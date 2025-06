GitLab Duo Chat wird jetzt zum agentischen KI-Assistenten

Generative KI-Chat-Assistenten sind in kurzer Zeit zum Standard in der Softwareentwicklung geworden und helfen dabei, Code zu erstellen und zu verbessern. Stell dir nun vor, dein Chat-Assistent könnte die Artefakte deines gesamten Entwicklungsprozesses und nicht nur deinen Code verstehen.

Was wäre, wenn dieser Chat-Assistent dir hilft, Tickets und Projektdokumentationen zu bearbeiten, bevor er dich beim Programmieren unterstützt, und auf CI/CD-Pipelines und Merge Requests zugreifen könnte, um dich bei der ordnungsgemäßen Durchführung von Programmieraufgaben zu begleiten?

Lerne die nächste Generation von GitLab Duo Chat kennen – GitLab Duo Agentic Chat, eine bedeutende Weiterentwicklung in der KI-nativen Entwicklungsunterstützung und die neueste Ergänzung unserer Plattform, die jetzt als experimenteller Release (nur in englischer Sprache) verfügbar ist.

GitLab Duo Agentic Chat ist für alle GitLab.com-Benutzer(innen) mit der Workflow-Erweiterung von GitLab in VS Code verfügbar.

Mit Agentic Chat ist der Chat nicht mehr bloß eine herkömmliche dialogorientierte KI, sondern wird zum Chat-Assistenten, der in deinem Namen selbst handelt und komplexe Probleme in einzelne Aufgaben unterteilt, die er lösen kann. Anstatt einfach nur Fragen mit deinem angegebenen Kontext zu beantworten, kann Agentic Chat:

Autonom feststellen , welche Informationen er braucht, um deine Fragen zu beantworten

, welche Informationen er braucht, um deine Fragen zu beantworten Eine Reihe von Vorgängen ausführen , um diese Informationen aus verschiedenen Quellen zu sammeln

, um diese Informationen aus verschiedenen Quellen zu sammeln Umfassende Antworten formulieren , indem er Einblicke aus deinem gesamten Projekt kombiniert

, indem er Einblicke aus deinem gesamten Projekt kombiniert Dateien erstellen und bearbeiten, um dir dabei zu helfen, Lösungen zu implementieren.

Dabei bleibt stets der Mensch als Entwickler(in) involviert.

Agentic Chat basiert auf der Architektur von Duo Workflow, der derzeit in der privaten Beta-Version verfügbar ist. Die Architektur besteht aus Agenten und Tools, die bestimmte Aufgaben übernehmen, z. B. den richtigen Kontext für eine bestimmte Frage finden oder Dateien bearbeiten.

Anwendungsfälle für GitLab Duo Agentic Chat

Hier findest du einige praktische und häufige Anwendungsfälle für Agentic Chat:

Arbeite dich schneller in neue Projekte ein, indem die KI dir hilft, mit einer neuen Codebase vertraut zu werden.

Lege sofort mit der zugewiesenen Arbeit los, auch wenn Ticketbeschreibungen unklar sind. Agentic Chat kann dir nämlich helfen, die Lücke zwischen Anforderungen und bestehenden Implementierungen zu überbrücken.

Wenn du Änderungen vornehmen möchtest, kann Agentic Chat die Implementierung übernehmen, indem er Dateien übergreifend über dein Projekt erstellt und bearbeitet.

Wenn ein Release ansteht, kann dir Agentic Chat helfen, zu überprüfen, ob deine Lösung die ursprünglichen Anforderungen auch tatsächlich erfüllt, indem er deinen Merge Request anhand des ursprünglichen Tickets oder der ursprünglichen Aufgabe überprüft.

Agentic Chat bearbeitet Code

Vom Lernen zum Bereitstellen: eine komplette Workflow-Demonstration in vier Schritten

Um dir zu zeigen, wie Agentic Chat das Entwicklererlebnis transformiert, sehen wir uns ein echtes Szenario unserer Entwicklungsteams an. Stell dir vor, du bist ein neues Teammitglied und hast ein Ticket zugewiesen bekommen, weißt aber nichts über die Codebase. Sieh dir diese Videodemonstration an:

Schritt 1: Das Projekt verstehen

Anstatt manuell die Dateien und die Dokumentation zu durchforsten, kannst du einfach folgenden Prompt in Agentic Chat eingeben:

I am new to this project. Could you read the project structure and explain it to me?

(Ich kenne dieses Projekt noch nicht. Lies dir bitte die Projektstruktur durch und erkläre sie mir.)

Agentic Chat bietet dir dann wir folgt einen umfassenden Projektüberblick:

Er sieht sich die Verzeichnisstruktur an.

Er liest README-Dateien und die Dokumentation.

Er identifiziert wichtige Komponenten und Anwendungen.

Schritt 2: Deine zugewiesene Aufgabe verstehen

Nun musst du deine jeweilige Aufgabe verstehen. Gib dazu den folgenden Prompt ein:

I have been assigned Issue 1119. Could you help me understand this task, specifically where do I need to apply the refactoring?

(Mir wurde das Ticket 1119 zugewiesen. Hilf mir bitte, diese Aufgabe zu verstehen. Wo genau muss ich das Refactoring durchführen?)

Agentic Chat erklärt dir die Aufgabe und schlägt einen Refactoring-Ansatz vor, indem er wie folgt vorgeht:

Er ruft die Details des Tickets vom GitLab-Remote-Server ab und analysiert sie.

Er untersucht relevante Projektdateien.

Er identifiziert die spezifischen Orte, für die Änderungen nötig sind.

Schritt 3: Die Lösung implementieren

Anstatt die Arbeit manuell zu erledigen, kannst du folgende Frage stellen:

Could you make the edits for me? Please start with steps one, two, three.

(Kannst du die Bearbeitungen für mich vornehmen? Bitte beginne mit den Schritten eins, zwei und drei.)

Agentic Chat geht dann so vor:

Er erstellt, wenn nötig, neue Verzeichnisse und Dateien.

Er extrahiert und refaktorisiert Code an mehreren Stellen.

Er stellt die Konsistenz übergreifend über alle geänderten Dateien sicher.

Er erstelle eine Übersicht über alle vorgenommenen Änderungen.

Schritt 4: Vollständigkeit überprüfen

Nachdem nun abschließend dein Merge Request erstellt wurde, kannst du deine Arbeit überprüfen:

Does my MR fully address Issue 1119?

(Löst mein MR das Ticket 1119 vollständig?)

Agentic Chat bestätigt nun, dass alle Anforderungen erfüllt werden, indem er sowohl deinen Merge Request als auch das ursprüngliche Ticket analysiert.

Probiere es jetzt aus und teile dein Feedback

GitLab Duo Agentic Chat ist derzeit als experimentelle Funktion in VS Code für Benutzer(innen) von GitLab Duo Pro und GitLab Duo Enterprise verfügbar. In unserer Einrichtungsdokumentation (nur in englischer Sprache verfügbar) findest du die Voraussetzungen und Konfigurationsschritte.

Da Agentic Chat derzeit nur eine experimentelle Funktion ist, hat er einige bekannte Einschränkungen, an denen wir derzeit aktiv arbeiten. Dazu gehören langsamere Reaktionszeiten aufgrund mehrerer API-Aufrufe, eine eher schlüsselwortbasierte als semantische Suche und eine eingeschränkte Unterstützung für neue lokale Ordner oder Nicht-GitLab-Projekte. Dein Feedback ist wichtig, damit wir die Verbesserungen priorisieren und Agentic Chat bald allgemein verfügbar machen können. Teile daher bitte deine Erfahrungen in diesem Ticket mit uns.

Wie geht es weiter?

Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, Agentic Chat zu verbessern und allgemein verfügbar zu machen. In der Zwischenzeit arbeiten wir daran, die Reaktionszeiten zu verbessern und Funktionen hinzuzufügen, die GitLab Duo Chat derzeit bietet, wie z. B. die Verwendung von selbst gehosteten Modellen oder die Unterstützung von JetBrains und Visual Studio zusätzlich zu VS Code. Sobald wir Duo Chat auf diese neue Architektur umgestellt haben, planen wir außerdem, Agentic Chat in die Chat-Funktion der GitLab-Webanwendung zu integrieren. Zudem sind viele weitere Funktionen geplant, wie z. B. die Bearbeitung von GitLab-Artefakten, die Unterstützung von Kontexten aus benutzerdefinierten Model-Context-Protocol- oder MCP-Servern und Befehle, die im Terminal ausgeführt werden können.

Möchtest du autonome Entwicklungsunterstützung erleben, bist aber noch kein(e) GitLab-Kund(in)? Probiere Agentic Chat jetzt im Rahmen einer kostenlosen 60-tägigen Testversion von GitLab Ultimate mit Duo Enterprise aus und gestalte die Zukunft der KI-basierten Entwicklung mit. Folge diesen Einrichtungsschritten für VS Code (nur in englischer Sprache verfügbar).

Haftungsausschlussklausel: Dieser Blog enthält Informationen zu kommenden Produkten, Funktionen und Funktionalitäten. Bitte beachte, dass die Informationen in diesem Blogbeitrag nur zu Informationszwecken dienen. Bitte verlasse dich nicht auf diese Informationen, wenn du etwas kaufen oder planen möchtest. Wie bei allen Projekten können sich die in diesem Blog und auf den verlinkten Seiten genannten Punkte ändern oder verzögern. Die Entwicklung, Freigabe und der Zeitplan von Produkten, Funktionen oder Funktionalitäten liegen im alleinigen Ermessen von GitLab.

