GitLab Duo Agent Platform: Der vollständige Einstiegsleitfaden

GitLab Duo Agent Platform ist eine neue KI-gestützte Lösung, die mehrere intelligente Assistenten („Agents") in den gesamten Lebenszyklus deiner Software-Entwicklung integriert. Die Plattform dient als Orchestrierungsschicht, in der Entwickler(innen) asynchron mit KI-Agenten über DevSecOps hinweg zusammenarbeiten und lineare Workflows in dynamische, parallele Prozesse verwandeln.
Routineaufgaben – von Code-Refactoring und Security-Scans bis hin zu Recherchen – lassen sich an spezialisierte KI-Agenten delegieren, sodass sich das Entwicklungsteam auf die Lösung komplexer Probleme und Innovation konzentrieren kann.
Die Plattform nutzt GitLabs Rolle als zentrale DevSecOps-Plattform (umfasst Code-Management, CI/CD-Pipelines, Issue-Tracking, Testergebnisse, Security-Scans und mehr), um diesen Agenten vollständigen Projektkontext bereitzustellen. So können sie einen sinnvollen Beitrag leisten und gleichzeitig die Standards und Praktiken deines Teams einhalten.
Dieser umfassende achtteilige Leitfaden führt dich von deiner ersten Interaktion bis zu produktionsreifen Automatisierungs-Workflows mit vollständiger Anpassung.
💡 Nimm am 10. Februar an GitLab Transcend teil und erfahre, wie Agentic AI die Software-Bereitstellung transformiert. Höre von Kunden und entdecke, wie du deine eigene Modernisierungsreise starten kannst. Jetzt registrieren.
Entwicklung von GitLab Duo Pro/Enterprise zur Duo Agent Platform
GitLab Duo Agent Platform ist eine Weiterentwicklung, kein Ersatz für Duo Pro und Enterprise. Es ist ein Superset, das von 1:1-Entwickler-KI-Interaktionen zu Viele-zu-Viele-Team-Agent-Zusammenarbeit übergeht.
- Duo Pro hat die individuelle Produktivität von Entwickler(innen) in der IDE mit KI-gestützten Code-Vorschlägen und Chat verbessert.
- Duo Enterprise ging über das Coding hinaus und lieferte umfassende KI-Fähigkeiten über den gesamten Lebenszyklus der Software-Entwicklung. Aber es war immer noch hauptsächlich ein Ansatz, der 1:1-Interaktion zwischen Nutzer(in) und KI-Assistent ermöglichte – meist eine Q&A-Erfahrung mit jeweils einem Use Case.
- Duo Agent Platform bewegt sich von 1:1-Interaktionen zu Viele-zu-Viele-Team-Agent-Zusammenarbeit, bei der spezialisierte Agenten autonom Routineaufgaben über den Software-Lifecycle hinweg übernehmen.
Die vollständige Serie
|Teil
|Titel
|Was du lernen wirst
|1
|Einführung in GitLab Duo Agent Platform
|Plattform-Architektur, vier Möglichkeiten, Agenten zu nutzen, Zugriff auf Agenten und Flows, erste Interaktionen, Sessions und Modellauswahl
|2
|Erste Schritte mit GitLab Duo Agentic Chat
|Chat-Zugriff über Web-UI und IDEs, Modellauswahl und -wechsel, Agentenauswahl, häufige Use Cases und Troubleshooting
|3
|Agenten verstehen: Foundational, Custom und External
|Foundational Agents (GitLab Duo, Planner, Security Analyst, Data Analyst), Custom Agents mit System Prompts erstellen, External Agents einrichten, AGENTS.md-Anpassung und den richtigen Agententyp wählen
|4
|Flows verstehen: Multi-Agent-Workflows
|Einführung in Foundational Flows, Custom YAML-Workflows erstellen, Flow-Ausführung, Multi-Agent-Orchestrierung und Monitoring
|5
|AI Catalog: Agenten und Flows entdecken, erstellen und teilen
|Agenten und Flows durchsuchen und entdecken, Agenten und Flows in Projekten aktivieren, eigene Agenten und Flows erstellen und veröffentlichen, Sichtbarkeit verwalten
|6
|KI-Workflows überwachen, verwalten und automatisieren
|Automate-Menü-Übersicht, Sessions mit detaillierten Logs überwachen, Event-basierte Trigger einrichten und KI-Workflows verwalten
|7
|Model Context Protocol-Integration
|MCP-Übersicht, GitLab als MCP-Client zur Verbindung mit externen Tools, GitLab als MCP-Server für externe KI-Tools und Konfigurationsbeispiele
|8
|GitLab Duo Agent Platform anpassen
|Custom Chat Rules, AGENTS.md-Konfiguration, System Prompts für Agenten, Agent-Tool-Konfiguration, MCP-Setup und Custom Flow YAML-Konfiguration
Referenz zu Schlüsselkonzepten
Kernkomponenten
|Komponente
|Beschreibung
|Hauptmerkmale
|Duo Agentic Chat
|Primäre Schnittstelle für Agent-Interaktion
|• Verfügbar in Web-UI und IDEs
• Unterstützt Modellauswahl
• Behält Conversation-History bei
|Agents
|Spezialisierte KI-Kollaborationspartner für spezifische Aufgaben
|• Foundational: Von GitLab bereitgestellt (Planner, Security Analyst usw.)
• Custom: Vom Team erstellt
• External: Externe KI-Anbieter wie Claude und OpenAI
|Flows
|Mehrstufige Workflows, die Agenten kombinieren
|• Foundational: Von GitLab bereitgestellt (Developer, Fix CI/CD Pipeline usw.)
• Custom: Benutzerdefinierte Workflows, die du erstellst
|AI Catalog
|Zentrales Repository zum Entdecken, Erstellen und Teilen
|• Agenten und Flows durchsuchen und entdecken
• Zu deinen Projekten hinzufügen
• Organisationsweit teilen
|Automate Menu
|Management-Hub für KI-Workflows
|• Sessions: Flow-Aktivitätsprotokolle
• Flows: Mehrstufige Workflows
• Agents: Spezialisierte KI-Assistenten
• Triggers: Event-basierte Automatisierung
|Model Context Protocol (MCP)
|Framework für externe Integration
|• Client: GitLab Duo verbindet sich mit externen MCP-Servern (Jira, Slack, AWS usw.)
• Server: GitLab fungiert als MCP-Server für externe KI-Tools (Claude Desktop, Cursor usw.)
Wichtige Terminologie
|Begriff
|Definition
|Agent
|Spezialisierter KI-Assistent für spezifische Aufgaben und zur Beantwortung komplexer Fragen
|Foundational Agent
|Vorgefertigte Agenten, die von GitLab erstellt und gepflegt werden (z.B. GitLab Duo, Planner, Security Analyst) – sofort verfügbar ohne Setup
|Custom Agent
|Agenten, die du mit Custom System Prompts und Tools für teamspezifische Workflows erstellst – konfiguriert über Projekt-/Gruppeneinstellungen
|External Agent
|Externe KI-Anbieter wie Claude, OpenAI, Google Gemini und mehr, die in die Plattform integriert sind
|Flow
|Kombination aus einem oder mehreren Agenten, die zusammenarbeiten, um ein komplexes Problem zu lösen
|Foundational Flow
|Vorgefertigte Workflows von GitLab (Issue to MR, Fix Pipeline, Convert Jenkins, Software Development Flow) – ausgelöst über UI-Buttons oder IDEs
|Custom Flow
|YAML-definierte Workflows, die du für teamspezifische Automatisierung erstellst – ausgelöst durch Events oder Mentions
|Trigger
|Event, das automatisch einen Flow startet (z.B. Mention, Assignment)
|Session
|Aufzeichnung von Agent- oder Flow-Aktivität mit vollständigen Logs und Pipeline-Ausführungsdetails
|System Prompt
|Anweisungen, die das Verhalten, die Expertise und den Kommunikationsstil eines Agenten definieren
|Service Account
|Account, der von Flows oder External Agents verwendet wird, um GitLab-Operationen mit spezifischen Berechtigungen durchzuführen
|MCP
|Model Context Protocol für externe Integrationen (verbindet sich mit Jira, Slack, AWS usw.)
|AGENTS.md
|Industriestandard-Datei zur Anpassung des Agentenverhaltens auf Benutzer- oder Workspace-Ebene
|Custom Rules
|Regeln, die anpassen, wie sich GitLab Duo in deiner IDE verhält
|Tools
|Fähigkeiten, die Agenten nutzen können, um mit GitLab und externen Systemen zu interagieren (z.B. Issues erstellen, Merge Requests, Pipelines ausführen, Code analysieren)
Bereit loszulegen?
Beginne deine Reise mit Teil 1: Einführung in GitLab Duo Agent Platform, um die Plattform-Grundlagen zu lernen.
Feedback
Du hast einen Fehler gefunden oder einen Vorschlag zum Thema? Wir würden gerne von dir hören!