GitLab wurde zum zweiten Mal als Leader im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ für AI Code Assistants ausgezeichnet. Diese Anerkennung bestätigt einen zentralen Pfeiler unserer umfassenden KI-Strategie: Die Evolution von intelligenter Code-Unterstützung zu einer ganzheitlichen KI, die die Art und Weise transformiert, wie Teams Software planen, entwickeln, sichern und bereitstellen. 2025 Gartner® Magic Quadrant™ für AI Code Assistants

Von KI-Funktionen zu intelligenter Zusammenarbeit

Die Gartner-Evaluierung konzentrierte sich unserer Ansicht nach auf die generativen KI-Code-Assistenz-Funktionen von GitLab Duo. Während GitLab Duo als KI-Add-on zur GitLab DevSecOps-Plattform begann, legte es den Grundstein für unsere heutige Entwicklung: Agentic AI, die nativ in die GitLab DevSecOps-Plattform integriert ist.

Die GitLab Duo Agent Platform ermöglicht es Entwicklern, gemeinsam mit mehreren KI-Agenten zu arbeiten, die Aufgaben über den gesamten Software-Lebenszyklus automatisieren. Agenten kollaborieren miteinander und mit Menschen und nutzen dabei GitLabs Knowledge Graph, um mit vollständigem Projektkontext zu agieren. Dies befähigt Teams, schneller zu arbeiten und gleichzeitig Transparenz und Kontrolle zu bewahren.

Spezialisierte Agenten übernehmen parallel Aufgaben wie Code-Generierung, Sicherheitsanalyse und Research.

Knowledge Graph verbindet Agenten mit einem einheitlichen System of Record über Code, Issues, Pipelines und Compliance-Daten.

Mensch + Agent Kollaboration erfolgt über natürlichsprachlichen Chat und anpassbare Workflows mit integrierter Überprüfung und Kontrolle.

Interoperabilität mit externen Tools und Systemen wird durch Model Context Protocol (MCP) und Agent-zu-Agent-Frameworks unterstützt.

Wenn Agenten Routinearbeiten unter menschlicher Anleitung übernehmen, können Teams schneller arbeiten, sich auf wertvollere Aufgaben konzentrieren und Projekte sicher sowie compliant halten.

Sicher by Design, flexibel in der Praxis

Die GitLab Duo Agent Platform wurde entwickelt, um Sicherheit und Compliance in den Mittelpunkt zu stellen. Agenten laufen innerhalb von GitLabs vertrauenswürdiger DevSecOps-Umgebung, wobei jede Aktion sichtbar und überprüfbar ist, bevor Änderungen vorgenommen werden. Sichere Integrationen stellen sicher, dass Credentials und sensible Daten geschützt verarbeitet werden, während Interoperabilität durch offene Standards Agenten mit externen Tools verbindet, ohne das Unternehmen Risiken auszusetzen.

Die Plattform gibt Teams die Gewissheit, dass KI die Produktivität steigert, ohne die Governance zu kompromittieren. So funktioniert es:

Entwickler können sich auf komplexe, wirkungsvolle Arbeit konzentrieren, während sie Routineaufgaben an Agenten delegieren – für schnellere Ergebnisse und detaillierteren Kontext, der über ihre bestehenden Workflows bereitgestellt wird.

Engineering-Führungskräfte erhalten Einblick in die Bewegung der Arbeit über den Lebenszyklus, wobei Agenten innerhalb klarer Leitplanken operieren. Sie können zudem sicherstellen, dass ihre Teams auf Prioritäten ausgerichtet bleiben und das Onboarding durch Agent-gestützte Kontexte und Workflows vereinfachen.

IT-Organisationen behalten die Kontrolle über Agent-Aktivitäten mit Governance-Funktionen, die Coding- und Sicherheitsrichtlinien durchsetzen, Modellauswahlflexibilität bieten und sichere Interoperabilität gewährleisten – alles bei kontinuierlicher menschlicher Kontrolle.

Führend beim Übergang zur KI-nativen Entwicklung

GitLab baut weiterhin auf der Vision auf, die mit Duo begann, und wird die GitLab Duo Agent Platform kontinuierlich mit neuen Agenten, erweiterten Workflows und mehr Orchestrierungsfunktionen ausbauen. Dieses Engagement für Innovation stellt sicher, dass Sie die Produktivität Ihres Teams auf der Plattform steigern können, der Sie vertrauen. Bleiben Sie gespannt auf spannende Updates zu unserer Roadmap, während wir weiterhin KI-native DevSecOps revolutionieren.

Quelle: Gartner, Magic Quadrant for AI Code Assistants, Philip Walsh, Haritha Khandabattu, Matt Brasier, Keith Holloway, Arun Batchu, 15. September 2025

