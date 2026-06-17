GitLab ist Leader im 2026 Gartner® Magic Quadrant™ für DevSecOps-Plattformen

Gartner hat GitLab zum vierten Mal in Folge als Leader im 2026 Gartner® Magic Quadrant™ für DevSecOps-Plattformen eingestuft. Diese Anerkennung bestätigt aus unserer Sicht, was unsere Kunden ohnehin beobachten: Die Entwicklung von Software entscheidet sich längst nicht mehr im Editor allein. Maßgeblich ist die Plattform darunter, denn dort entscheidet sich, ob Tempo zum Vorteil wird oder im Prozess verpufft.

Code entsteht heute so schnell wie nie. Viele Teams arbeiten inzwischen mit mehr als einem KI-Assistenten, und manche Codebasen von Kunden wachsen innerhalb eines Jahres auf das Fünffache. Allein dadurch gelangt Software jedoch nicht schneller in Produktion. KI hat einen einzelnen Schritt beschleunigt und die zusätzliche Last auf alle nachgelagerten Phasen verlagert: Pipelines müssen eingerichtet, Sicherheitsbefunde abgearbeitet, Deployments getaktet und Kosten überwacht werden. Wird ein Engpass behoben, verschiebt er sich lediglich zur nächsten Phase.

Mit echtem Tempo hat das wenig zu tun. Es ist vielmehr ein schnellerer Weg zu Incidents, übersehenen Schwachstellen und überzogenen Budgets. Die eigentliche Aufgabe besteht heute darin, die Ergebnisse der Agenten in verlässliche Software zu überführen, für die ein Team einsteht. Wir nennen das Tempo mit Kontrolle.

Die agentische Ära braucht eine Kontrollschicht, kein weiteres Werkzeug

Die zentrale Herausforderung für Unternehmen liegt heute darin, Liefertempo und Kontrolle in Einklang zu bringen. Während sich Agenten über Teams und Projekte hinweg vervielfachen, fehlt vielen Organisationen eine zentrale Stelle, an der sich festlegen lässt, wer sie ausführt, auf welche Daten sie zugreifen und welche Aktionen sie vornehmen dürfen, und an der sich all dies lückenlos nachvollziehen lässt. Agenten verbreiten sich schneller, als die Richtlinien Schritt halten können, die sie eigentlich steuern sollen.

GitLab ist bereits die Plattform, auf der Unternehmen Software planen, entwickeln, absichern und ausliefern, mit Quellcodeverwaltung, CI/CD, Sicherheit und Deployment an einem Ort. Damit steht GitLab im kritischen Pfad dieser Änderungen, gleichgültig, ob ein Mensch oder ein Agent sie vornimmt. Sobald ein Team gemeinsam mit seinen Coding-Agenten eine Änderung schreibt, prüft GitLab sie gegen den bestehenden Code, in den vorhandenen Pipelines und anhand der geltenden Richtlinien, lange bevor sie in die Nähe der Produktion gelangt. Aus dieser Position heraus wird GitLab zur Kontrollschicht der agentischen Ära.

Die Plattform, der Unternehmen schon heute im großen Maßstab vertrauen

Agentische KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform darunter, und genau diese Grundlage nutzen unsere Kunden bereits. Ericsson halbierte die Zeit bis zum Deployment und versorgt zugleich die Netzbetreiber, die Milliarden von Teilnehmern verbunden halten. Southwest betreibt unternehmenskritische Software für einen Flugbetrieb rund um die Uhr, in dem Zuverlässigkeit nicht verhandelbar ist. Barclays PLC und weitere stark regulierte Unternehmen liefern unter Sicherheits- und Compliance-Anforderungen, bei denen sich Tempo und Kontrolle nicht gegeneinander aufrechnen lassen.

Das gilt überall dort, wo Kunden GitLab betreiben. Plattform, Governance und agentische Funktionen sind über Multi-Tenant-SaaS, Single-Tenant-SaaS und selbstverwaltete Deployments hinweg identisch, einschließlich Agenten, die in abgeschotteten (air-gapped) Umgebungen gegen selbst gehostete Modelle laufen, ohne dass die Kontrolle über das Deployment verloren geht. Selbst stark regulierte Organisationen erhalten den vollen Funktionsumfang von KI, ohne die erforderliche Deployment-Kontrolle aufzugeben. Diese Gleichwertigkeit von SaaS- und On-Premises-Optionen, KI eingeschlossen, hat Gartner als Stärke gewürdigt. Und umfassend bedeutet nicht geschlossen: Teams erweitern die Plattform um die Werkzeuge und KI-Dienste, die sie bereits einsetzen, und behalten dabei alles innerhalb einer einzigen Governance-Grenze.

Auf Verfügbarkeit auf Enterprise-Niveau ausgelegt

Die Orchestrierung agentischer Arbeit über den gesamten Lebenszyklus zählt nur dann, wenn die Plattform verfügbar bleibt, sobald Teams auf sie angewiesen sind. Gartner hat festgehalten, dass GitLab seine SLAs verschärft hat, um mit dem Wettbewerb gleichzuziehen oder ihn zu übertreffen. Für Ultimate-Kunden auf GitLab.com und GitLab Dedicated sichern wir eine monatliche Verfügbarkeit von 99,9 % zu und hinterlegen diese Zusage mit Service-Gutschriften: Liegt die monatliche Verfügbarkeit darunter, können berechtigte Kunden Gutschriften für eine künftige Rechnung geltend machen. Belastbar wird die Zusage dadurch, dass wir unsere eigene Verantwortung an die tatsächlich erlebte Zuverlässigkeit koppeln.

Standardisieren für Tempo und Kontrolle

Auf der GitLab Transcend haben wir vergangene Woche die Kontrollschicht mit fünf Neuerungen weiter ausgebaut:

Quellcodeverwaltung der nächsten Generation, ausgelegt auf maschinelle Größenordnungen. In unseren Tests läuft sie bis zu 50-mal schneller und überträgt bis zu 1.000-mal weniger Daten über das Netzwerk. GitLab Orbit, ein Kontextgraph über Code, Arbeitsaufgaben, Pipelines, Deployments und Produktionssignale hinweg. Wird Claude Code mit Orbit verbunden, laufen dieselben Aufgaben mit demselben Modell bis zu 11-mal schneller, benötigen bis zu 4,5-mal weniger Tokens und erzeugen bis zu 45-mal weniger Halluzinationen. Agenten für die Sicherheit und Governance für Agenten, um mit den wachsenden Lücken bei Sicherheit und Compliance Schritt zu halten. Koordination von Aufgaben über Entwicklungsteams und Agenten hinweg mit den neuen agentischen Triggern, die Übergaben automatisieren, ohne dass jemand jeden einzelnen Schritt begleiten muss. GitLab Flex-Vereinbarungen, mit denen sich die Ausgaben für GitLab-Produkte und -Funktionen anpassen lassen, ohne bestehende Verträge zu ändern.

Das verschafft einem CIO eine klare Grundlage: eine Plattform, einen Kontextgraphen und eine Governance-Grenze, innerhalb derer Teams und Agenten gemeinsam Software entwickeln.

Genau diese Position spiegelt aus unserer Sicht die Anerkennung durch Gartner wider. Diese Auszeichnung fällt in eine Phase, in der GitLab seit mehr als 175 Monaten in Folge Monat für Monat neue Funktionen ausliefert. Sämtliche Ankündigungen sowie die Aufzeichnungen der Sessions auf Abruf gibt es auf unserer News- und Update-Seite.

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Source: Gartner, Magic Quadrant for DevSecOps Platforms, Keith Mann, Thomas Murphy, Bill Holz, June 15, 2026

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