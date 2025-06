GitLab Duo Self-Hosted: Enterprise-KI für mehr Datenschutz

Wir freuen uns, dass GitLab Duo Self-Hosted für GitLab Duo Code Suggestions und GitLab Chat jetzt allgemein verfügbar ist. Als optionale Funktion für Self-Managed-Kund(inn)en mit einem Abonnement von GitLab Duo Enterprise unterstützt GitLab Duo Self-Hosted eine flexible Bereitstellung auf mehreren Plattformen, darunter auf lokaler Infrastruktur, in privaten Clouds und in sicheren Cloud-Umgebungen über AWS Bedrock und Azure OpenAI. Mit GitLab Duo Self-Hosted können Teams mit KI-Unterstützung innovativ sein und gleichzeitig die Kontrolle über sensible Daten und geistiges Eigentum behalten.Sicherheitsbedenken stellen ein großes Hindernis für die Einführung von KI in regulierten Branchen dar. In unserer globalen DevSecOps-Umfrage gab mehr als die Hälfte der Befragten an, dass die Einführung von KI in den Software-Entwicklungsprozess riskant sei. Mit GitLab Duo bieten wir Unternehmen nun eine Möglichkeit, sicherere Software dank in den gesamten Software-Entwicklungsprozess integrierte KI schneller bereitzustellen.GitLab Duo Self-Hosted weitet die verfügbaren KI-Funktionen von GitLab Duo auf Unternehmen mit strengen Datenschutzanforderungen aus und bietet sowohl bei der Auswahl der für die KI verwendeten großen Sprachmodelle (LLM) als auch bei den Bereitstellungsoptionen mehr Flexibilität. Zu den Erstanwender(inne)n von GitLab Duo Self-Hosted zählen Unternehmen im öffentlichen Bereich und in regulierten Branchen, z. B. im Bereich der Finanzdienstleistungen, im Automobilsektor und im Gesundheitswesen. Diese Unternehmen möchten KI als Wettbewerbsvorteil nutzen, indem sie KI-basierte Entwicklungstools in ihre Umgebungen integrieren und gleichzeitig Sicherheitsteams die Kontrolle bieten, die sie brauchen.Eine US-Regierungsbehörde berichtet: „Nachdem wir GitLab als Eckpfeiler unserer behördenweiten DevSecOps-Plattform ausgewählt hatten, entschieden wir uns dafür, GitLab Duo Self-Hosted zu verwenden, um die Funktionen unserer Software Factory weiter zu verbessern. Die Möglichkeit, GitLab Duo in Air-Gapped-Umgebungen einzusetzen, sowie die granulare Kontrolle über unsere Daten war für die Bereitstellung sicherer KI-basierter Funktionen von entscheidender Bedeutung. Dieser einheitliche Ansatz vereinfacht unseren Workflow und stärkt die Sicherheit, sodass wir mit KI eine höhere Produktivität erzielen und gleichzeitig die strengen Compliance-Anforderungen erfüllen können.“

Sichere KI-Bereitstellungen entwickeln

Mit GitLab Duo Self-Hosted können Funktionen von GitLab Duo genutzt werden, wobei eine kuratierte Auswahl an führenden KI-LLMs geboten wird, darunter von Anthropic, Mistral und OpenAI. Diese LLMs unterstützen GitLab derzeit:

Lokal: Mistral-Modelle mit der vLLM-Serving-Plattform

AWS: Mistral und Anthropic Claude 3.5 Sonnet über AWS Bedrock

Microsoft Azure: OpenAI-GPT-Modelle über Azure AI

Wir prüfen weitere Modelle, die in naher Zukunft unterstützt werden sollen. Erfahre mehr über die von uns unterstützten LLMs.

Zu den Bereitstellungsoptionen von GitLab Duo Self-Hosted gehören lokale Installationen, die auf dem Open-Source-vLLM-Framework basieren, sowie Bereitstellungen in privaten Clouds über Dienste wie AWS Bedrock und Microsoft Azure AI. Diese Flexibilität hilft Unternehmen, KI-Lösungen zu nutzen, die ihren einzigartigen Sicherheits-, Compliance- und Performance-Anforderungen entsprechen.

KI-/ML-Implementierung vereinfachen

Die KI-Abstraktionsschicht von GitLab Duo standardisiert und vereinfacht die Integration des ausgewählten LLM in eine Funktion, wodurch die Implementierung von KI-/ML-Technologien vereinfacht wird. So können Unternehmen die Einführung von KI optimieren und das Entwicklererlebnis verbessern, ohne sich mit der Komplexität der Integration und Wartung mehrerer Tools auseinandersetzen zu müssen.

Durch die Isolierung deiner GitLab-Instanz, deines KI-Gateways und der LLMs in deiner eigenen Umgebung oder dem Land deiner Wahl sorgst du mit GitLab Duo Self-Hosted dafür, dass sensible Daten und geistiges Eigentum innerhalb deines festgelegten Bereichs bleiben. Die granulare Kontrolle über die Datenlokalität ermöglicht es, strenge Vorschriften zur Datenresidenz einzuhalten und gleichzeitig KI-Funktionen in einer sicheren Umgebung zu nutzen. Egal, ob du GitLab Duo Self-Hosted in einer reinen Air-Gapped-Umgebung mit vLLM nutzt oder eine unterstützte private Cloud verwendest: Du kannst alle Aspekte der Bereitstellung kontrollieren, um den geografischen Standort der Komponenten einzubeziehen. Indem du nicht von externen APIs abhängig bist und volle Transparenz in alle Anfrage- und Antwortprotokolle hast, ermöglicht es GitLab Duo Self-Hosted sogar äußerst streng regulierten Unternehmen, KI-Funktionen mit gutem Gewissen zu nutzen und die strengsten Compliance-Vorgaben einzuhalten.

Beginne eine interaktive Tour durch GitLab Self-Hosted, indem du auf das folgende Bild klickst:

Lege jetzt mit GitLab Duo Self-Hosted los

Wenn du bereit bist, deine KI-Reise voranzutreiben und gleichzeitig auf Sicherheit und Datenschutz zu achten, wende dich an uns, um GitLab Duo Self-Hosted jetzt in deiner Umgebung einzurichten.