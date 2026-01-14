GitLab Duo Agent Platform: Der vollständige Einstiegsleitfaden

GitLab Duo Agent Platform ist eine neue KI-gestützte Lösung, die mehrere intelligente Assistenten („Agents") in den gesamten Lebenszyklus deiner Software-Entwicklung integriert. Die Plattform dient als Orchestrierungsschicht, in der Entwickler(innen) asynchron mit KI-Agenten über DevSecOps hinweg zusammenarbeiten und lineare Workflows in dynamische, parallele Prozesse verwandeln.

Routineaufgaben – von Code-Refactoring und Security-Scans bis hin zu Recherchen – lassen sich an spezialisierte KI-Agenten delegieren, sodass sich das Entwicklungsteam auf die Lösung komplexer Probleme und Innovation konzentrieren kann.

Die Plattform nutzt GitLabs Rolle als zentrale DevSecOps-Plattform (umfasst Code-Management, CI/CD-Pipelines, Issue-Tracking, Testergebnisse, Security-Scans und mehr), um diesen Agenten vollständigen Projektkontext bereitzustellen. So können sie einen sinnvollen Beitrag leisten und gleichzeitig die Standards und Praktiken deines Teams einhalten.

Dieser umfassende achtteilige Leitfaden führt dich von deiner ersten Interaktion bis zu produktionsreifen Automatisierungs-Workflows mit vollständiger Anpassung.

💡 Nimm am 10. Februar an GitLab Transcend teil und erfahre, wie Agentic AI die Software-Bereitstellung transformiert. Höre von Kunden und entdecke, wie du deine eigene Modernisierungsreise starten kannst. Jetzt registrieren.

Entwicklung von GitLab Duo Pro/Enterprise zur Duo Agent Platform

GitLab Duo Agent Platform ist eine Weiterentwicklung, kein Ersatz für Duo Pro und Enterprise. Es ist ein Superset, das von 1:1-Entwickler-KI-Interaktionen zu Viele-zu-Viele-Team-Agent-Zusammenarbeit übergeht.

Duo Pro hat die individuelle Produktivität von Entwickler(innen) in der IDE mit KI-gestützten Code-Vorschlägen und Chat verbessert.

hat die individuelle Produktivität von Entwickler(innen) in der IDE mit KI-gestützten Code-Vorschlägen und Chat verbessert. Duo Enterprise ging über das Coding hinaus und lieferte umfassende KI-Fähigkeiten über den gesamten Lebenszyklus der Software-Entwicklung. Aber es war immer noch hauptsächlich ein Ansatz, der 1:1-Interaktion zwischen Nutzer(in) und KI-Assistent ermöglichte – meist eine Q&A-Erfahrung mit jeweils einem Use Case.

ging über das Coding hinaus und lieferte umfassende KI-Fähigkeiten über den gesamten Lebenszyklus der Software-Entwicklung. Aber es war immer noch hauptsächlich ein Ansatz, der 1:1-Interaktion zwischen Nutzer(in) und KI-Assistent ermöglichte – meist eine Q&A-Erfahrung mit jeweils einem Use Case. Duo Agent Platform bewegt sich von 1:1-Interaktionen zu Viele-zu-Viele-Team-Agent-Zusammenarbeit, bei der spezialisierte Agenten autonom Routineaufgaben über den Software-Lifecycle hinweg übernehmen.

Die vollständige Serie

Referenz zu Schlüsselkonzepten

Kernkomponenten

Komponente Beschreibung Hauptmerkmale Duo Agentic Chat Primäre Schnittstelle für Agent-Interaktion • Verfügbar in Web-UI und IDEs

• Unterstützt Modellauswahl

• Behält Conversation-History bei Agents Spezialisierte KI-Kollaborationspartner für spezifische Aufgaben • Foundational: Von GitLab bereitgestellt (Planner, Security Analyst usw.)

• Custom: Vom Team erstellt

• External: Externe KI-Anbieter wie Claude und OpenAI Flows Mehrstufige Workflows, die Agenten kombinieren • Foundational: Von GitLab bereitgestellt (Developer, Fix CI/CD Pipeline usw.)

• Custom: Benutzerdefinierte Workflows, die du erstellst AI Catalog Zentrales Repository zum Entdecken, Erstellen und Teilen • Agenten und Flows durchsuchen und entdecken

• Zu deinen Projekten hinzufügen

• Organisationsweit teilen Automate Menu Management-Hub für KI-Workflows • Sessions: Flow-Aktivitätsprotokolle

• Flows: Mehrstufige Workflows

• Agents: Spezialisierte KI-Assistenten

• Triggers: Event-basierte Automatisierung Model Context Protocol (MCP) Framework für externe Integration • Client: GitLab Duo verbindet sich mit externen MCP-Servern (Jira, Slack, AWS usw.)

• Server: GitLab fungiert als MCP-Server für externe KI-Tools (Claude Desktop, Cursor usw.)

Wichtige Terminologie

Begriff Definition Agent Spezialisierter KI-Assistent für spezifische Aufgaben und zur Beantwortung komplexer Fragen Foundational Agent Vorgefertigte Agenten, die von GitLab erstellt und gepflegt werden (z.B. GitLab Duo, Planner, Security Analyst) – sofort verfügbar ohne Setup Custom Agent Agenten, die du mit Custom System Prompts und Tools für teamspezifische Workflows erstellst – konfiguriert über Projekt-/Gruppeneinstellungen External Agent Externe KI-Anbieter wie Claude, OpenAI, Google Gemini und mehr, die in die Plattform integriert sind Flow Kombination aus einem oder mehreren Agenten, die zusammenarbeiten, um ein komplexes Problem zu lösen Foundational Flow Vorgefertigte Workflows von GitLab (Issue to MR, Fix Pipeline, Convert Jenkins, Software Development Flow) – ausgelöst über UI-Buttons oder IDEs Custom Flow YAML-definierte Workflows, die du für teamspezifische Automatisierung erstellst – ausgelöst durch Events oder Mentions Trigger Event, das automatisch einen Flow startet (z.B. Mention, Assignment) Session Aufzeichnung von Agent- oder Flow-Aktivität mit vollständigen Logs und Pipeline-Ausführungsdetails System Prompt Anweisungen, die das Verhalten, die Expertise und den Kommunikationsstil eines Agenten definieren Service Account Account, der von Flows oder External Agents verwendet wird, um GitLab-Operationen mit spezifischen Berechtigungen durchzuführen MCP Model Context Protocol für externe Integrationen (verbindet sich mit Jira, Slack, AWS usw.) AGENTS.md Industriestandard-Datei zur Anpassung des Agentenverhaltens auf Benutzer- oder Workspace-Ebene Custom Rules Regeln, die anpassen, wie sich GitLab Duo in deiner IDE verhält Tools Fähigkeiten, die Agenten nutzen können, um mit GitLab und externen Systemen zu interagieren (z.B. Issues erstellen, Merge Requests, Pipelines ausführen, Code analysieren)

Bereit loszulegen?

Beginne deine Reise mit Teil 1: Einführung in GitLab Duo Agent Platform, um die Plattform-Grundlagen zu lernen.

Feedback

Du hast einen Fehler gefunden oder einen Vorschlag zum Thema? Wir würden gerne von dir hören!