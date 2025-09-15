Wir freuen uns bekannt zu geben, dass GitLab und Accenture eine globale Vertriebsvereinbarung unterzeichnet haben, die Accenture als autorisierten GitLab-Vertriebspartner und Professional Services Provider etabliert. Diese Vereinbarung ermöglicht es Accenture, die vollständige DevSecOps-Plattform von GitLab direkt an Kunden über verschiedene Vertriebskanäle zu liefern, einschließlich des AWS Marketplace.

Ein Meilenstein in der Zusammenarbeit

Diese Zusammenarbeit kombiniert die umfassende, intelligente DevSecOps-Plattform von GitLab mit Accentures weitreichender Expertise in digitaler Transformation und Implementierungsdienstleistungen. Dies ermöglicht Organisationen, sichere Software in großem Maßstab zu entwickeln und bereitzustellen. Die globale Vertriebsvereinbarung bietet einen weltweiten Rahmen, der flexibel an lokale Bedingungen angepasst werden kann.

Die Zusammenarbeit wird sich zunächst auf mehrere Schlüsselbereiche konzentrieren:

DevSecOps-Transformation im Unternehmensmaßstab: Unterstützung von Organisationen bei der Modernisierung ihrer Entwicklungspraktiken und Optimierung ihres Software-Bereitstellungszyklus.

Mainframe-Modernisierung: Begleitung von Kunden bei der Migration von Legacy-Systemen.

GitLab Duo mit Amazon Q: Bereitstellung von KI-gestützter Softwareentwicklung für Organisationen, die ihre Entwicklungsgeschwindigkeit beschleunigen und gleichzeitig durchgängige Sicherheit und Compliance gewährleisten möchten.

Ausblick

Wir freuen uns darauf, unseren gemeinsamen Kunden dabei zu helfen, Innovationen zu beschleunigen, Entwicklungsprozesse zu optimieren und ihre Sicherheitslage zu stärken, um ihre Geschäftsziele effektiver zu erreichen.

Für weitere Informationen darüber, wie GitLab und Accenture Organisationen helfen können, besuche bitte unsere Partner-Website oder kontaktiere deinen Accenture- oder GitLab-Ansprechpartner.