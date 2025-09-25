Zum dritten Mal in Folge wurde GitLab als Leader im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ für DevOps-Plattformen ausgezeichnet – basierend auf der Fähigkeit zur Umsetzung und der Vollständigkeit der Vision.

Wir glauben, dass diese Anerkennung unsere umfassende Plattformstrategie in einem kritischen Moment für die Softwareentwicklung bestätigt. Unternehmen wetteifern darum, KI-gestützte Funktionen zu übernehmen und gleichzeitig Sicherheit, Compliance und operative Exzellenz aufrechtzuerhalten. Erfolg erfordert einen einheitlichen Plattformansatz, der die Art und Weise transformiert, wie Teams zusammenarbeiten und Mehrwert liefern.

Ob unsere Kunden agile Software bereitstellen, Cloud-native Anwendungen entwickeln oder Plattformen konstruieren – GitLab ermöglicht es ihnen, im Einklang mit KI-Agenten zusammenzuarbeiten, um sichere und zuverlässige Software schneller zu liefern.

Lade den Report herunter, um mehr zu erfahren.

Schnellere Time-to-Value

Unsere Mission ist es, allen zu ermöglichen, zur Software beizutragen und sie mitzugestalten, die unsere Welt antreibt. Das rasante Tempo unserer Innovationsagenda zeigt, dass wir noch lange nicht fertig sind. Wir haben unseren Kunden über 150 Monate hinweg jeden Monat neue Lösungen geliefert, und diese Tradition wird fortgesetzt.

Während wir die Branche anführen, bleiben wir unserem Engagement treu, unseren Kunden dabei zu helfen, diese neuen Funktionen in Geschäftswert umzusetzen.

Wir sind fest davon überzeugt, dass in dieser Ära beschleunigter KI-gestützter Innovation im gesamten Technologie-Ökosystem ein einheitlicher Plattformansatz zur Bewältigung der schwierigsten Engineering-Herausforderungen unserer Kunden wichtiger denn je ist. Dieser Ansatz ermöglicht es Organisationen, Integrations-Overhead zu reduzieren, Sicherheitslücken zu schließen und Innovationen zu übernehmen, ohne bestehende Software-Delivery-Workflows zu stören.

Hier sind einige Beispiele:

Beschleunige Releases mit agentischer KI: Fragmentierte Toolchains verlangsamen Code Reviews und Tests. GitLab Duo Agents und Flows automatisieren Aufgaben wie Code Reviews, Testgenerierung und Vulnerability Triage im Kontext der vollständigen Plattform und helfen Teams, Zykluszeiten zu verkürzen und die Qualität zu verbessern.

Fragmentierte Toolchains verlangsamen Code Reviews und Tests. GitLab Duo Agents und Flows automatisieren Aufgaben wie Code Reviews, Testgenerierung und Vulnerability Triage im Kontext der vollständigen Plattform und helfen Teams, Zykluszeiten zu verkürzen und die Qualität zu verbessern. Von Anfang an sicher entwickeln: Viele Organisationen behandeln Sicherheit als nachträglichen Gedanken, was zu kostspieliger Nacharbeit und Compliance-Lücken führt. GitLab bettet Scanning, Policy-Durchsetzung und Compliance-Checks in alltägliche Workflows ein und erkennt Risiken früher, ohne Entwickler auszubremsen.

Viele Organisationen behandeln Sicherheit als nachträglichen Gedanken, was zu kostspieliger Nacharbeit und Compliance-Lücken führt. GitLab bettet Scanning, Policy-Durchsetzung und Compliance-Checks in alltägliche Workflows ein und erkennt Risiken früher, ohne Entwickler auszubremsen. Mit Flexibilität deployen: Teams mit strengen regulatorischen oder operativen Einschränkungen benötigen Deployment-Optionen jenseits von Multi-Tenant-SaaS. GitLab unterstützt SaaS, Self-Managed, Air-Gapped und FedRAMP Moderate autorisierte Umgebungen und stellt sicher, dass Kunden die Kontrolle behalten, wo Wettbewerber das nicht können.

Teams mit strengen regulatorischen oder operativen Einschränkungen benötigen Deployment-Optionen jenseits von Multi-Tenant-SaaS. GitLab unterstützt SaaS, Self-Managed, Air-Gapped und FedRAMP Moderate autorisierte Umgebungen und stellt sicher, dass Kunden die Kontrolle behalten, wo Wettbewerber das nicht können. Konsistente Innovation liefern: Tool-Fragmentierung macht die Übernahme neuer Features riskant und störend. GitLabs monatliche Releases liefern neue Funktionen wie GitLab Duo Agent Platform, erweiterte KI-Governance und Cloud-Integrationen, die Teams ohne Umrüstung übernehmen können.

Kundenanwendungsfälle, die wirklich zählen

GitLab unterstützt die folgenden Innovationsbereiche:

Diese Vielseitigkeit führt zu echtem Kundenwert, wie Bal Kang, Engineering Platform Lead bei NatWest, erklärt:

„GitLab Duo KI-Agenten in unserem System of Record für Code, Tests, CI/CD und den gesamten Software-Entwicklungslebenszyklus eingebettet zu haben, steigert Produktivität, Geschwindigkeit und Effizienz. Die Agenten verstehen Absichten, zerlegen Probleme und werden aktiv – sie werden zu echten Mitarbeitern unserer Teams."

Die Verlagerung hin zu einheitlichen Plattformen stellt eine grundlegende Veränderung dar, wie Organisationen an die Softwareentwicklung herangehen. Wir glauben, dass Gartner® uns deshalb kürzlich auch als Leader im 2025 Magic Quadrant™ für AI Code Assistants ausgezeichnet hat.

Da Unternehmen die Entwicklerproduktivität sicher maximieren und Innovation beschleunigen möchten, wird ein umfassender Plattformansatz dringender denn je.

Lade den Report herunter, um mehr zu erfahren.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner befürwortet keinen Anbieter, kein Produkt oder keine Dienstleistung, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologiebenutzern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Diese Grafik wurde von Gartner Inc. als Teil eines größeren Berichts veröffentlicht und sollte im Kontext des gesamten Dokuments bewertet werden. Das Gartner-Dokument ist auf Anfrage bei Gartner B.V. erhältlich.

Quelle: Gartner, Magic Quadrant for DevOps Platforms, Keith Mann, Thomas Murphy, Bill Holz, George Spafford, 22. September 2025