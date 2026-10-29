Eine kritische Schwachstelle braucht eine Korrektur und eine Landkarte. Die Korrektur ist meist schnell erledigt. Zeit kostet vor allem die Frage, wo die anfällige Komponente steckt, wer dafür zuständig ist und ob sie aus dem Internet erreichbar ist. Die meisten Security-Teams setzen diese Antwort aus Scanner-Berichten, Tabellen und einem Slack-Thread zusammen, in dem gefragt wird, wem ein Dienst gehört, den niemand kennt. Solange das dauert, bleibt die Organisation angreifbar.

GitLab Orbit, jetzt allgemein verfügbar, ersetzt diese manuelle Arbeit durch eine einzige Abfrage. Orbit verbindet Code, Merge Requests, Pipelines, Sicherheitsfunde und Zuständigkeiten in einem Graphen, der aktuell bleibt, während die Teams ausliefern. Auf die Frage, welche Projekte betroffen sind und wer für sie zuständig ist, liegt die Antwort in wenigen Minuten vor. Agenten antworten aus dem Graphen, statt Repositories zu durchsuchen und API-Aufrufe zusammenzusetzen. Dafür brauchen sie weniger Wiederholungen und weniger Tokens.

Scanner allein beantworten die Frage nicht

PHP2Shell, die Reihe kritischer PHP-Lücken, die letzte Woche bekannt wurde, zeigt das Problem. PHP wird meist als Systempaket installiert, aus dem Quellcode kompiliert oder fest in ein Container-Image eingebaut, aber nicht als Abhängigkeit einer Anwendung verwaltet. Anfällige Versionen können auf Webservern liegen, in Container-Images, in alten CI-Jobs oder in internen Werkzeugen, von denen niemand mehr weiß, wer sie gebaut hat. Die Korrektur war ein Versions-Upgrade. Zeit kostete die Suche nach jeder betroffenen Installation.

Sicherheitswerkzeuge liefern unterschiedliche Sichten auf die Umgebung. Dependency Scanning findet anfällige Abhängigkeiten von Anwendungen. Container Scanning erkennt Schwachstellen in Betriebssystempaketen, Sprachabhängigkeiten und anderen Softwarekomponenten. Die Codesuche hilft dabei, Stellen zu finden, an denen Images und Konfigurationen referenziert werden. Eine Schwachstelle zu identifizieren, ist aber nur ein Teil der Aufgabe. Teams müssen außerdem wissen, welche Dienste betroffen sind, wer für sie zuständig ist, welche Pipelines sie bauen und deployen und wo die Korrektur ansetzen muss. Diese Informationen sind oft über mehrere Systeme verteilt.

Das Team muss die Puzzleteile also selbst zusammensetzen, und jede Person hält ein anderes Teil in der Hand. Das Security-Engineering kann den Schweregrad einschätzen, sieht aber womöglich nicht jedes betroffene System. Das Plattform-Engineering verantwortet die Basis-Images und CI-Templates, von denen Hunderte Projekte abhängen, sieht aber nicht jedes Projekt, das sie nutzt. Entwickler(innen) werden aus ihrer Roadmap gerissen, um Repositories nach einer Komponente zu durchsuchen, von der sie womöglich nicht wissen, dass sie dafür zuständig sind. Wer als CISO verantwortlich ist, muss der Geschäftsleitung sagen, ob das Unternehmen gefährdet ist, bevor überhaupt eine vollständige Liste vorliegt.

Angreifer müssen nur ein einziges anfälliges System finden. Das eigene Team muss alle finden. Die Ausnutzung einer Schwachstelle ist inzwischen mit 31 % der häufigste Angriffsvektor für den Erstzugriff, wie der Bericht von Verizon für 2026 zeigt. Derselbe Bericht stellt fest, dass Angreifer generative KI in mehreren Phasen eines Angriffs einsetzen. Die Landkarte muss also existieren, bevor das Advisory erscheint.

Orbit bildet den gesamten Lebenszyklus ab

Orbit nutzt die Daten, mit denen GitLab ohnehin arbeitet: Merge Requests, Pipelines, Deployments und Schwachstellen. Eine CVE ist im Graphen von Orbit direkt mit den Diensten, Pipelines, Umgebungen und Teams verbunden, die sie betrifft. Weil der Graph Teil von GitLab ist, muss kein zweites System synchron gehalten und keine neue Instrumentierung aufgebaut werden.

Ohne Orbit können Agenten oder Analyst(inn)en meist den anfälligen Code finden, nicht aber die gesamte Gefährdung. Jemand setzt dieses Bild von Hand zusammen, Werkzeug für Werkzeug, und die Lücken zeigen sich in der langen Liste von Diensten, die niemand geprüft hat. Mit Orbit ordnet eine einzige Abfrage die CVE den Diensten, Pipelines, Umgebungen und Zuständigkeiten zu, die davon abhängen. Das Ergebnis ist eine eingegrenzte, priorisierte Liste, mit der das Security-Team arbeiten kann.

Agenten ohne Orbit stoßen auf dieselbe Grenze, denn sie sehen das System nicht als Ganzes und raten deshalb. In Tests von GitLab mit denselben Aufgaben und demselben Modell waren Agenten mit Orbit bis zu 11-mal schneller, verbrauchten bis zu 4,5-mal weniger Tokens und brauchten bis zu 45-mal weniger Wiederholungen. Bei einem Vorfall liegen die Antworten so schon vor, während das Team noch sichtet. Der geringere Token-Verbrauch verhindert, dass Abfragen über eine große Gruppe zum Kostenproblem werden, und dank weniger Wiederholungen kann das Team mit der ersten Antwort arbeiten, statt die Frage neu zu stellen.

Die Demo zeigt, wie GitLab Orbit hilft, die eigene Gefährdung zu verstehen:

Ein Graph verbindet jede CVE mit ihrer Zuständigkeit

Der Blast Radius, also die Reichweite einer Schwachstelle, umfasst die Projekte, die die fehlerhafte Komponente enthalten, den Weg, auf dem sie dorthin gelangt ist, die Zuständigkeiten für diese Projekte und die jüngsten Änderungen. Die meisten dieser Fakten liegen in GitLab bereits vor, nur an verschiedenen Stellen. Orbit verbindet sie. Wird Orbit für eine Top-Level-Gruppe aktiviert, indexiert es Projekte, Merge Requests, Pipelines, Work Items, Sicherheitsfunde und Quellcode in einem Graphen, der ihre Beziehungen abbildet.

Fragen lassen sich dann in natürlicher Sprache stellen, statt Systeme von Hand abzugleichen: Welche Projekte nutzen diese Bibliothek, welche Merge Requests haben sie eingeführt, und wer ist für das jeweilige Projekt zuständig? Ein Agent durchläuft den Graphen und antwortet auf Basis der indexierten Projektdaten. Die Graph-Abfragen hinter jeder Antwort lassen sich prüfen.

Der Zugriff richtet sich nach den bereits festgelegten Rollen, sodass Personen und Agenten nur sehen, was sie sehen dürfen. Die integrierten Agenten von GitLab, darunter der Security Analyst Agent, nutzen Orbit direkt, und externe Agenten wie Claude Code und Codex erreichen denselben Graphen über MCP.

Die Gefährdung lässt sich schnell eingrenzen

Nach PHP2Shell will die Geschäftsleitung als Erstes wissen, ob das Unternehmen betroffen ist. Ohne Landkarte lautet die Antwort: "Wir prüfen das noch." Mit Orbit ist die Antwort eine Liste: Diese Projekte enthalten PHP, diese Teams sind zuständig, und diese Pipelines bauen sie.

Die erste Stunde mit Orbit sieht so aus:

Jedes PHP-Projekt finden: In GitLab Duo Agentic Chat fragen: "Nutze Orbit, um den Blast Radius von PHP in dieser Gruppe zu ermitteln. Liste jedes Projekt auf, das PHP-Code enthält, gruppiert nach Untergruppe und mit den Zuständigen." Basis-Image und Version bestätigen: Die exakte Codesuche auf der Top-Level-Gruppe mit aktiviertem Modus für reguläre Ausdrücke nutzen. Mit lang:Dockerfile ^FROM.*php lassen sich Container-Basis-Images finden, mit file:composer\.json$ Composer-Projekte ohne Dockerfile. Anschließend jeden FROM -Tag mit den korrigierten Versionen vergleichen. Offene Funde ermitteln: Sobald die Scans gelaufen sind, Agentic Chat bitten, alle Funde von Container Scanning zu CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619 in der gesamten Gruppe aus dem Vulnerability Report zusammenzustellen. Dafür sind Ultimate und die Rolle Security Manager erforderlich. Mit dem laufenden Bestand abgleichen: Orbit und Codesuche decken ab, was die Repositories auf dem Default Branch deklarieren. Diese Liste mit dem Laufzeitinventar aus Konfigurationsmanagement oder Cloud-Werkzeugen abgleichen, zuerst für die Dienste, die aus dem Internet erreichbar sind. PHP kann auch auf von Hand eingerichteten Servern außerhalb jedes Repositorys laufen.

Der Leitfaden zur Behebung von PHP2Shell nennt die korrigierten Versionen und beschreibt, wie sich eine Kompromittierung prüfen lässt. Teams auf GitLab Self-Managed oder GitLab Dedicated können mit den Schritten aus dem Leitfaden beginnen, bis Orbit auch ihre Instanz erreicht.

Dieselbe Prüfung funktioniert für jede gemeinsam genutzte Komponente

Die Schritte oben funktionieren nicht nur für PHP. Ob eine weit verbreitete Bibliothek eine Sicherheitskorrektur ausliefert, ein genutztes Paket als bösartig markiert wird, ein CI-Template, das viele Projekte erben, eine Änderung braucht oder ein internes SDK ein inkompatibles Sicherheits-Upgrade bringt: Am Anfang steht immer dieselbe Frage. Was hängt davon ab, und wer ist dafür zuständig? Orbit antwortet jedes Mal aus demselben Graphen. Das Team beginnt also mit einer Liste statt mit einer Suche.

Der Blast Radius sollte vor der nächsten Veröffentlichung feststehen

GitLab Orbit ist für Kund(inn)en mit Premium und Ultimate allgemein verfügbar, zunächst auf GitLab.com und in den kommenden Wochen auch für Self-Managed und GitLab Dedicated. Über das GitLab Account-Team lässt sich Orbit 30 Tage lang kostenlos testen. Wer neu bei GitLab ist, kann mit unserem Team sprechen, um mit einem kostenpflichtigen Tarif zu starten, und eine Testphase für Orbit gleich mit einplanen.

Die Dokumentation hilft beim Einstieg. Für einen umfassenderen Blick auf die eigene Sicherheitslage lässt sich ein Assessment nach dem GitLab Security Standard anfragen. Es zeigt, wie die Ermittlung des Blast Radius in das übrige Sicherheitsprogramm passt. Wer PHP einsetzt, beginnt am besten mit dem Leitfaden zur Behebung von PHP2Shell und aktualisiert sofort.