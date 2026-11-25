Gemini 4 Neon von Google ist jetzt in GitLab Duo Agent Platform verfügbar und bietet Engineering-Teams ein vielseitiges Modell für agentische Arbeit, mit besonderen Stärken beim Programmieren.

Gemini 4 Neon ergänzt die wachsende Reihe der Gemini-4-Modelle in GitLab Duo Agent Platform, zu der bereits Argon, Hydrogen und Carbon gehören. Jedes Modell gewichtet Geschwindigkeit, Reasoning und Kosten anders, sodass Teams aus einer breiten Auswahl an Gemini-Modellen wählen können, von kleinen Korrekturen bis zu umfangreichen Refactorings über die gesamte Codebasis.

Neon deckt die Mischung an Aufgaben ab, die ein Agent im Laufe eines Tages übernimmt: ein Issue planen, eine lange Spezifikation lesen, in Agentic Chat Fragen zu einer Codebasis beantworten und anschließend die Änderung umsetzen. Seine größte Stärke zeigt es beim agentischen Programmieren, wenn ein Agent lesen, ausführen und bearbeiten muss, bis eine Änderung bereit für das Review ist.

Mehrstufige Codeänderungen bis zum Merge Request

Im Software-Engineering-Benchmark von GitLab hat Neon 100 % der Aufgaben abgeschlossen und dabei jedes Mal einen Merge Request zurückgegeben. 76,7 % dieser Aufgaben hat es gelöst, mit Änderungen, die die Tests des Benchmarks bestanden haben.

Neon kommt gut mit Aufgaben zurecht, die viele Schritte und Urteilsvermögen erfordern, bevor ein Review sinnvoll ist. Damit eignet sich das Modell für Änderungen, die sich über eine Codebasis erstrecken: etwa ein Feature, für das eine neue Option von der Konfiguration bis in die Oberfläche durchgereicht werden muss, ein Bug, dessen Korrektur mehrere Module betrifft, oder ein Refactoring, das in jedem abhängigen Paket ankommen muss. Engineers können diese Arbeit übergeben und später einen Merge Request prüfen.

Die Modellauswahl innerhalb der Gemini-4-Reihe

Mit den Gemini-4-Modellen in GitLab stehen Teams unterschiedliche Stärken zur Verfügung:

Neon: hält Reasoning und Ressourcenverbrauch im Gleichgewicht und eignet sich besonders für Codeänderungen, die mehrere Dateien betreffen.

hält Reasoning und Ressourcenverbrauch im Gleichgewicht und eignet sich besonders für Codeänderungen, die mehrere Dateien betreffen. Hydrogen: das Modell von Google für den Alltag, das große Mengen an Routinearbeit kostengünstig abwickelt.

das Modell von Google für den Alltag, das große Mengen an Routinearbeit kostengünstig abwickelt. Carbon: übernimmt die anspruchsvollsten Projekte mit langem Zeithorizont, bei denen zusätzliches Reasoning den höheren Aufwand rechtfertigt.

übernimmt die anspruchsvollsten Projekte mit langem Zeithorizont, bei denen zusätzliches Reasoning den höheren Aufwand rechtfertigt. Argon: arbeitet lang laufende Jobs methodisch ab und wartet auf eine Bestätigung, bevor es etwas Unumkehrbares ausführt.

Wer alltägliche Arbeit mit Hydrogen erledigt und Neon für Aufgaben mit anhaltendem Programmieraufwand einsetzt, kommt mit den GitLab Credits weiter. Admins können verschiedenen Funktionen in GitLab Duo Agent Platform unterschiedliche Modelle zuweisen und diese Zuordnung jederzeit ändern. Kontext, Richtlinienprüfungen und Audit-Trail gelten für jedes Modell gleichermaßen, sodass Teams neue Modelle einführen können, ohne ihre Leitplanken aufzugeben.

Der Einstieg mit Neon

Gemini 4 Neon lässt sich in GitLab Duo Agent Platform beim nächsten Feature, der nächsten Korrektur oder dem nächsten Refactoring ausprobieren. Wie alle Modelle in GitLab wird Gemini 4 Neon über GitLab Credits abgerechnet.

Neu bei GitLab Duo Agent Platform? Mit einer kostenlosen Testversion lässt sich die Plattform kennenlernen. Für Premium-Modelle wie Neon und Carbon lassen sich bei Bedarf GitLab Credits hinzubuchen. Bereits mit GitLab Premium oder Ultimate unterwegs? Dann lässt sich Duo Agent Platform aktivieren, und die im Abonnement enthaltenen GitLab Credits stehen zur Nutzung bereit.