GitLab Duo Agent Platform: Zukünftige intelligente DevSecOps

Ich freue mich, die nächste Weiterentwicklung von Duo Workflow vorstellen zu können: die GitLab Duo Agent Platform. Diese innovative Plattform erweitert die agentischen Fähigkeiten auf den gesamten Softwareentwicklungszyklus und ermöglicht es Teams, parallel mit mehreren KI-Agenten zu arbeiten.

Stell dir vor, du beginnst deinen Tag so:

Du weist einen KI-Agenten an, Recherchen zu einem Epic durchzuführen, an dem dein Team arbeitet, die neuesten Updates zu allen Beiträgen der letzten Woche bereitzustellen und einen Veröffentlichungsbeitrag basierend auf den neuesten Funktionserweiterungen vorzuschlagen.

Gleichzeitig beauftragst du mehrere Agenten mit der Analyse einiger Fehler bei der Barrierefreiheit und der Durchführung der erforderlichen Codeänderungen, um diese zu beheben.

In der Zwischenzeit bittest du einen weiteren Agenten, deine komplizierten Codeänderungen zu überprüfen und Feedback zu geben, bevor du sie zur formellen Überprüfung an ein Teammitglied sendest.

Als dich schließlich das Sicherheitsteam über eine neue Sicherheitslücke informiert, die im gesamten Projekt untersucht werden muss, übergibst du diese Rechercheaufgabe an deinen Sicherheitsagenten.

All das passiert gleichzeitig, während du dich auf Architekturentscheidungen, kreative Problemlösungen und strategische technische Arbeit konzentrieren kannst. Mit der GitLab Duo Agent Platform kannst du Aufgaben an fünf, zehn oder sogar 100 spezialisierte Agenten delegieren. Jeder davon kennt den vollständigen Kontext deines Projekts, nicht nur deinen Code, einschließlich CI-Jobprotokolle, Planungsaufgaben und vieles mehr. Du automatisierst die mühsame Arbeit, die du erledigen musst, damit du dich auf die Arbeit konzentrieren kannst, die dich inspiriert.

Es geht dabei nicht darum, Entwickler(innen) zu ersetzen. Es geht darum, die menschliche Kreativität und das Fachwissen zu verstärken, indem Routineaufgaben vereinfacht werden. Das ist die Zukunft, die wir mit der GitLab Duo Agent Platform gestalten.

Was ist die GitLab Duo Agent Platform?

Die GitLab Duo Agent Platform ermöglicht eine umfassende Zusammenarbeit zwischen Entwickler(inne)n und KI-Agenten über den gesamten Software-Entwicklungsprozess hinweg, um Teams dabei zu helfen, ihre Produktivität zu steigern und die Bearbeitungszeit drastisch zu verkürzen.

Die GitLab Duo Agent Platform basiert auf der sicheren Grundlage von GitLab und ist anpassbar und erweiterbar. Sie ermöglicht es Entwickler(inne)n, Agenten zu erstellen, die alle Arten von Software-Engineering-Problemen lösen können und dabei den Kontext über den gesamten Software-Entwicklungsprozess hinweg nutzen.

Die GitLab Duo Agent Platform bietet mehr als nur die Erstellung von Code. Mit spezialisierten Agenten und benutzerdefinierten Workflows unterstützt sie eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Aktivitäten, darunter:

Implementierung von Tickets

Groß angelegte Migrationen/Upgrades von Abhängigkeiten

Automatisierte Erstellung von Dokumentationen/Veröffentlichungsbeiträge

Fehlerbehebung bei fehlgeschlagenen CI/CD-Pipelines

Unterstützung bei der Untersuchung von Vorfällen

Detaillierte Recherche zu Status und Informationsbeschaffung zu festgelegten Themen

Verwaltung von Backlogs

Behebung von Sicherheitslücken

Reviews für bestimmte Arten von Code (z. B. Datenbanken)

Schnelle interne Toolerstellung auf Basis vorhandener Build-Blöcke

und vieles mehr!

Du kannst unsere Agenten sofort einsetzen, anpassen und erweitern. Wir testen die GitLab Duo Agent Platform derzeit mit Dutzenden von Kund(inn)en und werden bald mehr Teams den Zugang zur Beta-Version ermöglichen.

Sieh dir die GitLab Duo Agent Platform in Aktion an:

Da GitLab eine offene Plattform ist, arbeiten GitLab-Agenten nahtlos mit den von dir gewählten Entwicklertools zur Codeerstellung über das Standard Model Context Protocol (MCP) und das Agent-to-Agent-Framework (A2A) zusammen, unabhängig davon, ob du Cursor, Claude Code, Windsurf, OpenAI Codex oder andere Tools verwendest.

Die Plattform akzeptiert Codebeiträge von jedem Entwicklungstool in deinem Stack, unabhängig davon, ob der Code von einem Menschen geschrieben oder von einem KI-Agenten generiert wurde. Das bedeutet, dass deine vorhandenen Workflows und bevorzugten Tools weiterhin nahtlos funktionieren, wenn du Agentenfunktionen integrierst.

Die GitLab Duo Agent Platform funktioniert mit jedem zugelassenen Sprachmodell, das unsere Auswahlkriterien erfüllt. Für Unternehmen mit strengen Sicherheitsanforderungen unterstützt die Plattform genehmigte, selbst gehostete Modelle, die in vollständig isolierten Umgebungen ausgeführt werden. Deine Infrastrukturanforderungen und Sicherheitsrichtlinien schränken deine Möglichkeiten, von der agentischen Entwicklung zu profitieren, nicht ein.

Kontext ist alles, und deine GitLab-Duo-Agenten kennen ihn

Der Unterschied zwischen einem hilfreichen KI-Tool und einem wirklich intelligenten Agenten liegt im Kontext. Mit der GitLab Duo Agent Platform arbeiten die Agenten nicht isoliert, sondern sind tief in die Plattform integriert, auf der die Entwicklungsarbeit stattfindet.

Jeder Agent kennt automatisch das Gesamtbild deiner Projekte, einschließlich deiner offenen Tickets und deren Verlauf, der Merge Requests, die sie gelöst haben, der Struktur und der Logik hinter deinem Code, deiner CI/CD-Pipeline-Konfigurationen, der Sicherheitserkenntnisse, der Konformitätsanforderungen und der komplexen Beziehungen zwischen all diesen Komponenten.

Genau wie deine menschlichen Teammitglieder verfügen die Agenten über den gesamten Kontext, um dir zu helfen, sichere Software schneller bereitzustellen. Anstatt nur Fragen zum Code zu beantworten, können sie Einblicke geben, wie sich eine vorgeschlagene Änderung auf deine Bereitstellungspipeline auswirken könnte, oder Sicherheitsverbesserungen auf der Grundlage deiner bestehenden Compliance-Regeln vorschlagen. Wir sind der Meinung, dass deine Agenten umso intelligenter werden, je mehr dein Team innerhalb der DevSecOps-Plattform von GitLab arbeitet.

Behalte die Kontrolle, während die Agenten dein Team skalieren

Der Aufbau von Vertrauen in KI-Agenten unterscheidet sich nicht grundlegend vom Aufbau von Vertrauen in neue Teammitglieder. Du musst ihre Arbeit sehen, ihren Ansatz verstehen und ihre Verantwortung schrittweise erhöhen, wenn sie ihre Kompetenz unter Beweis stellen.

Das ist die Philosophie hinter unserem Workflow zum Agenten-Approval. Bevor ein Agent Änderungen an deinem Code oder deiner Umgebung vornimmt, legt er dir einen klaren Plan vor: Er zeigt auf, was er über das Ticket weiß, welchen Ansatz er verfolgen wird und welche spezifischen Aktionen er ausführen möchte. Du hast dann die Möglichkeit, den Plan zu überprüfen, zu genehmigen oder bei Bedarf anzupassen. Wenn die Agenten konsequent qualitativ hochwertige Arbeit leisten, kannst du ihnen im Laufe der Zeit mehr Autonomie für Routineaufgaben gewähren und gleichzeitig die Kontrolle über komplexe oder kritische Arbeiten behalten.

Entwickelt für Community und Anpassung

GitLab hat schon immer von den Beiträgen der Community profitiert, und dieses Jahr war ein Meilenstein mit einer rekordverdächtig hohen Zahl an Kundenbeiträgen zu unserer Plattform. Jetzt übertragen wir diese kollaborative Energie durch unseren offenen Framework-Ansatz auf KI-Agenten.

Bei der GitLab Duo Agent Platform geht es nicht nur um die Agenten, die wir entwickeln, sondern darum, dich und die breitere Community in die Lage zu versetzen, spezialisierte Agenten zu erstellen, die deine einzigartigen technischen Herausforderungen lösen. Egal, ob du einen Agenten benötigst, der deine spezifischen Programmierstandards versteht, sich in deine benutzerdefinierte Toolchain integrieren lässt oder domänenspezifische Aufgaben erledigt, die Plattform bietet dir die Bausteine, um dies zu erreichen.

Dieses auf die Community ausgerichtete Modell schafft einen positiven Kreislauf, der die Stärke der GitLab-Community durch globalen Austausch nutzt, ähnlich wie unser CI/CD-Katalog (nur in englischer Sprache verfügbar). Vielfältige Anwendungsfälle aus der Praxis treiben Innovationen voran. Feedback von Unternehmen sorgt für Zuverlässigkeit und Sicherheit. Und gemeinsame Lösungen kommen allen zugute. Es ist derselbe kollaborative Ansatz, der GitLab erfolgreich gemacht hat und nun auf die neuesten Entwicklungen im Bereich der Agentenentwicklung angewendet wird.

Erste Schritte

Wenn du mit GitLab Duo Agentic Chat experimentiert hast, das jetzt in jeder Premium- und Ultimate-GitLab.com-Benutzerlizenz von GitLab 18 enthalten ist, hast du bereits einen Vorgeschmack darauf bekommen, was mit KI-Agenten in deinem Entwicklungsworkflow möglich ist.

Was die GitLab Duo Agent Platform kann und woran wir arbeiten, kannst du dir in den Demos der Aufzeichnung unseres Release-Events von GitLab 18 Release-Events ansehen.

Möchtest du zu den Ersten gehören, die es erleben? Dann melde dich für die Beta-Warteliste für die GitLab Duo Agent Platform (nur in englischer Sprache verfügbar) an. In diesem Sommer werden wir mehr Teams den Zugang ermöglichen und im Laufe des Jahres werden neue Agentenfunktionen in den kommenden Releases von GitLab 18 veröffentlicht. Wir erwarten die allgemeine Verfügbarkeit im Winter.

Haftungsausschlussklausel: Diese Präsentation enthält Informationen zu kommenden Produkten, Funktionen und Funktionalitäten. Bitte beachte, dass die Informationen in dieser Präsentation nur zu Informationszwecken dienen. Bitte verlasse dich nicht auf diese Informationen, wenn du etwas kaufen oder planen möchtest. Wie bei allen Projekten können sich die in dieser Präsentation und auf den verlinkten Seiten genannten Punkte ändern oder verzögern. Die Entwicklung, Freigabe und der Zeitplan von Produkten, Funktionen oder Funktionalitäten liegen im alleinigen Ermessen von GitLab Inc.

