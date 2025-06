In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf git pull. Wir zeigen dir, wie der Befehl funktioniert, was er genau tut, wie er sich von anderen, ähnlichen Anweisungen unterscheidet und wie du ihn zu deinen Gunsten einsetzen kannst. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, rundet ein ausführliches FAQ zum Schluss alles ab.

Inhaltsverzeichnis - git fetch vs. git pull: Das ist der Unterschied!

Worum geht es bei git pull?

Git pull nimmt eine essenzielle Rolle in der Versionskontrolle ein. Git ist ein Tool, das Entwicklerteams im Rahmen von DevSecOps dabei unterstützt, sowohl zeitgleich als auch zeitversetzt an einem Softwareprojekt zu arbeiten. Git sorgt unter anderem dafür, dass alle stets mit der aktuellen und korrekten Version arbeiten und jede Änderung für alle sichtbar ist. Dieser aktuelle Stand des Projekts wird in dem sogenannten zentralen Remote Repository festgehalten.

Repositories sind git-spezifisch und mit keinem anderen Dateityp vergleichbar. Bei ihnen handelt es sich um einen „Schnappschuss” des Status quo des Projekts und um eine komplette Auflistung aller Änderungen, die bisher vorgenommen wurden. Die Daten, die zu dem Projekt gehören, werden nicht in diesem Repository gespeichert. Sie liegen vielmehr in einem Working Directory.

Mitarbeiter(innen) können somit offline arbeiten und Änderungen in ihrem lokalen Repository und lokalen Arbeitsverzeichnis speichern. Sobald sie die Änderungen auf das Remote Repository übertragen, werden diese auch für alle anderen erkennbar. So sorgt git für eine ständige Aktualisierung, sodass alle jederzeit mit den neuesten Daten arbeiten. Git pull ist der Schlüssel dazu, diese Versionskontrolle in die Praxis umzusetzen.

Willst du dich als Entwickler(in) zu Beginn deiner Arbeit auf den neuesten Stand bringen? Dann wirst du wissen wollen, welche Änderungen seit deinem letzten Login vorgenommen wurden.

Dazu muss erwähnt werden, dass nicht alle Änderungen übernommen werden. Jedes Teammitglied nutzt den git-pull-Befehl, um seine Arbeit für alle verfügbar zu machen. Doch es obliegt immer noch den verantwortlichen Teamleiter(inne)n zu prüfen, was in die neue Version einfließt und was nicht. Nur der als „true” („wahr”) gekennzeichnete Teil des Projekts ist für die anderen Mitglieder relevant.

Die einfachste Möglichkeit, die als „true” gekennzeichnete Version zu erhalten, besteht darin, diese Änderungen auf deinen Arbeitsplatz zu ziehen und dann auf dieser Basis weiterzuarbeiten. Genau diese Aufgabe übernimmt git pull. Es aktualisiert dein lokales Repository sowie deine projektbezogenen Dateien und sorgt somit dafür, dass du genau dort ansetzt, wo sich das Projekt gerade befindet. Das Fachmagazin Chip bringt es auf den Punkt: „Den Pull-Befehl benötigen Sie im täglichen git-Workflow, um das lokale Repository mit den neuesten Änderungen zu aktualisieren.”

git pull - Mehr als nur ein Befehl

git pull ist mehr als nur ein Befehl. Und diese Aussage kannst du wörtlich nehmen. Denn obwohl du nur einen einzigen Command anwendest, passieren bei pull stets zwei Aktionen auf einmal. Es handelt sich hierbei um einen zusammengesetzten Befehl, der git fetch und git merge miteinander kombiniert und nacheinander ausführt:

git fetch zieht als erstes die aktuellen Daten aus dem Remote Repository in dein lokales Repository. Damit kannst du sehen, woran deine Kolleg(inn)en gearbeitet haben und welche Änderungen vorgenommen wurden. Noch aber werden diese Änderungen auf deinem Rechner nicht umgesetzt.

git merge übernimmt anschließend die Aktualisierung deines gesamten Projekts und bringt es auf den Stand des Remote Repository. Alles, was sich in deinem Arbeitsverzeichnis befindet, wird ebenfalls angepasst.

Für viele git-Nutzer ist git pull eine tägliche Routine. Doch obwohl der Unterschied zwischen git fetch und git pull sehr fein ist, legen manche großen Wert darauf, die beiden Einzel-Commands fetch und merge stets getrennt zu nutzen. Warum eigentlich? Oder, um die Frage anders zu formulieren:

git pull vs git fetch - Wann benutze ich welchen Befehl?

In aller Regel wirst du als Entwickler(in) mit dem neuesten Stand des Projekts arbeiten wollen. Dazu müssen sowohl dein Repository als auch deine lokalen Daten in Einklang mit den als „true” gekennzeichneten Daten gebracht werden. Der Unterschied zwischen git fetch und git pull besteht darin, wie diese Aktualisierung erfolgt.

git pull ist die schnellste Methode, dieses Ziel umzusetzen und es vermeidet sowohl überflüssige Arbeitsschritte als auch Fehler, die daraus resultieren, dass du mit einer nicht mehr aktuellen Version der Software arbeitest. Gleichzeitig gibst du mit pull auch Kontrolle aus der Hand. Denn du kannst keine Prüfung vornehmen, ob die Änderungen für deine unmittelbar bevorstehende Arbeit überhaupt erwünscht sind.

Zwar ist eine Fehlerkontrolle auch mit git pull noch möglich, doch jegliche Korrekturen inhaltlicher Natur können von dir nicht mehr hinterfragt werden. Indem du zuerst git fetch durchführst und erst später den merge (die “Verschmelzung”), kannst du noch weiterhin die Daten deines lokalen Working Directories nutzen und editieren. Erst nachdem du den git-merge-Befehl erteilst, vollziehst du die Umsetzung des neuen Stands.

git pull - Die Basis für kollaboratives Arbeiten

Doch unabhängig davon, ob du git pull nutzt oder eine getrennte Ausführung von fetch und merge bevorzugst, bleibt die Bedeutung der damit verbundenen Aktionen unbestritten.

Git pull ist die Basis für die zentrale Funktionalität von git: Ein fehlerfreies Arbeiten vieler Teammitglieder an einem geteilten Projekt, bei dem jede(r), unabhängig von Wohnsitz, Zeitzone und Rolle in dem Projekt stets an derselben Version des Produkts arbeitet.

Alleine schon deswegen verdient der Command seine Einschätzung als einer der wichtigsten Befehle in git überhaupt.

git fetch und git pull FAQs

Wie oft sollte ich den Pull-Befehl ausführen?

Dies ist eine wichtige praktische Frage für viele Entwickler(innen). Allerdings gibt es keine Antwort, die Allgemeingültigkeit besitzt. Wenn du solo an einem Projekt arbeitest - beispielsweise alleine an einer lokalen Branch des Projekts - besteht keine Notwendigkeit, ständig einen pull durchzuführen. Du erfüllst schlicht deine Aufgabe und überträgst diese mit einem git-pull-Befehl ins Remote Repository.

Anders sieht es aus, wenn du in einem kleinen Team am selben Teil (derselben lokalen Branch) des Produkts arbeitest. Hier kann es in der Praxis am einfachsten und effektivsten sein, wenn jede(r) die anderen kurz benachrichtigt, wenn eine Änderung durchgeführt wurde. Wenn alle Teammitglieder für sich einen pull durchführen, sind alle wieder auf dem neuesten Stand.

In größeren Teams ist diese Art der direkten Kommunikation nicht mehr effizient. Hier hängt eine Menge davon ab, wie schnell in der Regel Projekte umgesetzt oder Änderungen freigegeben werden. Je nachdem kann es sinnvoll sein, nur einmal oder mehrfach am Tag zu “pullen”. Eine andere logische Idee besteht darin, vor Beginn und nach Ende der eigenen Arbeit die Aktualisierung zu starten.

Was ist mit Autofetch oder Autopull?

Wenn eine der Kernfunktionen von git darin besteht, stets die aktuelle Version der Anwendung auf jedem Arbeitsplatz bereit zu stellen, wäre es dann nicht sinnvoll, wenn das System diese Updates regelmäßig selbst durchführt? Oder sogar immer dann, wenn eine neue Version als „true” gekennzeichnet wird?

Wir meinen, dass Autopull eher problematisch ist. Während du an deiner aktuellen Aufgabe arbeitest, kann es zu Konflikten mit den neuen Daten kommen. Es kann auch deinen Arbeitsfluss unterbrechen. Bei einem Autofetch wäre immerhin garantiert, dass nur das Repository angepasst wird und du noch immer Einsicht in die Änderungen hast, ehe sie auch lokal umgesetzt werden. Hier ist fraglich, ob es nicht trotzdem sinnvoll ist, den fetch nur durchzuführen, wenn du nicht an etwas anderem arbeitest und dich der Einsicht, beziehungsweise der Kontrolle widmen kannst. Es gibt durchaus Entwickler(innen), die ein automatisiertes pull oder fetch für sinnvoll halten und es gewinnbringend nutzen. Die meisten aber fühlen sich sicherer damit, die Befehle aktiv und bewusst zu verwenden.

Was passiert bei Problemen mit git pull?

Wie angedeutet, kann es zu Konflikten zwischen den Daten in dem Working Directory auf dem zentralen Server und deinem lokalen Directory kommen. In diesem Fall kann der pull-Befehl nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. Zum Glück ist das kein schwerwiegendes Problem.

Was in diesem Fall passiert, ist schlicht, dass der pull-Command in einen fetch-Befehl umgewandelt wird. Das bedeutet, git gewährt dir Einblick in die Änderungen, die vorgenommen wurden und zeigt die Konflikte auf. Du kannst nun anschließend selbst die Fehler beseitigen (beziehungsweise Konflikte auflösen) und dann den merge umsetzen.

Ist git pull riskant?

Es wird immer wieder von erfahrenen Entwickler(inne)n darauf hingewiesen, dass git pull nicht optimal ist. Aus ihrer Sicht gibt es eine Vielzahl universeller Schwierigkeiten mit diesem Command.

Einige dieser Aspekte haben wir bereits aufgegriffen. Andere sind sehr spezifisch und beziehen sich darauf, wie pull die Repositories verändert. Eine gute Übersicht bietet diese Diskussion auf Stackoverflow (auf Englisch), die auf die Probleme detailliert eingeht.

Für Anfänger(innen) ist es gewiss eine bessere Lernerfahrung, den Begriff in seine beiden Einzelkomponenten aufzuteilen, um genau zu erkennen, was genau sich durch die beiden Befehle, aus denen git pull eigentlich besteht, ändert. Profis andererseits mögen für ihre Bedürfnisse bessere Alternativen haben.

Allgemein aber verwenden tausende Programmierer(innen) den pull-Command jeden Tag zu voller Zufriedenheit. Es gibt somit keinen Grund, ihn generell zu verteufeln oder von seiner Nutzung abzuraten.