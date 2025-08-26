Granulare Job Token Berechtigungen sind jetzt verfügbar

Veröffentlicht am: 26. August 2025
2 Minuten Lesezeit
GitLab ermöglicht granulare Berechtigungen für CI/CD Job Tokens und erhöht die Sicherheit der Software-Supply-Chain.
CI/CD Pipelines erben oft überprivilegierte Berechtigungen von Benutzerkonten, was erhebliche Sicherheitsrisiken birgt, wenn Pipelines kompromittiert oder Tokens geleakt werden. GitLab 18.3 führt granulare Berechtigungen für Job Tokens ein, um dieses Problem zu lösen, und überführt diese Sicherheitsverbesserung von Beta zu GA.
Diese Funktion ermöglicht es Maintainern, granulare Berechtigungen zu implementieren, die den Job-Token-Zugriff auf API-Ressourcen kontrollieren. Gemäß dem Principle of Least Privilege haben diese Job Tokens keinerlei Zugriffsmöglichkeit auf API-Ressourcen, bis explizit Berechtigungen erteilt werden.
Diese erste Version umfasst granulare Berechtigungen für die folgenden Ressourcen:
Zusätzliche API-Endpunkte sind für zukünftige Releases geplant. Weitere Informationen finden sich im zugehörigen Epic.
Diese Version stellt einen wichtigen Schritt in GitLabs übergeordneter Mission dar, die Sicherheit der Software-Supply-Chain zu verbessern. Historisch waren Job Tokens an den Benutzer gebunden, der die Pipeline ausführt, wodurch dessen Privilegien geerbt wurden und Sicherheitsrisiken entstanden, wenn Pipelines kompromittiert wurden.
Granulare Berechtigungen für Job Tokens bieten eine Grundlage für ein sichereres CI/CD-Ökosystem, das:
Security-Teams und DevOps-Ingenieure sollten diese Funktion für alle Projekte evaluieren, die automatisierte Deployments, Package-Veröffentlichungen oder Infrastructure Management durchführen. Da es sich um eine Opt-in-Funktion handelt, kann die Migration schrittweise erfolgen, um Störungen bestehender Pipelines zu minimieren.
Beginnen Sie damit, die kritischsten Pipelines zu identifizieren und deren aktuelle Berechtigungsanforderungen zu prüfen. Aktivieren Sie dann granulare Berechtigungen und konfigurieren Sie den minimalen Zugriff, der für jedes Projekt benötigt wird. Weitere Informationen finden sich in der Dokumentation zu granularen Berechtigungen für CI/CD Job Tokens.
