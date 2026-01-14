GitLab Duo Agentic Chat – Erste Schritte

Veröffentlicht am: 14. Januar 2026
Chat-Interface kennenlernen, Model- und Agent-Auswahl verstehen sowie Best Practices für effektive KI-Kollaboration über Web UI und IDEs hinweg.
Teil 2 des achtteiligen Leitfadens GitLab Duo Agent Platform – Der komplette Einstieg, in dem du lernst, KI-Agents und Workflows im Development Lifecycle zu erstellen und bereitzustellen. Von der ersten Interaktion bis zu produktionsreifen Automatisierungs-Workflows mit vollständiger Anpassung.
In diesem Artikel:
GitLab Duo Agentic Chat ist die primäre Schnittstelle zur Interaktion mit KI-Agents über den Development Workflow hinweg. Anders als einfache Q&A-Chatbots, die nur Fragen beantworten, ist es ein autonomer KI-Kollaborationspartner, der in deinem Namen Aktionen durchführen kann: Code erstellen und modifizieren, Merge Requests öffnen, Issues/Epics triagen und aktualisieren sowie Workflows mit vollem SDLC-Plattformkontext ausführen. Dabei bleibt man bei jedem Schritt informiert.
Schlüsselfunktionen:
|Umgebung
|Zugriff wie
|Hinweise
|Web UI
|Duo-Icon oben rechts klicken
|Persistentes Panel, bleibt beim Navigieren geöffnet
|VS Code
|Primary Side Bar > GitLab Duo Agent Platform > Chat-Tab
|In IDE-Workflow integriert
|JetBrains
|Tool-Fenster > GitLab Duo Agent Platform > Chat-Tab
|Verfügbar in IntelliJ, PyCharm etc.
|Visual Studio
|Extensions > GitLab > „Open Agentic Chat"
|Nur Windows, GitLab 18.3+
Large Language Models (LLMs) zeichnen sich bei unterschiedlichen Aufgaben und Wissensanforderungen aus. Bei Bedarf das richtige Model für die Anforderungen wählen.
Agents sind spezialisierte KI-Kollaborationspartner für spezifische Aufgaben. Zwischen ihnen wechseln basierend auf den Anforderungen:
|Agent
|Beschreibung
|Wofür nutzen
|GitLab Duo
|Allzweck-Entwicklungskollaboration (Default-Agent)
|Einstieg; Fragen zu Algorithmen, Architektur und Design-Patterns; Debugging, Refactoring und Code-Erklärung
|Planner
|Produktmanagement- und Planungs-Workflows
|Issue-Erstellung, Epic-Planung, Roadmap-Assistenz, Attention Triage
|Security Analyst
|Vulnerability Management und Security-Workflows
|Security-Impact-Analyse, Vulnerability Triage, Remediation
|Data Analyst
|Daten über GitLab hinweg querien, visualisieren und aufzeigen
|Volumen-Analyse, Team-Performance, Trend-Analyse, Status-Monitoring, Work-Item-Discovery, GLQL-Query-Generierung
|Custom Agents
|Vom Team für spezifische Anforderungen erstellt
|Teamspezifische Workflows, Domain-Expertise
Für Issue-Management- und Planungs-Workflows den Planner Agent nutzen – einen spezialisierten Agent für Produktmanagement-Aufgaben.
Beispiel-Prompts:
Für Security-Workflows den Security Analyst Agent nutzen – einen spezialisierten Agent für Vulnerability Management und Remediation.
Beispiel-Prompts:
src/components/UserProfile.vue."
Antworten zur Codebase erhalten, ohne Dateien manuell durchsuchen zu müssen – mit dem GitLab Duo Agent.
Beispiel-Prompts:
sendEmail function is called."
calculateDiscount method does in
src/pricing/calculator.ts."
src/api/routes/."
src/services/ directory?"
Schnell in einem neuen Projekt auf den neuesten Stand kommen durch Verstehen von Architektur, Setup und Dependencies – mit dem GitLab Duo Agent.
Beispiel-Prompts:
Probleme in Code und CI/CD-Pipelines schnell identifizieren und lösen mit KI-gestützter Analyse – mittels GitLab Duo Agent.
Beispiel-Prompts:
KI-Assistenz bei Code Reviews erhalten, um Probleme zu erkennen und Code-Qualität zu verbessern – mit einem Custom Agent, der auf Team-Coding-Standards und Best Practices trainiert ist.
Beispiel-Prompts:
Entwicklung beschleunigen durch Generieren von Code, Tests und Dokumentation – mit dem GitLab Duo Agent.
Beispiel-Prompts:
OrderService class with 80% coverage."
Bestehenden Code modernisieren und verbessern mit KI-Anleitung – mittels GitLab Duo Agent.
Beispiel-Prompts:
UserController to follow SOLID principles."
src/utils/ directory and suggest how to consolidate it."
|Problem
|Mögliche Ursachen
|Lösungen
|Chat erscheint nicht
|• Duo nicht aktiviert
• Unzureichende Berechtigungen
|• GitLab Duo für Projekt aktivieren
• Developer+-Rolle verifizieren
|Model-Auswahl nicht verfügbar
|• Group-Policy gesperrt
• Version zu alt
|• Mit Group Owner prüfen
• Auf GitLab 18.4+ upgraden
|Weitere Troubleshooting-Tipps finden sich in der Dokumentation.
GitLab Duo Agentic Chat wird in IDEs und der GitLab UI unterstützt. Künftige Releases bringen Terminal-Support mit GitLab Duo CLI, aktuell in Entwicklung. Das Product Epic für weitere Einblicke verfolgen. Nachdem du GitLab Duo Agentic Chat kennengelernt hast, erkunde die verschiedenen Agent-Typen und wie Custom Agents erstellt werden – in Teil 3: Agents verstehen. Foundational Agents erkunden, Custom Agents für das Team erstellen und External Agents wie Claude Code und OpenAI Codex integrieren.
Nächster Teil: Teil 3: Agents verstehen
Vorheriger Teil: Teil 1: Einführung in GitLab Duo Agent Platform
