in deine Codebasis integrieren.

Warum GitLab Duo mit Amazon Q verwenden?

Hier ist das Fazit: Du hast mit einer kritischen Herausforderung begonnen – hochwertige Anwendungen zu pflegen und dabei mit Zeitbeschränkungen und inkonsistenten Testpraktiken umzugehen. GitLab Duo mit Amazon Q löst dies, indem es den Testgenerierungsprozess automatisiert und optimale Code-Abdeckung sowie konsistente Teststandards gewährleistet. Das Ergebnis? Probleme werden vor der Bereitstellung erkannt, deine Anwendungen behalten ihre Qualität und du kannst Software schneller entwickeln, ohne die Zuverlässigkeit zu opfern.

Hauptvorteile dieser Funktion:

Reduziert die Zeit für das Schreiben von Unit-Tests erheblich

Gewährleistet umfassende Testabdeckung über deine gesamte Codebasis

Hält konsistente Testqualität über alle Teammitglieder hinweg aufrecht

Erkennt Probleme, bevor sie die Produktion erreichen

Beschleunigt deine gesamte Entwicklungsgeschwindigkeit

Bereit, diese bahnbrechende Funktion in Aktion zu sehen? Sieh dir an, wie GitLab Duo mit Amazon Q deinen Qualitätssicherungsprozess transformieren kann:

Starte noch heute mit GitLab Duo mit Amazon Q

Möchtest du mehr über GitLab Duo mit Amazon Q erfahren? Besuche die GitLab und AWS Partnerseite für detaillierte Informationen.

Agentische KI-Ressourcen