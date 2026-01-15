GitLab Duo Agent Platform ist jetzt allgemein verfügbar

Wir freuen uns, die allgemeine Verfügbarkeit der GitLab Duo Agent Platform bekannt zu geben. Dies ist ein wichtiger Moment für GitLab, unsere Kund(inn)en und die gesamte Branche. Es ist unser erster Schritt bei der Umsetzung unserer Vision, KI-Agenten in den gesamten Softwareentwicklungs-Lebenszyklus zu integrieren.

KI-Tools verbessern rapide die Fähigkeit von Entwicklungsteams, Code zu schreiben, und in einigen Fällen berichten Teams von 10-facher Produktivitätssteigerung. Leider verbringen Entwickelnde nur etwa 20 % ihrer Zeit mit dem Schreiben von Code, sodass die damit verbundene Verbesserung der gesamten Innovationsgeschwindigkeit und Lieferung durch KI nur inkrementell ist. Dies wird oft als KI-Paradoxon in der Softwarebereitstellung beschrieben.

Außerdem hat die erhöhte Geschwindigkeit beim Code-Schreiben für viele Teams zu neuen Engpässen geführt, darunter ein größerer Rückstand an Code-Reviews, Sicherheitslücken, Compliance-Prüfungen und nachgelagerten Fehlerbehebungen.

GitLab Duo Agent Platform löst das KI-Paradoxon durch intelligente Orchestrierung und KI-Automatisierung mit Agenten im gesamten Software-Lebenszyklus.

Erfahre mehr in diesem Video und lies unten weiter.

💡 Nimm am 10. Februar an GitLab Transcend teil und erfahre, wie KI mit Agenten die Softwarebereitstellung transformiert. Höre von Kunden und entdecke, wie du deine eigene Modernisierungsreise starten kannst. Jetzt registrieren.

Wir freuen uns außerdem bekannt zu geben, dass GitLab-Kunden mit aktiven GitLab Premium- und Ultimate-Abonnements ohne zusätzliche Kosten $12 bzw. $24 in GitLab Credits pro Nutzer(in) gutgeschrieben bekommen.* Diese Credits werden jeden Monat erneuert und geben Zugang zu allen GitLab Duo Agent Platform Features.

Hier ist eine einfache Erklärung, wie GitLab Credits funktionieren: Ein GitLab Credit ist eine virtuelle Währung für GitLabs nutzungsbasierte Produkte. Die Nutzung der GitLab Duo Agent Platform verbraucht verfügbare Credits, beginnend mit den oben genannten inkludierten Credits. Von dort aus können Kunden entscheiden, sich zu einem gemeinsamen Credit-Pool für ihre gesamte Organisation zu verpflichten oder sie monatlich nach Bedarf zu bezahlen. Für weitere Informationen lies unseren Artikel zur Einführung von GitLab Credits.

Kunden von GitLab Duo Pro oder Duo Enterprise Abonnements können diese Produkte weiterhin nutzen oder jederzeit zu Duo Agent Platform migrieren. Der verbleibende Wert deines Duo Enterprise Vertrags kann jederzeit in GitLab Credits umgewandelt werden. Kontaktiere deine GitLab-Ansprechperson, um mehr zu erfahren.

Hier sind spannende Anwendungsfälle und Funktionen, die du heute ausprobieren kannst:

Eine einheitliche Erfahrung für die Zusammenarbeit von Menschen und Agenten

GitLab Duo Agent Platform führt eine einheitliche Benutzererfahrung ein, die für nahtlose Integration zwischen Menschen und ihren KI-Agenten innerhalb von GitLab entwickelt wurde. Entwicklungsteams können Duo Agentic Chat auf fast jeder Seite nutzen, kontextbezogene Fragen stellen, asynchrone Agenten-Sessions verfolgen und mit Agenten innerhalb vertrauter Workflows wie Issues, Merge Requests und Pipeline-Aktivitäten interagieren – wodurch KI-Aktionen transparent und einfach durch alltägliche Arbeit zu steuern sind.

Agentic Chat: Intelligente, kontextbewusste Unterstützung

GitLab Duo Agentic Chat bringt echtes mehrstufiges Reasoning über die GitLab Web-UI und IDEs, unter Nutzung des vollständigen Lebenszyklus-Kontexts aus Issues, Merge Requests, Pipelines, Sicherheitsfunden und mehr. Aufbauend auf dem zuvor veröffentlichten Duo Chat kann Agentic Chat autonom Aktionen in deinem Namen ausführen und dir helfen, komplexe Fragen umfassender zu beantworten. Es gibt jedem Mitglied des Software-Teams genaue, kontextbewusste Anleitung, die hilft, Onboarding, Code-Qualität und Liefergeschwindigkeit zu verbessern.

GitLab Duo Agentic Chat unterstützt zahlreiche Anwendungsfälle, um die Zusammenarbeit zwischen Entwickelnden und KI zu ermöglichen. Für weitere Details zum Einstieg siehe unseren „Erste Schritte mit GitLab Duo Agent Platform" Leitfaden und schau dir diese wachsende Sammlung vorgeschlagener Prompts an.

Analysieren In der Web-UI kann Agentic Chat Issues, Epics, Merge Requests erstellen und Zusammenfassungen bereitstellen, wichtige Erkenntnisse hervorheben und umsetzbare Anleitungen basierend auf Echtzeit-Kontext aus dem spezifischen Projekt, Issue, Epic, Merge Request und mehr bieten. Agentic Chat hilft Entwicklungsteams, unbekannten Code, Abhängigkeiten, Architektur und Projektstruktur zu verstehen, in der IDE oder innerhalb eines GitLab-Repos.

In der Web-UI kann Agentic Chat Issues, Epics, Merge Requests erstellen und Zusammenfassungen bereitstellen, wichtige Erkenntnisse hervorheben und umsetzbare Anleitungen basierend auf Echtzeit-Kontext aus dem spezifischen Projekt, Issue, Epic, Merge Request und mehr bieten. Agentic Chat hilft Entwicklungsteams, unbekannten Code, Abhängigkeiten, Architektur und Projektstruktur zu verstehen, in der IDE oder innerhalb eines GitLab-Repos. Programmieren Agentic Chat kann Code, Konfigurationen und Infrastructure-as-Code über eine breite Palette von Sprachen und Frameworks generieren. Es kann helfen, Bugs zu beheben, Architektur und Code zu modernisieren, Tests zu generieren und Dokumentation für schnelleres Onboarding zu erstellen. Direkt zur Hand haben Entwickelnde Agentic Chat als Kollaborationspartner in VS Code, JetBrains IDEs, Cursor und Windsurf, mit optionalen Regeln auf Nutzer- und Workspace-Ebene zur Anpassung von Antworten.

Agentic Chat kann Code, Konfigurationen und Infrastructure-as-Code über eine breite Palette von Sprachen und Frameworks generieren. Es kann helfen, Bugs zu beheben, Architektur und Code zu modernisieren, Tests zu generieren und Dokumentation für schnelleres Onboarding zu erstellen. Direkt zur Hand haben Entwickelnde Agentic Chat als Kollaborationspartner in VS Code, JetBrains IDEs, Cursor und Windsurf, mit optionalen Regeln auf Nutzer- und Workspace-Ebene zur Anpassung von Antworten. CI/CD Agentic Chat kann dir helfen, bestehende Pipelines besser zu verstehen, zu konfigurieren und Fehler zu beheben oder neue von Grund auf zu erstellen.

Agentic Chat kann dir helfen, bestehende Pipelines besser zu verstehen, zu konfigurieren und Fehler zu beheben oder neue von Grund auf zu erstellen. Sichern Agentic Chat kann Schwachstellen erklären, Issues basierend auf Erreichbarkeit priorisieren und Fixes empfehlen, die dir Zeit sparen können.

Agenten: Spezialisten, die bei Bedarf zusammenarbeiten

GitLab Duo Agent Platform ermöglicht es Entwicklungsteams, Aufgaben an spezialisierte Agenten zu delegieren. Die Plattform bietet eine einzigartige Kombination aus grundlegenden, benutzerdefinierten und externen Agenten, die alle nahtlos in die GitLab-Benutzeroberfläche integriert sind, wodurch es einfach wird, den richtigen Agenten für jede Aufgabe zu wählen.

Grundlegende Agenten werden von GitLab-Expert(innen) vorgefertigt und sind sofort einsatzbereit, um die komplexesten Aufgaben im Software-Lieferzyklus zu bewältigen. Die folgenden grundlegenden Agenten sind als Teil der allgemeinen Verfügbarkeit von GitLab Duo Agent Platform enthalten, weitere befinden sich derzeit in der Beta-Phase und kommen bald.

Planner Agent hilft Teams, Arbeit direkt in GitLab zu strukturieren, zu priorisieren und aufzuteilen, sodass die Planung klarer, schneller und einfacher umzusetzen wird.

hilft Teams, Arbeit direkt in GitLab zu strukturieren, zu priorisieren und aufzuteilen, sodass die Planung klarer, schneller und einfacher umzusetzen wird. Security Analyst Agent überprüft Schwachstellen und Sicherheitssignale, erklärt ihre Auswirkungen in verständlicher Sprache und hilft Teams zu verstehen, was zuerst angegangen werden sollte.

Benutzerdefinierte Agenten können mit dem AI Catalog erstellt werden, einem zentralen Repository, in dem Teams benutzerdefinierte Agenten und Flows erstellen, veröffentlichen, verwalten und in der gesamten Organisation teilen können. Teams können Agenten und Flows mit spezifischem Kontext und Fähigkeiten erstellen, um die Arbeitsweise ihres Engineering-Teams zu replizieren – und Probleme mit den Engineering-Standards und Leitplanken lösen, die ihre Teams verwenden.

Externe Agenten sind nahtlos in GitLab integriert und umfassen einige der besten verfügbaren KI-Tools, darunter Claude Code von Anthropic und Codex CLI von OpenAI. Nutzer(innen) erhalten nativen GitLab-Zugang zu diesen Tools für Anwendungsfälle wie Code-Generierung, Code-Review und Analyse mit transparenter Sicherheit und eingebetteten LLM-Abonnements.

Zusammen geben diese Ansätze Teams Flexibilität bei der Einführung von KI mit Agenten, von spezialisierten Agenten über organisationsspezifische Automatisierung bis hin zur Integration externer KI-Tools – alles innerhalb einer einzigen, verwalteten Plattform.

Flows: Mehrstufige Arbeit in wiederholbaren, geführten Fortschritt verwandeln

Flows automatisieren komplexe Aufgaben mit mehreren Agenten-Workflows von Anfang bis Ende.

Unser Engineering-Team hat mehrere Flows erstellt, die bei GA enthalten sind, weitere sind unterwegs:

Der MCP Client ermöglicht GitLab Duo Agent Platform in IDEs, sich sicher mit externen Systemen wie Jira, Slack, Confluence und anderen MCP-kompatiblen Tools zu verbinden, um Kontext einzuholen und Aktionen über deine DevSecOps-Toolchain hinweg auszuführen.

Anstatt dass KI-Unterstützung in einzelnen Tools isoliert ist, ermöglicht der MCP Client GitLab Duo Agent Platform, über die Systeme hinweg zu verstehen und zu arbeiten, in denen Planung, Zusammenarbeit und Ausführung tatsächlich stattfinden. Dies reduziert manuelles Kontextwechseln und ermöglicht vollständigere, durchgängige KI-gestützte Workflows, die widerspiegeln, wie Teams in der Praxis arbeiten.

Bei GA enthalten:

Verbindung zu externen MCP-kompatiblen Systemen wie Jira, Confluence, Slack, Playwright und Grafana

Konfiguration auf Workspace- und Nutzerebene

Kontrollen auf Gruppenebene zur Aktivierung oder Einschränkung der MCP-Nutzung

Nutzer-Genehmigungsflow für Tool-Zugriff

Unterstützung über Agentic Chat in den IDE-Erweiterungen

Wir planen, weitere Features zur GitLab MCP Server-Funktion hinzuzufügen, die sich derzeit in der Beta-Phase befindet, und sie in kommenden Releases allgemein verfügbar zu machen.

Wähle das richtige Modell für dein Team und deine Workloads

GitLab Duo Agent Platform basiert auf einem flexiblen Modellauswahl-Framework, das es Teams ermöglicht, die Plattform an ihre Datenschutz-, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen anzupassen. GitLab verwendet standardmäßig ein optimales LLM für jede Funktion, aber Administrator(inn)en haben die Möglichkeit, aus unterstützten Modellen wie OpenAI GPT-5 Varianten, Mistral, Meta Llama und Anthropic Claude zu wählen. Dies gibt Teams präzisere Kontrolle und Flexibilität darüber, was für Chat, Programmieraufgaben und Agenten-Interaktionen für jeden spezifischen Anwendungsfall verwendet wird, basierend auf den Standards deiner Organisation. Für eine vollständige Liste unterstützter Modelle und Details zur Modellauswahl-Konfiguration siehe den Abschnitt Model Selection unserer Dokumentation.

Governance, Sichtbarkeit und Deployment-Flexibilität

Die GitLab Duo Agent Platform gibt Organisationen die Kontrolle und Transparenz, die sie benötigen, um KI verantwortungsvoll einzuführen, während sie flexible Deployment-Optionen bietet, die in verschiedenen Umgebungen funktionieren.

Bei GA enthalten:

Auf allen Plattformen verfügbar: GitLab.com, GitLab Self-Managed und GitLab Dedicated als Teil des GitLab 18.8 Release-Zyklus.

GitLab.com, GitLab Self-Managed und GitLab Dedicated als Teil des GitLab 18.8 Release-Zyklus. Governance und Sichtbarkeit: Teams können sehen, wie Agenten genutzt werden, welche Aktionen sie ausführen und wie sie zur Arbeit beitragen. Nutzungs- und Aktivitätsdetails helfen Führungskräften, die Einführung zu verstehen, Auswirkungen zu messen und sicherzustellen, dass KI angemessen genutzt wird. Diese Kontrollen erleichtern die KI-Einführung im großen Maßstab mit Vertrauen.

Teams können sehen, wie Agenten genutzt werden, welche Aktionen sie ausführen und wie sie zur Arbeit beitragen. Nutzungs- und Aktivitätsdetails helfen Führungskräften, die Einführung zu verstehen, Auswirkungen zu messen und sicherzustellen, dass KI angemessen genutzt wird. Diese Kontrollen erleichtern die KI-Einführung im großen Maßstab mit Vertrauen. Gruppenbasierte Zugriffskontrollen: Administrator(inn)en können Namespace-basierte Regeln definieren, die steuern, welche Nutzer(innen) auf GitLab Duo Agent Platform Features zugreifen können, und unterstützen flexible Einführung von sofortiger organisationsweiter Aktivierung bis zu phasenweisen Rollouts. Mit LDAP- und SAML-Integration können sie Governance im großen Maßstab ohne manuelle Konfiguration ermöglichen.

Administrator(inn)en können Namespace-basierte Regeln definieren, die steuern, welche Nutzer(innen) auf GitLab Duo Agent Platform Features zugreifen können, und unterstützen flexible Einführung von sofortiger organisationsweiter Aktivierung bis zu phasenweisen Rollouts. Mit LDAP- und SAML-Integration können sie Governance im großen Maßstab ohne manuelle Konfiguration ermöglichen. Modellauswahl und selbst-gehostete Optionen: LLM-Auswahl ist für alle GA-Features über GitLab.com, Self-Managed und Dedicated verfügbar. Top-Level-Namespace-Besitzer(innen) wählen das Modell, und Untergruppen erben diese Einstellungen automatisch. Für Organisationen, die mehr Kontrolle wünschen, unterstützt die Plattform selbst-gehostete Modelle für GitLab Self-Managed Deployments.

Sieh dir eine Demo von GitLab Duo Agent Platform in Aktion an:

Bleibe auf dem neuesten Stand mit GitLab

Um sicherzustellen, dass du die neuesten Features, Sicherheitsupdates und Leistungsverbesserungen erhältst, empfehlen wir, deine GitLab-Instanz auf dem neuesten Stand zu halten. Die folgenden Ressourcen können dir bei der Planung und Durchführung deines Upgrades helfen:

Upgrade Path Tool – gib deine aktuelle Version ein und sieh die genauen Upgrade-Schritte für deine Instanz

Upgrade Documentation – detaillierte Anleitungen für jede unterstützte Version, einschließlich Anforderungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Best Practices

Durch regelmäßige Upgrades stellst du sicher, dass dein Team von den neuesten GitLab-Funktionen profitiert und sicher und unterstützt bleibt.

Für Organisationen, die einen wartungsfreien Ansatz wünschen, solltest du GitLabs Managed Maintenance Service in Betracht ziehen. Managed Maintenance kann deinem Team helfen, sich auf Innovation zu konzentrieren, während GitLab-Expert(inn)en deine Self-Managed-Instanz zuverlässig aktualisiert, sicher und bereit halten, in DevSecOps zu führen. Frage deine Account-Manager(in) für weitere Informationen.

* GitLab-Kunden mit aktiven Premium- und Ultimate-Abonnements erhalten automatisch $12 bzw. $24 an inkludierten Credits pro Nutzer(in), die jeden Monat zurückgesetzt werden. Diese Credits sind für begrenzte Zeit verfügbar und können sich ändern ( siehe Promo-Bedingungen).

Dieser Blogbeitrag enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934. Obwohl wir glauben, dass die in diesen Aussagen widergespiegelten Erwartungen angemessen sind, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich abweichen. Weitere Informationen zu diesen Risiken und anderen Faktoren finden sich unter der Überschrift „Risikofaktoren" in unseren Einreichungen bei der SEC. Wir verpflichten uns nicht, diese Aussagen nach dem Datum dieses Blogbeitrags zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.