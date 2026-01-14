Veröffentlicht am: 14. Januar 2026

GitLab Duo Agent Platform: Der vollständige Einstiegsleitfaden

Lerne GitLab Duo Agent Platform mit dieser umfassenden Serie kennen – von ersten Interaktionen bis zu fortgeschrittener MCP-Integration, Anpassung und Produktions-Workflows.

GitLab Duo Agent Platform ist eine neue KI-gestützte Lösung, die mehrere intelligente Assistenten („Agents") in den gesamten Lebenszyklus deiner Software-Entwicklung integriert. Die Plattform dient als Orchestrierungsschicht, in der Entwickler(innen) asynchron mit KI-Agenten über DevSecOps hinweg zusammenarbeiten und lineare Workflows in dynamische, parallele Prozesse verwandeln.

Routineaufgaben – von Code-Refactoring und Security-Scans bis hin zu Recherchen – lassen sich an spezialisierte KI-Agenten delegieren, sodass sich das Entwicklungsteam auf die Lösung komplexer Probleme und Innovation konzentrieren kann.

Die Plattform nutzt GitLabs Rolle als zentrale DevSecOps-Plattform (umfasst Code-Management, CI/CD-Pipelines, Issue-Tracking, Testergebnisse, Security-Scans und mehr), um diesen Agenten vollständigen Projektkontext bereitzustellen. So können sie einen sinnvollen Beitrag leisten und gleichzeitig die Standards und Praktiken deines Teams einhalten.

Dieser umfassende achtteilige Leitfaden führt dich von deiner ersten Interaktion bis zu produktionsreifen Automatisierungs-Workflows mit vollständiger Anpassung.

Entwicklung von GitLab Duo Pro/Enterprise zur Duo Agent Platform

GitLab Duo Agent Platform ist eine Weiterentwicklung, kein Ersatz für Duo Pro und Enterprise. Es ist ein Superset, das von 1:1-Entwickler-KI-Interaktionen zu Viele-zu-Viele-Team-Agent-Zusammenarbeit übergeht.

  • Duo Pro hat die individuelle Produktivität von Entwickler(innen) in der IDE mit KI-gestützten Code-Vorschlägen und Chat verbessert.
  • Duo Enterprise ging über das Coding hinaus und lieferte umfassende KI-Fähigkeiten über den gesamten Lebenszyklus der Software-Entwicklung. Aber es war immer noch hauptsächlich ein Ansatz, der 1:1-Interaktion zwischen Nutzer(in) und KI-Assistent ermöglichte – meist eine Q&A-Erfahrung mit jeweils einem Use Case.
  • Duo Agent Platform bewegt sich von 1:1-Interaktionen zu Viele-zu-Viele-Team-Agent-Zusammenarbeit, bei der spezialisierte Agenten autonom Routineaufgaben über den Software-Lifecycle hinweg übernehmen.

Die vollständige Serie

TeilTitelWas du lernen wirst
1Einführung in GitLab Duo Agent PlatformPlattform-Architektur, vier Möglichkeiten, Agenten zu nutzen, Zugriff auf Agenten und Flows, erste Interaktionen, Sessions und Modellauswahl
2Erste Schritte mit GitLab Duo Agentic ChatChat-Zugriff über Web-UI und IDEs, Modellauswahl und -wechsel, Agentenauswahl, häufige Use Cases und Troubleshooting
3Agenten verstehen: Foundational, Custom und ExternalFoundational Agents (GitLab Duo, Planner, Security Analyst, Data Analyst), Custom Agents mit System Prompts erstellen, External Agents einrichten, AGENTS.md-Anpassung und den richtigen Agententyp wählen
4Flows verstehen: Multi-Agent-WorkflowsEinführung in Foundational Flows, Custom YAML-Workflows erstellen, Flow-Ausführung, Multi-Agent-Orchestrierung und Monitoring
5AI Catalog: Agenten und Flows entdecken, erstellen und teilenAgenten und Flows durchsuchen und entdecken, Agenten und Flows in Projekten aktivieren, eigene Agenten und Flows erstellen und veröffentlichen, Sichtbarkeit verwalten
6KI-Workflows überwachen, verwalten und automatisierenAutomate-Menü-Übersicht, Sessions mit detaillierten Logs überwachen, Event-basierte Trigger einrichten und KI-Workflows verwalten
7Model Context Protocol-IntegrationMCP-Übersicht, GitLab als MCP-Client zur Verbindung mit externen Tools, GitLab als MCP-Server für externe KI-Tools und Konfigurationsbeispiele
8GitLab Duo Agent Platform anpassenCustom Chat Rules, AGENTS.md-Konfiguration, System Prompts für Agenten, Agent-Tool-Konfiguration, MCP-Setup und Custom Flow YAML-Konfiguration

Referenz zu Schlüsselkonzepten

Kernkomponenten

KomponenteBeschreibungHauptmerkmale
Duo Agentic ChatPrimäre Schnittstelle für Agent-Interaktion• Verfügbar in Web-UI und IDEs
• Unterstützt Modellauswahl
• Behält Conversation-History bei
AgentsSpezialisierte KI-Kollaborationspartner für spezifische AufgabenFoundational: Von GitLab bereitgestellt (Planner, Security Analyst usw.)
Custom: Vom Team erstellt
External: Externe KI-Anbieter wie Claude und OpenAI
FlowsMehrstufige Workflows, die Agenten kombinierenFoundational: Von GitLab bereitgestellt (Developer, Fix CI/CD Pipeline usw.)
Custom: Benutzerdefinierte Workflows, die du erstellst
AI CatalogZentrales Repository zum Entdecken, Erstellen und Teilen• Agenten und Flows durchsuchen und entdecken
• Zu deinen Projekten hinzufügen
• Organisationsweit teilen
Automate MenuManagement-Hub für KI-WorkflowsSessions: Flow-Aktivitätsprotokolle
Flows: Mehrstufige Workflows
Agents: Spezialisierte KI-Assistenten
Triggers: Event-basierte Automatisierung
Model Context Protocol (MCP)Framework für externe IntegrationClient: GitLab Duo verbindet sich mit externen MCP-Servern (Jira, Slack, AWS usw.)
Server: GitLab fungiert als MCP-Server für externe KI-Tools (Claude Desktop, Cursor usw.)

Wichtige Terminologie

BegriffDefinition
AgentSpezialisierter KI-Assistent für spezifische Aufgaben und zur Beantwortung komplexer Fragen
Foundational AgentVorgefertigte Agenten, die von GitLab erstellt und gepflegt werden (z.B. GitLab Duo, Planner, Security Analyst) – sofort verfügbar ohne Setup
Custom AgentAgenten, die du mit Custom System Prompts und Tools für teamspezifische Workflows erstellst – konfiguriert über Projekt-/Gruppeneinstellungen
External AgentExterne KI-Anbieter wie Claude, OpenAI, Google Gemini und mehr, die in die Plattform integriert sind
FlowKombination aus einem oder mehreren Agenten, die zusammenarbeiten, um ein komplexes Problem zu lösen
Foundational FlowVorgefertigte Workflows von GitLab (Issue to MR, Fix Pipeline, Convert Jenkins, Software Development Flow) – ausgelöst über UI-Buttons oder IDEs
Custom FlowYAML-definierte Workflows, die du für teamspezifische Automatisierung erstellst – ausgelöst durch Events oder Mentions
TriggerEvent, das automatisch einen Flow startet (z.B. Mention, Assignment)
SessionAufzeichnung von Agent- oder Flow-Aktivität mit vollständigen Logs und Pipeline-Ausführungsdetails
System PromptAnweisungen, die das Verhalten, die Expertise und den Kommunikationsstil eines Agenten definieren
Service AccountAccount, der von Flows oder External Agents verwendet wird, um GitLab-Operationen mit spezifischen Berechtigungen durchzuführen
MCPModel Context Protocol für externe Integrationen (verbindet sich mit Jira, Slack, AWS usw.)
AGENTS.mdIndustriestandard-Datei zur Anpassung des Agentenverhaltens auf Benutzer- oder Workspace-Ebene
Custom RulesRegeln, die anpassen, wie sich GitLab Duo in deiner IDE verhält
ToolsFähigkeiten, die Agenten nutzen können, um mit GitLab und externen Systemen zu interagieren (z.B. Issues erstellen, Merge Requests, Pipelines ausführen, Code analysieren)

Bereit loszulegen?

Beginne deine Reise mit Teil 1: Einführung in GitLab Duo Agent Platform, um die Plattform-Grundlagen zu lernen.

