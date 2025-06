GitLab ist ein Leader im Gartner Magic Quadrant für DevOps-Plattformen 2024

DevOps war ursprünglich nur ein Konzept – eine Methode, um Software schneller bereitzustellen, indem traditionell getrennte Teams zusammengebracht werden. Es war eine Antwort auf alle Probleme, die durch die Trennung zwischen denen, die Software entwickelten, und denen, die sie einsetzten, verursacht wurden.

Bei GitLab haben wir dieses Konzept weiterentwickelt: Anstatt Tools zu einer komplexen DevOps-Toolchain zusammenzufügen, würde eine einheitliche DevOps-Plattform eine engere Zusammenarbeit, eine stärkere Automatisierung sowie skalierbare und standardisierte Prozesse ermöglichen.

Wir glauben, dass diese Strategie, die auf den Erfolg unserer Kund(inn)en ausgerichtet ist, die richtige Wahl war. In der zweiten Iteration des Gartner Magic Quadrant für DevOps-Plattformen sind wir erneut Leader. Diesmal sind wir auf beiden Achsen „Ability to Execute“ und „Completeness of vision“ am besten positioniert.

Die Softwareunternehmen von heute müssen sich mit zunehmenden Sicherheitsbedrohungen, komplexen Compliance-Anforderungen und der vorsichtigen Einführung neuer Technologien wie generativer KI auseinandersetzen. Außerdem müssen sie ihr Versprechen von skalierbaren Dienstleistungen und kontinuierlicher Innovation gegenüber ihren eigenen Kund(inn)en einhalten.

Mit GitLab können unseren Kund(inn)en sich diesen Herausforderungen stellen und in ihren Branchen führend werden. Dank unserer KI-basierten DevSecOps-Plattform wird die Sicherheit früher im SDLC berücksichtigt, Transparenz im gesamten Entwicklungslebenszyklus geschaffen und alle Beteiligten zusammengebracht, um die Software zu entwickeln, die unsere Welt antreibt.

Die DevOps-Vision fördern

Unsere Arbeit hier ist noch nicht erledigt. Wir werden die DevOps-Vision weiter vorantreiben und unsere DevSecOps-Plattform auf zwei Arten weiterentwickeln.

Zum einen wollen wir noch mehr Teams dazu einladen, auf einer gemeinsamen Plattform zusammenzuarbeiten, und zwar mit speziellen Funktionen für diejenigen, die sich mit Agile Planning, Data Science und Beobachtbarkeit und Anwendungsüberwachung (englischsprachige Seite) beschäftigen.

Zum anderen wollen wir die Optionen für die Einführung und Bereitstellung unserer Plattform noch flexibler gestalten, um die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kund(inn)en zu erfüllen. Dazu gehört auch die Investition in GitLab Dedicated, unsere gehostete Single-Tenant-Option, mit der Unternehmen in stark regulierten Branchen die Einfachheit von SaaS und die Leistungsfähigkeit der neuesten Funktionen und Möglichkeiten nutzen und gleichzeitig die Compliance-Anforderungen einer isolierten Infrastruktur erfüllen können.

Unterstützung von Unternehmen bei der Entwicklung sicherer Software

Neben der Entwicklung einer besseren Plattform für die Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Software gehört es zu den wichtigsten Aufgaben von GitLab, Unternehmen bei der Entwicklung sicherer und gesetzeskonformer Software zu unterstützen. Unsere Vision unterscheidet uns hier von anderen, denn GitLab integriert Sicherheitsscans bereits bei der Übergabe des Codes und nicht erst, wenn die Anwendungen zur Veröffentlichung bereit sind. Das hilft den Teams, Sicherheitslücken früher zu erkennen, was zu schnelleren Release-Zyklen führt. GitLab erleichtert außerdem die Einhaltung von Richtlinien durch Leitlinien und die automatische Erstellung einer Software-Stückliste.

Wir wissen, dass unsere Kund(inn)en mit immer mehr Sicherheitsbedrohungen konfrontiert sind, wenn die Angriffsfläche für ihre eigene Software wächst. Deshalb planen wir, in den nächsten 12 Monaten unsere SAST-Scanner weiter zu verbessern, zusätzliche Richtlinienkontrollen hinzuzufügen und einen neuen nativen Geheimnismanager (englischsprachiger Artikel) zu erstellen.

Führend mit KI im gesamten SDLC

Unsere Vision ist es, auch im Bereich KI führend zu sein – und zwar nicht nur, wenn es darum geht, unseren Kund(inn)en zu ermöglichen, innovative Software mit KI zu entwickeln, sondern auch, wenn es darum geht, dies mit datenschutzorientierter KI-Technologie zu tun. Die künstliche Intelligenz bedeutet einen gewaltigen Sprung nach vorn und bietet unglaublich viele Möglichkeiten, wenn sie in den gesamten Software-Entwicklungsprozess integriert wird. Wir entwickeln Innovationen verantwortungsbewusst. Wir haben die Bedenken unserer Kund(inn)en gehört: Sie wollen KI mit Leitlinien (englischsprachiger Artikel), KI, die transparent ist und KI, die ihren Code und ihr geistiges Eigentum respektiert.

GitLab Duo, eine Suite von KI-gestützten Funktionen für unsere DevSecOps-Plattform, soll die folgenden Kriterien erfüllen: sie soll umfassend, datenschutzorientiert und den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung unterstützen.

Wir glauben, dass dieses Engagement und unsere GitLab-Duo-Funktionen der Grund dafür sind, dass Gartner® uns kürzlich auch in seinem ersten Magic Quadrant™ für KI-Programmierassistenten zum Leader ernannt hat.

Wir sind stolz auf diese Auszeichnung und sehen sie als Signal, weiterhin auf euch – unsere Kund(inn)en – zu hören, denn das treibt unsere Vision, unsere Produkt-Roadmap und unser Engagement an, die beste DevSecOps-Plattform zu liefern.

Quelle: Gartner, Magic Quadrant für DevOps-Plattformen, Keith Mann, Thomas Murphy, Bill Holz, George Spafford, August 2024

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen und wird hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen abgebildet sind, und rät Technologiebenutzer(inne)n nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen stellen die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner dar und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich aller Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Diese Grafik wurde von Gartner Inc. als Teil eines umfassenderen Berichts veröffentlicht und sollte im Kontext des gesamten Dokuments bewertet werden. Das Gartner-Dokument ist auf Anfrage bei Gartner erhältlich.