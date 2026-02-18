GitLab sichert die Verfügbarkeitszusage von 99,9 % ab sofort mit Service Credits für Ultimate-Kund(inn)en auf GitLab.com und GitLab Dedicated ab. Wenn die monatliche Verfügbarkeit unter diesen Schwellenwert fällt, erhalten berechtigte Kund(inn)en Gutschriften für zukünftige Rechnungen. Diese Zusage stellt sicher, dass DevSecOps-Workflows die nötige Zuverlässigkeit haben.

Vertrauen durch Verbindlichkeit

Moderne Softwarebereitstellung arbeitet in einem Tempo, in dem Teams kontinuierlich Code pushen, Merge Requests öffnen und Issues verfolgen. Git-Operationen – Push, Pull, Clone – finden tausende Male pro Stunde über verteilte Teams hinweg statt. Wenn einer dieser zentralen Dienste nicht verfügbar ist, steht der gesamte Software-Delivery-Workflow still.

Das 99,9-%-Verfügbarkeits-SLA (Service-Level-Agreement) stellt sicher, dass ein hohes Entwicklungstempo nicht an Infrastruktur-Grenzen scheitert. Service Credits unterstreichen die Verantwortlichkeit – GitLabs Erfolg wird an die Plattformzuverlässigkeit gekoppelt. GitLab misst sich an den Geschäftsergebnissen der Kund(inn)en, nicht nur an Verfügbarkeitszielen.

Das SLA von GitLab deckt die zentralen Plattformdienste ab, die für DevSecOps-Workflows wesentlich sind.

Zum Start sind folgende Dienste abgedeckt:

* Issues und Merge Requests

* Git-Operationen (Push, Pull, Clone via HTTPS und SSH)

* Container-Registry-Operationen

* Package-Registry-Operationen

* API-Requests (beschränkt auf die oben genannten Dienste)

Die aktuelle Liste der abgedeckten und ausgeschlossenen Dienste ist im GitLab-Handbuch verfügbar.

Die Dienstverfügbarkeit wird durch automatisiertes Monitoring an mehreren geografischen Standorten gemessen und bildet die tatsächlich von Kund(inn)en erlebte Verfügbarkeit ab. Wenn die Verfügbarkeit unter 99,9 % fällt, können Kund(inn)en je nach Schwere des Ausfalls Credits beanspruchen.

Downtime Minutes verstehen

Wenn der GitLab-Dienst eine Verfügbarkeitseinschränkung von 5 % oder mehr der validen Kundenanfragen für abgedeckte Dienste innerhalb einer Minute aufweist und dies zu Server-Fehlern führt, wird dies als Downtime Minute bezeichnet. Server-Fehler sind definiert als HTTP-5xx-Statuscodes oder Verbindungs-Timeouts von mehr als 30 Sekunden, gemessen durch GitLabs interne und externe Monitoring-Systeme.

Das SLA erfasst serverseitige Fehler, aber bestimmte Probleme lösen keine 5xx-Fehler aus – beispielsweise Anwendungsfehler, die Features unbenutzbar machen, Sidekiq-Job-Processing-Ausfälle oder Infrastrukturprobleme, die die Performance beeinträchtigen, ohne dass Requests fehlschlagen.

So lassen sich Service Credits bei Bedarf beanspruchen:

Einen Support-Request auf support.gitlab.com innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Ende des betroffenen Monats einreichen. Das GitLab-Team prüft den Anspruch, validiert die Downtime und verarbeitet die Gutschrift, falls zutreffend. Service Credits werden mit der nächsten Rechnung verrechnet.

Im Handbuch finden sich weitere Details zur Berechnung der monatlichen Verfügbarkeit, den angebotenen Service Credits und dem Anspruchsverfahren.

Das Monitoring ist darauf ausgelegt, die große Mehrheit der Dienstunterbrechungen zu erfassen. Falls die eigene Erfahrung nicht mit der gemeldeten Verfügbarkeit übereinstimmt, empfiehlt es sich, einen Service-Credit-Anspruch einzureichen. GitLab prüft den Anspruch ganzheitlich, einschließlich der Untersuchung von Problemen, die möglicherweise nicht im automatisierten Monitoring erfasst wurden.

Zuverlässigkeit mit Verbindlichkeit

Das 99,9-%-Verfügbarkeits-SLA mit Service Credits steht für GitLabs Anspruch, eine zuverlässige Grundlage für Software-Delivery-Workflows zu bieten. Teams verlassen sich auf GitLab – und GitLab steht dafür ein.

Fragen zum SLA? Das GitLab-Account-Team kontaktieren oder einen Request über GitLab Support einreichen.