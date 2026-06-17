GitLab und Capgemini vereinbaren globale Allianz

Veröffentlicht am: 17. Juni 2026
1 Minuten Lesezeit
Die Allianz hilft Unternehmen, ihre Softwarebereitstellung zu modernisieren, die Lieferkette abzusichern und KI in Entwicklungsabläufe zu integrieren.
GitLab und Capgemini haben eine globale Allianzpartnerschaft geschlossen. Als GitLab Select Partner setzt Capgemini das GitLab-Portfolio weltweit für Kunden ein, darunter die GitLab Duo Agent Platform, die KI über den gesamten Software-Lebenszyklus hinweg orchestriert, sowie spezialisierte Implementierungsdienstleistungen.
Für Kunden bedeutet das fachkundige Begleitung bei Werkzeugen, Prozessen und Methoden, von der Einführung der Plattform bis zu ihrem produktiven Einsatz.
Die Zusammenarbeit verbindet GitLabs Orchestrierungsplattform für DevSecOps mit Capgeminis Erfahrung in der digitalen und geschäftlichen Transformation. Gemeinsam unterstützen beide Partner ihre Kunden dabei, die Softwarebereitstellung zu modernisieren, die Lieferkette abzusichern und KI in die Entwicklungsabläufe zu integrieren.
Die Zusammenarbeit konzentriert sich zunächst auf:
Weitere Informationen dazu, wie GitLab und Capgemini Unternehmen unterstützen können, gibt es unter www.capgemini.com. Bestandskunden von GitLab oder Capgemini wenden sich für den Einstieg an ihre Ansprechperson.
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