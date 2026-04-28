Für Führungskräfte in Unternehmen und im öffentlichen Sektor ist die Spannung vertraut: Softwareteams müssen mit KI schneller werden, während Sicherheits-, Compliance- und regulatorische Anforderungen weiter steigen. GitLab vertieft die Integration mit Anthropic Claude, sodass Unternehmen Zugang zu neu veröffentlichten Claude-Modellen innerhalb von GitLabs intelligenter Orchestrierungsplattform erhalten – dort, wo Governance, Compliance und Auditierbarkeit bereits verankert sind.

Claude treibt Funktionen der gesamten GitLab Duo Agent Platform als Standardmodell an – für Anwendungsfälle von Code-Generierung und -Review bis hin zu agentischem Chat und Vulnerability Resolution. Wer GitLab Duo bereits nutzt, hat bereits erlebt, wie Duo-Agenten Workflows über den gesamten Software Development Lifecycle (SDLC) automatisieren.

Das beschleunigt die Integration von Claudes Fähigkeiten in GitLab, erweitert die Deployment-Optionen für Unternehmen und unterstreicht, was GitLab als Plattform für Softwareentwicklung grundlegend unterscheidet: Governance, Compliance und Auditierbarkeit, die in jede KI-Interaktion eingebaut sind.

"GitLab Duo hat beschleunigt, wie unsere Teams Software planen, bauen und ausliefern. Die Kombination aus Anthropics Claude und GitLabs Plattform bedeutet, dass wir leistungsfähigere KI erhalten, ohne zu ändern, wie wir arbeiten oder wie sie kontrolliert wird." – Mans Booijink, Operations Manager, Cube

Der entscheidende Unterschied: Governed AI

Bei GitLab sind Governance-Kontrollen und Auditing in den SDLC eingebaut. Wenn Claude über die GitLab Duo Agent Platform eine Codeänderung vorschlägt, durchläuft dieser Vorschlag denselben Merge-Request-Prozess, dieselben Freigaberegeln, dasselbe Security Scanning und denselben Audit-Trail wie jede andere Änderung. KI erhält keine Ausnahme von den bestehenden Kontrollen. Sie operiert innerhalb dieser Kontrollen.

Je weiter GitLab in die agentische Softwareentwicklung vordringt – bei der KI klar definierte Aufgaben autonom übernimmt – desto wichtiger wird die Governance-Schicht. Ein KI-Agent, der einen Merge Request öffnen, eine Schwachstelle beheben oder einen Service refaktorieren kann, muss auditierbar und zuordenbar sein und denselben Richtliniendurchsetzungen unterliegen wie ein menschlicher Entwickler. Diese Anforderung ist eine architektonische Entscheidung, die GitLab von Beginn an getroffen hat – und die umso bedeutsamer wird, je mehr Verantwortung KI-Agenten übernehmen.

Deployment-Flexibilität für Unternehmen

Die Integration erweitert auch, wie Unternehmen über GitLab auf die neuesten Claude-Modelle zugreifen. Claude ist innerhalb von GitLab über Google Cloud Vertex AI und AWS Bedrock verfügbar – Unternehmen können KI-Workloads über die Hyperscaler-Commitments und Cloud-Governance-Frameworks leiten, die bereits bestehen. Kein separater Anbietervertrag, keine neuen Fragen zur Datenresidenz. Die bestehende GCP- oder AWS-Beziehung ist der Einstiegspunkt.

GitLab ist jetzt auch im Claude Marketplace verfügbar. Kunden können dort GitLab Credits erwerben und auf bestehende Anthropic-Ausgaben-Commitments anrechnen – KI-Ausgaben konsolidieren und die Beschaffung von GitLab neben Anthropic-Investitionen vereinfachen.

Auf dem Weg in eine agentische Zukunft

GitLabs Vision für agentische Softwareentwicklung – bei der KI definierte Aufgaben autonom über Planung, Coding, Testing, Security und Deployment hinweg übernimmt – setzt Modelle mit starkem Reasoning, Zuverlässigkeit und Sicherheitseigenschaften voraus. Und sie setzt eine Plattform voraus, auf der diese autonomen Aktionen vollständig kontrolliert werden.

Agentische Workflows erfordern Modelle mit starkem Reasoning, Zuverlässigkeit und Sicherheitseigenschaften – Kriterien, die die Auswahl und Integration von KI-Modellpartnern bei GitLab leiten. GitLabs Governance-Framework stellt sicher, dass Unternehmen bei zunehmendem KI-Einsatz in der Entwicklung vollständige Transparenz und Kontrolle darüber behalten, was diese Agenten tun, wann sie es tun und wie Änderungen nachverfolgt werden.

Was das für GitLab-Kunden bedeutet

Wer GitLab Duo Agent Platform bereits einsetzt, erhält Zugang zu Claude-Modellen und tieferer KI-Unterstützung über den gesamten Software Development Lifecycle – innerhalb des Governance-Frameworks, auf das bereits vertraut wird.

Wer KI-gestützte Softwareentwicklungsplattformen evaluiert, sollte nicht zwischen fortschrittlichen KI-Fähigkeiten und Unternehmenskontrolle wählen müssen. Diese strategische Integration ist darauf ausgelegt, beides zu liefern.