Agentische KI verändert die Art und Weise, wie Software entwickelt wird. Doch für viele Teams – insbesondere kleine und mittelgroße – fühlte sich der Weg zur Einführung bisher wie eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung an: entweder ein vollständiges Plattformabonnement abschließen oder ganz auf KI verzichten.

Das ändert sich mit GitLab 18.10. Ab sofort können kostenlose GitLab.com-Teams ein monatliches Kontingent an GitLab Credits erwerben und GitLab Duo Agent Platform sofort nutzen. Ein Upgrade des Abonnements ist nicht erforderlich. Dies ist ein vollwertiger Einstieg in agentische KI für Teams, die noch keinen GitLab-Tarif hinzufügen möchten, aber bereit sind, mit KI zu arbeiten.

Das Modell ist einfach: Bezahlt wird für das, was die KI leistet – nicht für die Anzahl der Nutzer(innen). Die Gruppeninhaber(innen) erwerben über die Abrechnungseinstellungen der Gruppe ein monatliches Kontingent an GitLab Credits. Das gesamte Team erhält Zugang zu denselben KI-Agenten und Workflows, die auch GitLab Premium- und Ultimate-Kund(inn)en für Planung, Codegenerierung, automatisierte Code Reviews und Pipeline-Diagnose nutzen – alles aus einem gemeinsamen Credit-Pool.

Das GitLab Credits Dashboard bietet Gruppeninhaber(inne)n Transparenz darüber, welche Agenten und Workflows Credits verbrauchen, sodass die KI-Ausgaben direkt mit der geleisteten Arbeit verknüpft werden können.

Tag Null mit GitLab Duo Agent Platform

Sobald die Gruppeninhaber(innen) Credits erworben haben, kann jedes Teammitglied GitLab Duo Agent Platform sofort nutzen.

So sieht ein typischer Workflow aus:

Alles beginnt mit einer Feature-Anfrage für die Software. Öffne Planner Agent im Agentic Chat und beschreibe in natürlicher Sprache, was benötigt wird. Der Agent zerlegt die Anforderung in strukturierte Workitems: Issues mit Beschreibungen, Labels und Beziehungen. Alles wird direkt im Projekt erstellt. Was früher einen ganzen Nachmittag manueller Issue-Pflege erforderte, dauert jetzt nur noch wenige Minuten.

Wähle eines dieser Issues aus und weise Developer Flow zu, um mit der Arbeit zu beginnen. Der Agent liest den Issue-Kontext, generiert Code gemäß den Anforderungen, führt Tests aus und erstellt einen Merge Request zur Überprüfung. Für iterativere Arbeit – ob Refactoring, Erweiterung oder Code-Erklärung im Projektkontext – steht auch Agentic Chat zur Verfügung.

Wenn der Merge Request bereit ist, führt Code Review Flow eine mehrstufige automatisierte Überprüfung durch: Die Änderungen werden gescannt, der Repository-Kontext einbezogen und strukturiertes Inline-Feedback direkt am Diff gepostet. Die menschlichen Prüfer(innen) können die erste Durchsicht überspringen und sich auf Architektur und Geschäftslogik konzentrieren.

Und wenn die Pipeline fehlschlägt, liest Fix CI/CD Pipeline Flow die Fehlerprotokolle, verfolgt den Fehler bis zur Grundursache und schlägt eine Lösung vor. Anstatt manuell Job-Protokolle durchzugehen, erhält das Team einen Ausgangspunkt für die Fehlerbehebung.

GitLab Duo Agent Platform begleitet die Softwareentwicklung von der Iteration bis zum Deployment – angetrieben von einem einzigen Credit-Pool.

Der Einstieg in Agenten und Workflows ist einfach – von der Planung bis zum Deployment in unter 3 Minuten. Sieh dir dieses Demo an, um mehr zu erfahren:

Code Review zum Festpreis: Planbare Kosten bei wachsendem Umfang

Von allen Workflows, die über GitLab Duo Agent Platform verfügbar sind, liefert die automatisierte Code Review den schnellsten Mehrwert – und genau hier ist eine planbare Preisgestaltung besonders wichtig.

Code Review Flow kostet jetzt pauschal 0,25 GitLab Credits pro Review – unabhängig von der Größe des Merge Requests, der Komplexität des Repository oder der Anzahl der intern durchgeführten Schritte. Vier Reviews entsprechen einem Credit. Ob das Team 500 oder 50.000 Merge Requests pro Monat zusammenführt – die Kosten lassen sich direkt anhand der Anzahl der Reviews kalkulieren.

Ein genauerer Blick auf die Zahlen lohnt sich. Manuelle Code Reviews kosten nicht nur Geld, sondern auch Zeit und verursachen durch ständigen Kontextwechsel Unterbrechungen in der Entwicklung. Die durch Code Review Flow eingesparte Zeit kann mit wachsendem Review-Volumen zu erheblichen Einsparungen führen. Hunderte Reviews können nun gleichzeitig statt nacheinander in einer Warteschlange bearbeitet werden. Die Zeitersparnis potenziert sich so schnell mit der Kostenersparnis.

Für Teams im kostenlosen Tarif von GitLab bedeutet das: Der Anteil des monatlichen Credit-Pools, der für Code Reviews verwendet wird, ist genau kalkulierbar.

Erfahre mehr darüber, wie Code Review Flow funktioniert und was das für die Skalierung der Entwicklungsorganisation bedeutet.

Warum Premium den Mehrwert vervielfacht

GitLab Credits im kostenlosen Tarif bieten einen direkten Einstieg in agentische KI. Wenn das Team GitLab umfassender nutzt, vereint Premium die wirtschaftlichen Vorteile mit erweiterten Funktionen.

Für 29 USD pro Benutzer(in) und Monat enthält GitLab Premium im Rahmen eines Aktionsangebots 12 GitLab Credits pro Benutzer(in). Für ein Team von 20 Personen sind das 240 Credits pro Monat, bevor zusätzliche Kosten entstehen – genug für etwa 960 automatisierte Code Reviews oder eine Kombination aus Code Review, Planung, Entwicklungs-Workflows und Pipeline-Fehlerbehebung.

GitLab Duo Agent Platform ist nur ein Teil dessen, was Premium bietet. Hinzu kommen erweitertes CI/CD für Pipelines mit hohem Volumen, Merge-Approvals und Code Owners für Governance sowie KI, die innerhalb einer einzigen Datenschicht mit einheitlichem Kontext über alle Projekte hinweg arbeitet.

Wenn das Team Credits im kostenlosen Tarif nutzt und feststellt, dass KI zu einem zentralen Bestandteil des Workflows wird, ist Premium der natürliche nächste Schritt – mit den enthaltenen Aktions-Credits. Premium bietet mehr Plattformfunktionen und eine Grundlage, die mitwächst.

Jetzt loslegen

GitLab 18.10 ist ab sofort verfügbar. Ob agentische KI für schnellere Entwicklung oder die vollständige Plattform zur Unterstützung bestehender Arbeitsweisen benötigt wird – es gibt einen klaren Weg zur Beschleunigung des Softwareentwicklungsprozesses.

Die Einrichtung von Credits für das Team ist schnell und einfach. Sieh dir dieses Demo an, um mehr zu erfahren:

FAQ

Was ist ein monatliches Kontingent an GitLab Credits?

Ein monatliches Kontingent ist eine nutzungsbasierte Kaufoption, bei der die Gruppeninhaber(innen) eine festgelegte Anzahl von Credits auswählen, die als gemeinsamer Pool für die gesamte Gruppe gelten. Credits werden verbraucht, wenn das Team die Funktionen von GitLab Duo Agent Platform nutzt. Weitere Informationen findest du in der GitLab Credits Dokumentation.

Wer kann heute GitLab Credits erwerben?

GitLab Premium- und Ultimate-Kund(inn)en erhalten bereits Aktions-Credits als Teil ihres Abonnements. Ab Version 18.10 können auch kostenlose GitLab.com-Namespaces auf oberster Ebene ein monatliches Kontingent an Credits über die Self-Service-Gruppenabrechnung erwerben. Aktuelle Informationen zur Berechtigung findest du in der GitLab Credits Dokumentation.

Welche KI-Funktionen werden durch Credits im kostenlosen Tarif freigeschaltet?

Teams mit Credits erhalten Zugang zu denselben agentischen KI-Funktionen und Modellen, die auch Premium- und Ultimate-Kund(inn)en zur Verfügung stehen – darunter Planner Agent, Developer Flow, Code Review Flow, Fix CI/CD Pipeline Flow, Agentic Chat, Codevorschläge, benutzerdefinierte Agenten und Workflows und mehr. Die vollständige Liste findest du in der Duo Agent Platform Dokumentation.

Was kostet die automatisierte Code Review?

Code Review Flow berechnet einen Festpreis von 0,25 GitLab Credits pro Review – unabhängig von der Größe oder Komplexität des Merge Requests. Aktuelle Preisdetails findest du in der Code Review Flow Dokumentation.

Kann ich vom kostenlosen Tarif mit Credits auf GitLab Premium upgraden?

In GitLab 18.10 ist das Upgrade von einem kostenlosen Namespace mit monatlichem Credit-Kontingent auf Premium über einen vertriebsgestützten Prozess möglich. Kontaktiere das GitLab-Vertriebsteam, um die Optionen zu besprechen.