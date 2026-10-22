GitLab ist von PHP2Shell (CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619) nicht betroffen. Die GitLab-Anwendung ist nicht in PHP geschrieben und nutzt kein PHP, um Webanfragen zu verarbeiten. Unser Security-Team hat keine Hinweise auf Auswirkungen auf die von GitLab verwaltete Infrastruktur gefunden. GitLab.com, GitLab Self-Managed und GitLab Dedicated sind nicht betroffen.

PHP ist eine weit verbreitete Programmiersprache, die auf Webservern läuft und bekannte Plattformen wie WordPress, Drupal und Magento antreibt. Eine Lücke in PHP selbst kann daher viele Websites und Anwendungen betreffen. Am 21. Oktober 2026 hat das PHP-Projekt zwei kritische Lücken zur Remote-Codeausführung in PHP behoben, die zusammen als PHP2Shell bekannt sind ( CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619). PHP bewertet beide mit 9,2 nach CVSS v4.0. Die Lücken stecken in der PHP-Engine, nicht in einem Framework, einer Bibliothek oder im Anwendungscode. Eine Korrektur auf Anwendungsebene gibt es also nicht. Betroffen ist jeder Webserver, der PHP ausführt, darunter NGINX und Apache. Das PHP-Projekt hat die Schwachstelle unter Apache bestätigt, konkret mit mod_php. In dieser Konfiguration kann eine nicht authentifizierte Anfrage Remote-Code ausführen, bevor überhaupt Anwendungscode läuft.

Jeder Server und jeder Container, der mit PHP Webanfragen verarbeitet, sollte jetzt auf PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 oder 8.2.35 oder auf das gepatchte Paket der eigenen Distribution aktualisiert werden.

Dieser Leitfaden richtet sich an Security- und Plattformteams mit PHP-Projekten auf GitLab. Er nennt die korrigierte Version für jeden PHP-Zweig und jede Distribution und zeigt, wie sich PHP-Projekte über alle Gruppen hinweg mit GitLab-Funktionen finden lassen, wie die Behebung nachverfolgt wird und worauf bei der Suche nach Anzeichen einer Kompromittierung zu achten ist.

PHP jetzt auf eine korrigierte Version aktualisieren

Die PHP-Laufzeitumgebung muss auf jedem Host und in jedem Container-Image auf eine korrigierte Version aktualisiert werden. Updates von Frameworks oder Composer, Eingabevalidierung und Authentifizierung helfen nicht, weil PHP die Anfrage verarbeitet, bevor Anwendungscode läuft.

Zweig Behoben in PHP 8.5.x 8.5.12 PHP 8.4.x 8.4.27 PHP 8.3.x 8.3.36 PHP 8.2.x 8.2.35 (Support-Ende am 31. Dezember 2026) PHP 8.6 Release Candidates 8.6.0RC4. Das offizielle Image php:8.6-rc stand am 21. Oktober noch auf RC3, und RC3 enthält die Korrektur nicht. PHP 8.1 und älter Kein offizielles Release. PHP hat minimale Source-Backports für 7.4, 8.0 und 8.1 veröffentlicht, und einige Distributionen liefern gepatchte Pakete aus.

Stammt PHP aus einem Paket der Distribution, muss dieses Paket aktualisiert werden. Korrigierte Paketversionen, Stand 22. Oktober:

Distribution Korrigiertes Paket Ubuntu 26.04 php8.5 8.5.4-0ubuntu1.5 Ubuntu 24.04 php8.3 8.3.6-0ubuntu0.24.04.13 Ubuntu 22.04 php8.1 8.1.2-1ubuntu2.28 Debian 13 php8.4 8.4.27-1~deb13u1 Debian 12 php8.2 8.2.35-1~deb12u1 Alpine 3.24 php83 8.3.36, php84 8.4.27, php85 8.5.12 RHEL 10 php 8.3.36-1.el10_2 (RHSA-2026:87070), php8.4 8.4.27-1.el10_2 (RHSA-2026:87071) RHEL 9 php 8.0.30-8.el9_8.1 (RHSA-2026:87151), php:8.2 8.2.35-1 (RHSA-2026:87072), php:8.3 8.3.36-1 (RHSA-2026:87079). Für php:8.4 gab es am 22. Oktober noch keine Korrektur. RHEL 8 php:7.4 7.4.33-8 (RHSA-2026:87080). Für php:8.2 die CVE-Seiten von Red Hat prüfen. Ausgelaufene Streams (7.2, 7.3, 8.0) erhalten keine Korrektur.

Quellen: Security-Tracker von Ubuntu, Debian, Alpine und Red Hat, Stand 22. Oktober 2026.

Ubuntu sowie Red Hat für die Pakete 7.4 und 8.0 behalten die alte Upstream-Versionsnummer bei und portieren die Korrektur zurück. Deshalb die Paketversionen vergleichen und nicht die Ausgabe von php -v . Nach dem Upgrade jeden Prozess neu starten, der PHP ausführt.

Container-Images neu bauen. Nutzt ein Image einen beweglichen Tag des offiziellen php-Images wie php:8, php:8.3, php:8.3-apache oder php:latest, muss es mit docker build --pull neu gebaut und erneut deployt werden. Bei Images, die eine Patch-Version festschreiben, etwa php:8.3.35-apache, muss zuerst der Tag auf die korrigierte Version geändert werden. Images, die auf abgeleiteten Images wie wordpress oder drupal aufbauen, erhalten die Korrektur erst, wenn deren Maintainer(innen) ein aktualisiertes Image veröffentlichen. Vor dem Neubau also das Upstream-Image prüfen.

PHP-Projekte über alle GitLab-Gruppen hinweg finden

Jedes Projekt, das mit PHP Webanfragen verarbeitet, braucht eine korrigierte Version. Das gilt auch für Projekte, die leicht in Vergessenheit geraten, etwa ein internes Dashboard, eine Marketing-Website oder ein Image für CI-Jobs. Um sie zu finden, braucht es zwei Sichten: eine statische Suche danach, was die Repositories deklarieren und die Images enthalten, und ein Laufzeitinventar dessen, was tatsächlich läuft. Die statische Sicht deckt GitLab mit zwei Funktionen ab. Am besten beide nutzen, und zwar in dieser Reihenfolge.

1. Container Scanning

Container Scanning meldet Schwachstellen in Paketen des Betriebssystems. Es findet also PHP, das mit apt, apk oder dnf installiert wurde, und meldet die beiden CVEs, sobald sie in der Schwachstellendatenbank des Scanners stehen. Um es für ein Projekt zu aktivieren, das Template in die .gitlab-ci.yml aufnehmen:

Copy include: - template: Security/Container-Scanning.gitlab-ci.yml

Mit einer Scan Execution Policy auf Gruppenebene lässt sich Container Scanning auch für alle Projekte einer Gruppe auf einmal aktivieren. Ist eine Policy aktiviert, läuft die nächste Pipeline mit Container Scanning. Die Ergebnisse für den Default Branch stehen nach Abschluss des Scans im Vulnerability Report zur Prüfung bereit.

Zusätzlich lassen sich Merge Request Approval Policies mit Container Scanning einrichten. Führt eine Codeänderung eine von PHP2Shell betroffene PHP-Version ein, blockiert die Policy den Merge so lange, bis die festgelegten Personen ihn freigeben.

Container Scanning erkennt nur PHP, das als Paket installiert ist. Aus dem Quellcode kompiliertes PHP, darunter die offiziellen php-Images, hat keinen Paketeintrag. Ein Projekt kann Container Scanning also bestehen und trotzdem ein anfälliges PHP ausführen. Diese Lücke schließt die Codesuche.

2. Codesuche

Mit der exakten Codesuche lassen sich die zwei Dateitypen finden, die auf ein PHP-Projekt hinweisen. Die Abfragen auf der Top-Level-Gruppe mit aktiviertem Modus für reguläre Ausdrücke ausführen (der Schalter .* rechts neben dem Suchfeld):

Container-Basis-Images: Diese Abfrage durchsucht jede Datei, die GitLab als Dockerfile erkennt. Das Muster trifft auf jedes Image zu, dessen Name oder Tag php enthält, und findet daher auch abgeleitete Images wie wordpress, frankenphp oder bitnami/php-fpm. Mit einigen False Positives ist zu rechnen. Diese lassen sich beim Lesen des Ergebnisses ausschließen: lang:Dockerfile ^FROM.*php

Diese Abfrage durchsucht jede Datei, die GitLab als Dockerfile erkennt. Das Muster trifft auf jedes Image zu, dessen Name oder Tag php enthält, und findet daher auch abgeleitete Images wie wordpress, frankenphp oder bitnami/php-fpm. Mit einigen False Positives ist zu rechnen. Diese lassen sich beim Lesen des Ergebnisses ausschließen: Composer-Projekte: Diese Abfrage findet Projekte, die PHP nutzen, auch wenn sie kein Dockerfile haben oder das Dockerfile sein Image aus einem Build-Argument wie FROM $BASE_IMAGE bezieht:

Copy file:composer\.json$

Die exakte Codesuche deckt nur den Default Branch ab. Auf GitLab.com ist sie für kostenpflichtige Tarife standardmäßig aktiviert. Auf Instanzen von GitLab Self-Managed muss zuerst die Administration Zoekt installieren. GitLab Dedicated unterstützt die exakte Codesuche nicht.

Für jedes Ergebnis die Version bestätigen. Dazu die Zeile FROM php:<tag> prüfen oder php -v im laufenden Container ausführen und das Ergebnis mit der Tabelle oben vergleichen. Die Abhängigkeitsliste der Gruppe zeigt Composer-Pakete und Framework-Versionen, aber nicht die Version der PHP-Laufzeitumgebung.

3. Mit dem Laufzeitinventar abgleichen

Container Scanning und Codesuche zeigen, was die Projekte deklarieren und bauen, aber nicht, was tatsächlich läuft. PHP kann auch außerhalb der GitLab-Projekte laufen, etwa auf Webservern, auf denen mod_php oder PHP-FPM nur in der Konfiguration aktiviert ist, auf von Hand eingerichteten Hosts oder in Containern, die ohne aktive Pipeline noch in Clustern laufen. Die statischen Ergebnisse deshalb mit einem Inventar der laufenden Workloads aus dem Konfigurationsmanagement (Ansible, Puppet, Chef usw.) oder aus Cloud- und VM-Inventarwerkzeugen abgleichen. Für Kubernetes scannt Operational Container Scanning die Images, die in den Clustern laufen, mit derselben paketbasierten Erkennung wie Container Scanning. Jede PHP-Laufzeitumgebung, die nur in einer der beiden Sichten auftaucht, ist eine Lücke, der nachgegangen werden muss.

Behebung in großem Umfang mit GitLab Duo Agent Platform

Am Anfang steht eine Anfrage an GitLab Duo Agentic Chat, um:

alle Funde von Container Scanning zu CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619 in der gesamten Gruppe aus dem Vulnerability Report zusammenzustellen (erfordert ein Ultimate-Abonnement)

die Codesuchen von oben in der gesamten Gruppe auszuführen, jeden Treffer zu prüfen und die PHP-Version aus dem Dockerfile oder den Composer-Dateien abzulesen

für jedes betroffene Projekt einen Merge Request zu öffnen, der den Tag des Basis-Images oder das Paket auf die korrigierte Version hebt, und ihn den zuständigen Maintainer(inne)n zuzuweisen

den gesamten Vorgang in einem Epic mit einem Issue pro Projekt nachzuverfolgen, das geschlossen wird, sobald die korrigierte Version deployt und bestätigt ist

Aus jedem Issue heraus kann der Developer Flow einen Merge Request öffnen, der den Tag des Basis-Images oder das Paket auf eine korrigierte Version aktualisiert. Mit automatischen Reviews durch Code Review Flow gibt es ein erstes Review, das den eigenen Review-Anweisungen folgt. Anschließend jeden Merge Request prüfen und mergen und das Issue schließen, sobald die korrigierte Version deployt ist.

Suchen liefern Kandidaten, doch eine Person aus dem Security- oder Plattformteam muss trotzdem jeden Treffer prüfen, CI-Includes auflösen und unterscheiden, was der Code deklariert und was tatsächlich läuft. Ein Beispiel-Skill des GitLab Developer Advocacy Teams übernimmt diese Arbeit. Er läuft in GitLab Duo Agent Platform und mit Agenten, die den GitLab MCP-Server oder die glab-CLI nutzen, etwa Claude Code, Codex und Cursor.

Der Skill prüft Container-Images, CI-Jobs, Betriebssystempakete, Variablen des Konfigurationsmanagements, Composer-Pins und Umgebungen. Er liefert eine Tabelle der Funde mit Quellenangaben, Nachweisen zum Deployment und offenen Lücken. Der Skill arbeitet nur lesend: Er nimmt keine Änderungen vor, und Merge Requests zur Behebung bleiben ein separater, geprüfter Schritt. Was auf Hosts läuft, auf die er keinen Zugriff hat, kann er nicht bestätigen. Diese Hosts daher direkt prüfen. Den Skill vor dem Einsatz an die eigene Umgebung anpassen.

GitLab Duo CLI mit dem PHP2Shell-Skill. Dieses Demo-Projekt ist absichtlich anfällig, um eine erfolgreiche Behebung mit GitLab Duo CLI zu zeigen.

Auf eine Kompromittierung prüfen

Die Berichte über Ausnutzung gehen auseinander. Sicherheitsforscher(innen) meldeten am 17. Oktober 2026, noch vor der öffentlichen Bekanntgabe, einen Ausnutzungsversuch, und nach dem Release folgten weitere Berichte über Ausnutzung. Das PHP-Projekt hat zum Zeitpunkt des Releases keine funktionierenden Exploits festgestellt. Lief auf einem aus dem Internet erreichbaren Server eine anfällige PHP-Version, sollten dessen Logs ab dem 17. Oktober 2026 auf Folgendes geprüft werden:

Multipart-Anfragen, auf die Fehler wegen des Speicherlimits oder wiederholte HTTP-500-Antworten folgen

Ungewöhnlich große oder fehlerhafte PHPSESSID -Cookies in Antworten

-Cookies in Antworten Unerklärliche Neustarts von PHP-Workern oder Shell-Prozesse, die von PHP-Workern gestartet wurden

Unerwartete Dateien auf dem PHP-Webserver, ausgehende Verbindungen von PHP-Workern oder unerwartete Cron-Einträge

Ein erfolgreicher Exploit kann HTTP 200 zurückgeben und den Worker weiterlaufen lassen. Dass keine Fehler auftreten, schließt eine Kompromittierung also nicht aus. Bei Anzeichen einer Ausnutzung den Server isolieren und eine Untersuchung des Vorfalls einleiten. Wenn möglich, vor dem Patchen und Neustarten Speicher, Datenträger und Logs sichern, denn ein Neustart der PHP-Worker kann Spuren löschen. CVE-2026-109619 kann außerdem Prozessspeicher offenlegen, auch wenn ein Angriff keine Codeausführung erreicht. Alle Zugangsdaten, Tokens und Schlüssel, die der PHP-Prozess lesen konnte, rotieren.

Hinweis: Scanner melden möglicherweise wegen des mitgelieferten PHP das Image für Dependency Scanning mit Gemnasium (gemnasium:6), das seit GitLab 17.9 veraltet ist. Es wird nur als Kommandozeilenwerkzeug verwendet und verarbeitet nie HTTP-Anfragen. Es lässt sich daher nicht ausnutzen, und eine korrigierte Version ist unter demselben Tag bereits ausgeliefert.

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