Datensouveränität sichern – durch Self-Hosted GitLab Duo

Unternehmen stehen beim Einsatz von KI-Fähigkeiten zur Beschleunigung des Software-Entwicklungszyklus vor einer kritischen Herausforderung: Wie lassen sich KI-Funktionen nutzen und gleichzeitig die Kontrolle über Daten, Infrastruktur und Sicherheitsarchitektur bewahren? GitLab Duo Self-Hosted bietet hierfür eine Lösung. Dieser Artikel beschreibt die Implementierung von GitLab Duo Self-Hosted-Modellen. Der systematische Leitfaden richtet sich an Unternehmen mit strengen Datensouveränitätsanforderungen, die dennoch KI-gestützte Entwicklung nutzen möchten. Der Fokus liegt auf Modellen, die auf AWS Bedrock gehostet werden, anstatt eine LLM-Serving-Lösung wie vLLM einzurichten. Die Methodik lässt sich jedoch auf Modelle übertragen, die im eigenen Rechenzentrum betrieben werden.

Warum GitLab Duo Self-Hosted?

GitLab Duo Self-Hosted ermöglicht die Bereitstellung von GitLabs KI-Fähigkeiten vollständig in der eigenen Infrastruktur – On-Premises, in einer Private Cloud oder in abgesicherten Umgebungen.

Zentrale Vorteile:

Vollständige Datenkontrolle: Sensibler Code und geistiges Eigentum verbleiben im eigenen Sicherheitsperimeter. Daten verlassen die Umgebung nicht.

Sensibler Code und geistiges Eigentum verbleiben im eigenen Sicherheitsperimeter. Daten verlassen die Umgebung nicht. Modellflexibilität: Auswahl aus verschiedenen Modellen für spezifische Leistungsanforderungen und Anwendungsfälle, darunter Anthropic Claude, Meta Llama, Mistral-Familien und OpenAI GPT-Familien.

Auswahl aus verschiedenen Modellen für spezifische Leistungsanforderungen und Anwendungsfälle, darunter Anthropic Claude, Meta Llama, Mistral-Familien und OpenAI GPT-Familien. Compliance-Konformität: Unterstützung bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen in stark regulierten Branchen, in denen Daten innerhalb spezifischer geografischer Grenzen verbleiben müssen.

Unterstützung bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen in stark regulierten Branchen, in denen Daten innerhalb spezifischer geografischer Grenzen verbleiben müssen. Anpassbarkeit: Konfiguration, welche GitLab Duo-Funktionen welche spezifischen Modelle nutzen – zur Optimierung von Leistung und Kosten.

Konfiguration, welche GitLab Duo-Funktionen welche spezifischen Modelle nutzen – zur Optimierung von Leistung und Kosten. Bereitstellungsflexibilität: Deployment in vollständig luftspalt-isolierten Umgebungen, On-Premises oder in abgesicherten Cloud-Umgebungen.

Die GitLab Duo Self-Hosted-Lösung besteht aus drei Kernkomponenten:

Self-Managed GitLab-Instanz: Die bestehende GitLab-Instanz, in der Anwenderteams mit GitLab Duo-Funktionen interagieren. AI Gateway: Service, der Anfragen zwischen GitLab und dem gewählten LLM-Backend routet. LLM-Backend: Der eigentliche KI-Modell-Service – in diesem Artikel AWS Bedrock. Hinweis: Es lässt sich auch eine andere Serving-Plattform verwenden, beispielsweise bei On-Premises-Betrieb oder anderen Cloud-Anbietern.

FÜR COMPLIANCE-VERANTWORTLICHE: Datensouveränität und regulatorische Anforderungen > > GitLab Duo Self-Hosted ermöglicht die vollständige Bereitstellung von KI-Fähigkeiten > in der eigenen Infrastruktur – ohne Datenübertragung an externe Dienste. Dies kann > Unternehmen bei der Erfüllung von Datenschutz- und Compliance-Anforderungen unterstützen. > > Bereitstellungsoptionen für verschiedene Compliance-Level: > - Air-Gapped: Vollständige Netzwerkisolierung für Hochsicherheitsumgebungen (beispielsweise Behörden, Verteidigung, kritische Infrastrukturen) > - On-Premises: vLLM-basierte Bereitstellung für vollständige Infrastrukturkontrolle ohne Cloud-Abhängigkeit > - Private Cloud: AWS Bedrock oder Azure OpenAI, beispielsweise in europäischen Rechenzentren für Hybrid-Szenarien > > Audit-Trails lassen sich über CloudWatch und S3 dokumentieren. > Weitere Informationen: GitLab Duo Self-Hosted Dokumentation > und Datenschutz bei GitLab Duo.

Voraussetzungen

Vor Beginn werden benötigt:

GitLab Premium- oder Ultimate-Instanz (Version 17.10 oder neuer) Empfohlen wird die neueste GitLab-Version, da kontinuierlich neue Funktionen bereitgestellt werden.

GitLab Duo Enterprise Add-on-Lizenz

AWS-Konto mit Zugriff auf Bedrock-Modelle oder API-Schlüssel und Zugangsdaten für das eigene LLM-Serving-Modell

Hinweis: GitLab-Neukunden können sich für eine kostenlose Testversion von GitLab Ultimate registrieren, die GitLab Duo Enterprise einschließt.

Implementierungsschritte

1. AI Gateway installieren

Das AI Gateway routet Anfragen zwischen der GitLab-Instanz und der LLM-Serving-Infrastruktur – hier AWS Bedrock. Es lässt sich in einem Docker-Image betreiben. Die Installationsdokumentation beschreibt den Einstieg.

Für dieses Beispiel mit AWS Bedrock müssen AWS Key ID, Secret Access Key und AWS-Region übergeben werden:

AIGW_TAG=self-hosted-v18.1.2-ee docker run -d -p 5052:5052

-e AIGW_GITLAB_URL=<your_gitlab_instance>

-e AIGW_GITLAB_API_URL=https://<your_gitlab_domain>/api/v4/

-e AWS_ACCESS_KEY_ID=$AWS_KEY_ID

-e AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$AWS_SECRET_ACCESS_KEY

-e AWS_REGION_NAME=$AWS_REGION_NAME

registry.gitlab.com/gitlab-org/modelops/applied-ml/code-suggestions/ai-assist/model-gateway:$AIGW_TAG

Die AIGW_TAG -Liste zeigt verfügbare Versionen.

In diesem Beispiel wird Docker verwendet. Alternativ lässt sich das Helm-Chart nutzen. Die Installationsdokumentation enthält weitere Informationen.

2. GitLab für AI Gateway-Zugriff konfigurieren Nach Start des AI Gateway lässt sich die GitLab-Instanz für dessen Verwendung konfigurieren:

In der linken Seitenleiste unten Admin auswählen

GitLab Duo auswählen

Im GitLab Duo-Bereich Change configuration auswählen

Unter "Local AI Gateway URL" die URL für das AI Gateway und den Port des Containers eingeben (beispielsweise https://ai-gateway.example.com:5052 )

Save changes auswählen

3. Zugriff auf Modelle von AWS Bedrock anfordern

Als Nächstes wird Zugriff auf die verfügbaren Modelle in AWS Bedrock benötigt:

Zum AWS-Konto und Bedrock navigieren

Unter Model access die gewünschten Modelle auswählen und den Anweisungen zum Zugriff folgen

Die AWS Bedrock-Dokumentation enthält weitere Informationen.

4. Self-Hosted-Modell konfigurieren Nun lässt sich ein spezifisches AWS Bedrock-Modell für GitLab Duo konfigurieren:

In der linken Seitenleiste unten Admin auswählen

GitLab Duo Self-Hosted auswählen

Add self-hosted model auswählen

Felder ausfüllen: Deployment name : Name zur Identifikation dieser Modellkonfiguration (beispielsweise "Mixtral 8x7B") Platform: AWS Bedrock auswählen Model family: Modell auswählen, beispielsweise "Mixtral" Model identifier: bedrock/ model-identifier aus der unterstützten Liste

Create self-hosted model auswählen

5. GitLab Duo-Funktionen für Self-Hosted-Modell konfigurieren

Nach Konfiguration des Modells lässt es sich spezifischen GitLab Duo-Funktionen zuweisen:

In der linken Seitenleiste unten Admin auswählen

GitLab Duo Self-Hosted auswählen

Tab AI-powered features auswählen

Für jede Funktion (beispielsweise Code Suggestions, GitLab Duo Chat) und Unterfunktion (beispielsweise Code Generation, Explain Code) das gerade konfigurierte Modell aus dem Dropdown-Menü auswählen

Beispielsweise lässt sich Mixtral 8x7B für Code Generation-Aufgaben und Claude 3 Sonnet für die GitLab Duo Chat-Funktion zuweisen. Die Anforderungsdokumentation hilft bei der Auswahl des richtigen Modells für den Anwendungsfall aus der Modellkompatibilitätsliste pro Duo-Funktion.

Setup verifizieren

Zur Sicherstellung, dass die GitLab Duo Self-Hosted-Implementierung mit AWS Bedrock korrekt funktioniert, diese Verifikationsschritte durchführen: 1. Health-Check durchführen Nach Ausführung des Health-Checks des Modells zum GitLab Duo-Bereich in der Admin-Seite zurückkehren und Run health check anklicken. Dies verifiziert:

AI Gateway-URL ist korrekt konfiguriert

Die Instanz kann sich mit dem AI Gateway verbinden

Die Duo-Lizenz ist aktiviert

Ein Modell ist Code Suggestions zugewiesen – da dieses Modell zum Testen der Verbindung verwendet wird

Bei Problemen im Health-Check die Troubleshooting-Anleitung für häufige Fehler konsultieren.

2. GitLab Duo-Funktionen testen Einige GitLab Duo-Funktionen ausprobieren:

In der Benutzeroberfläche GitLab Duo Chat öffnen und eine Frage stellen

Die Web-IDE öffnen Neue Code-Datei erstellen und prüfen, ob Code Suggestions erscheint Code-Snippet auswählen und /explain -Befehl verwenden, um eine Erklärung von Duo Chat zu erhalten



3. AI Gateway-Logs prüfen AI Gateway-Logs prüfen, um Anfragen vom ausgewählten Modell zu sehen: Im Terminal ausführen:

docker logs <ai-gateway-container-id>

Optional: In AWS lassen sich CloudWatch und S3 als Log-Ziele aktivieren. Dies ermöglicht das Anzeigen aller Anfragen, Prompts und Antworten in CloudWatch. Warnung: Die Aktivierung dieser Logs in AWS protokolliert Nutzerdaten, was möglicherweise nicht mit Datenschutzregeln vereinbar ist. Damit steht vollständiger Zugriff auf GitLab Duos KI-Funktionen plattformweit zur Verfügung – bei vollständiger Kontrolle über den Datenfluss in der abgesicherten Umgebung.

Nächste Schritte

Das richtige Modell für jeden Anwendungsfall auswählen

Das GitLab-Team testet systematisch die Leistung jedes Modells für jede Funktion und stellt Tier-Rankings für Modellleistung und Eignung je nach Funktionalität bereit:

Vollständig kompatibel: Das Modell kann die Funktion voraussichtlich ohne Qualitätsverlust handhaben

Weitgehend kompatibel: Das Modell unterstützt die Funktion, jedoch mit möglichen Kompromissen oder Einschränkungen

Nicht kompatibel: Das Modell ist für die Funktion ungeeignet und führt wahrscheinlich zu signifikantem Qualitätsverlust oder Leistungsproblemen Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lassen sich die meisten GitLab Duo-Funktionen mit Self-Hosted konfigurieren. Die vollständige Verfügbarkeitsübersicht findet sich in der Dokumentation.

Über AWS Bedrock hinaus

Während sich dieser Leitfaden auf AWS Bedrock-Integration konzentriert, unterstützt GitLab Duo Self-Hosted mehrere Bereitstellungsoptionen:

On-Premises mit vLLM: Modelle lokal mit vLLM für vollständig luftspalt-isolierte Umgebungen betreiben Azure OpenAI Service: Ähnlich wie AWS Bedrock lässt sich Azure OpenAI für Modelle wie GPT-4 verwenden

Zusammenfassung

GitLab Duo Self-Hosted bietet eine umfassende Lösung für Unternehmen, die KI-gestützte Entwicklungswerkzeuge benötigen und gleichzeitig strikte Kontrolle über Daten und Infrastruktur wahren. Durch Befolgen dieses Implementierungsleitfadens lässt sich eine robuste Lösung bereitstellen, die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen unterstützt – ohne Kompromisse bei den erweiterten Fähigkeiten, die KI in den Software-Entwicklungszyklus einbringt. Für Unternehmen mit strengen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen ermöglicht GitLab Duo Self-Hosted die Nutzung von KI-Fähigkeiten bei gleichzeitiger Absicherung von Code und geistigem Eigentum innerhalb der eigenen Grenzen. Weitere Informationen zur Implementierung von GitLab Duo Self-Hosted: GitLab-Vertrieb kontaktieren oder Dokumentation besuchen.