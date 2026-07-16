Eine Total-Economic-Impact™-Studie von Forrester Consulting untersucht den wirtschaftlichen Nutzen der GitLab Duo Agent Platform. Für die betrachtete Musterorganisation ermittelt Forrester über drei Jahre einen ROI von 400 % und einen Kapitalwert (Net Present Value) von 7,5 Mio. USD, bei einer Amortisation innerhalb von sechs Monaten.

Agentische Programmierung beschleunigt die Arbeit der Entwicklungsteams. Die schwierigere Frage ist, wie Unternehmen aus diesem Tempo einen messbaren Ertrag gewinnen, denn schnellere Commits sind nur ein Teil dessen, was produktionsreife Software ausmacht. Ein Systems Engineer aus dem Versicherungs- und Finanzsektor beschreibt es so: Die Plattform übernehme 80 bis 90 % der Code-Generierung, und der Code-Review beanspruche einen Bruchteil der früheren Zeit.

Um den erzielbaren Nutzen einzuordnen, befragte Forrester vier Entscheidungsträger aus den Branchen Finanzdienstleistung, Softwareentwicklung, Unterhaltung und Versicherung, die die GitLab Duo Agent Platform produktiv einsetzen. Aus ihren Angaben formte Forrester eine einzige zusammengesetzte Musterorganisation: ein global tätiges Unternehmen mit 3 Mrd. USD Jahresumsatz und 3.000 Mitarbeitenden, das die Zahl der Plattform-Nutzenden über drei Jahre von 150 auf 250 erhöht.

Kosten und Nutzen im Verhältnis

Die Studie legt den erforderlichen Aufwand offen: risikobereinigte Kosten über drei Jahre von 1,3 Mio. USD für Verbrauchs-Credits sowie 589.000 USD für Implementierung und laufenden Betrieb, einschließlich interner Personalkosten für Pilotprogramm, Schulung und Support. Diesen Kosten stehen 9,4 Mio. USD an Nutzen gegenüber. Daraus ergeben sich der ROI von 400 % und der Kapitalwert von 7,5 Mio. USD.

Ausgangslage vor der Einführung

Vor der Einführung der GitLab Duo Agent Platform schilderten die Befragten bekannte Engpässe. Teams waren auf manuelle Prozesse, das Wissen einzelner Senior-Engineers und informellen Wissensaustausch angewiesen, um Software zu erstellen, zu prüfen und abzusichern. Neue Teammitglieder kamen nicht weiter, ohne einen Senior-Engineer von der eigenen Arbeit abzuziehen. Sicherheitskorrekturen blieben liegen, bis eine der wenigen Personen mit dem nötigen Kontext Zeit fand. Und nicht das Schreiben von Code, sondern der Review hielt die Auslieferung häufig auf. Genau diese Abhängigkeiten bildete Forrester in der Musterorganisation ab und maß ihre Auflösung.

Ergebnisse nach der Einführung

Forrester quantifiziert vier Nutzenbereiche für die Musterorganisation, die sich auf 9,4 Mio. USD risikobereinigten Nutzen gegenüber 1,9 Mio. USD Kosten summieren.

Neue Entwickelnde benötigten 80 % weniger Einarbeitungszeit. Statt Kolleginnen und Kollegen von der eigenen Arbeit abzuziehen, nutzten neue Teammitglieder den in IDE und Repository eingebetteten agentischen Chat, um sich eigenständig in unbekannte Codebasen und Konventionen einzuarbeiten. Forrester beziffert die Einsparung auf 582.000 USD.

Eine auf acht Monate veranschlagte Migration war nach zwei Monaten abgeschlossen. Die Musterorganisation nutzte die Plattform, um während einer umfangreichen Migration von einer On-Premises-Umgebung zu GitLab SaaS Pipeline-Fehler zu diagnostizieren und Probleme unmittelbar zu beheben. Das entspricht einer um 75 % kürzeren Laufzeit und 157.000 USD eingesparten Personalkosten.

Sicherheits- und QA-Engineers gewannen 40 % ihrer Arbeitszeit zurück. Mithilfe kontextbezogener Erklärungen und Korrekturvorschläge der Plattform verringerten sie den Aufwand für die Behebung von Schwachstellen und waren weniger auf Senior-Engineers angewiesen. Forrester rechnet dies mit 1,3 Mio. USD Personaleinsparung über drei Jahre.

Jede entwickelnde Person gewann 20 % der Wochenarbeitszeit für Feature-Arbeit zurück. Agentischer Chat und KI-Agenten übernahmen Code-Review, Tests und Fehlersuche, die zuvor Entwicklungszeit banden. Über alle Entwickelnden summiert Forrester dies auf 7,4 Mio. USD, mit wachsender Nutzung über den Dreijahreszeitraum.

Forrester nennt zudem nicht quantifizierte Nutzen: Einsparungen durch die Konsolidierung sich überschneidender KI-Entwicklungswerkzeuge, höhere Zufriedenheit in den Entwicklungsteams und besseren Wissensaustausch zwischen Teams.

Zusammenspiel über den gesamten Lebenszyklus

Das Muster, das die Studie festhält: Agentische Programmierung steigert die Ausgabe einzelner Entwickelnder, doch der Ertrag summiert sich erst, wenn dieses Tempo über eine Infrastruktur läuft, die den gesamten Software-Lebenszyklus abdeckt.

Wer den Business Case für agentische Infrastruktur im eigenen Unternehmen aufbaut, findet in der Studie einen Rahmen, der auf den dokumentierten Erfahrungen von vier Unternehmen beruht.

Die vollständige Forrester-Total-Economic-Impact™-Studie zur GitLab Duo Agent Platform lesen – mit Methodik, Finanzmodell und Interview-Ergebnissen.

Diese Studie wurde von GitLab in Auftrag gegeben und von Forrester Consulting durchgeführt. Sie ist nicht als Wettbewerbsanalyse gedacht. Forrester trifft keine Annahmen über den möglichen ROI anderer Organisationen; die Ergebnisse geben die Erfahrungen der befragten Organisationen und der daraus gebildeten Musterorganisation wieder. GitLab stellte die Namen der Kundinnen und Kunden für die Interviews bereit, nahm an diesen jedoch nicht teil, und Forrester behält die redaktionelle Kontrolle über die Ergebnisse der Studie.