GitLab ist ein Leader in der The Forrester Wave™: DevOps Platforms, Q2 2025

Die Wahl einer DevSecOps-Plattform ist eine der wichtigesten technologischen Entscheidungen, die ein Unternehmen zu treffen hat. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir als führender Anbieter in The Forrester Wave™: DevOps Platforms, Q2 2025 (nur in englischer Sprache verfügbar) ausgezeichnet wurden.

Wir haben die höchstmöglichen Punktzahlen bei den Kriterien erhalten, die unseren Kund(inn)en laut ihren eigenen Angaben am wichtigsten sind, einschließlich der Benutzungserfahrung am ersten Tag, der Entwicklungstools, der Build-Automatisierung und CI, der automatisierten Bereitstellung, der Risikominderung im Zusammenhang mit KI, KI-Infusion, direkt integrierter Sicherheitstools und Plattformkohäsion.

„GitLab ist die All-in-One-Lösung unter den All-in-One-Lösungen, die ihrem Namen am stärksten gerecht wird, und eignet sich damit für Unternehmen, die mit einem einzigen Kauf eine Standardisierung herbeiführen möchten.“ – Forrester Wave™: DevOps Platforms, Q2 2025

Diese Auszeichnung spiegelt das wider, was wir selbst von unseren Kund(inn)en gehört haben: Sie müssen sichere Software schneller bereitstellen, doch ihre bestehenden Lösungen zwingen sie, Kompromisse bei der Geschwindigkeit, Sicherheit oder Einfachheit einzugehen. GitLab wird jedoch allen drei Anforderungen gerecht. Und mit unserer Veröffentlichung von GitLab 18.0 (nur in englischer Sprache verfügbar) im Mai sind wir noch einen Schritt weiter gegangen, indem wir ohne zusätzliche Kosten die KI-nativen Funktionen von GitLab Duo – wie Test Generation, Code Suggestions und Code Refactoring – direkt in GitLab Premium und GitLab Ultimate integriert haben.

Mit unternehmensweiter Kontrolle an der Spitze der KI-Transformation bleiben

DevSecOps entwickelt sich rasant weiter, wobei die KI an der Spitze dieses Wandels steht. Leider zwingen viele KI-Tools die Anwender(innen) zu einer Wahl: entweder modernste Funktionen oder eine höchstmögliche Unternehmenssicherheit.

GitLab hat sowohl bei den Kriterien KI-Infusion als auch KI-Risikominderung 5 Punkte erhalten – die höchste mögliche Punktzahl. Wir freuen uns, dass unser klarer Fokus auf die Entwicklung innovativer KI-Funktionen, bei denen gleichermaßen eine umfassende Sicherheit gewährleistet bleibt, nicht nur von unseren Kund(inn)en wahrgenommen wird.

Diese doppelte Stärke zeigt sich in unseren KI-Angeboten von GitLab Duo, unter anderem:

Duo Workflow (private Beta-Version): Autonome KI-Agenten, die komplexe Aufgaben bei der Entwicklung, Sicherheit und Betrieb bewältigen – mit Leitlinien und Audit-Trails auf Enterprise-Niveau.

Agentic Chat: Kontextbezogene, dialogorientierte KI-Unterstützung für alles von Codeerläuterungen bis hin zur Erstellung von Tests – mit integriertem Schutz des geistigen Eigentums und Datenschutzkontrollen.

Code Suggestions: KI-Unterstützung, die Codeblöcke vorausschauend vervollständigen, eine Funktionslogik definieren, Tests generieren und häufig verwendeten Code wie Regex-Muster vorschlagen kann.

KI-native Vulnerability Resolution: Findet und behebt Sicherheitslücken mit automatischen Erklärungen und automatisch erstellten Merge Requests, um so den Entwicklungsprozess zu optimieren.

Mit weniger mehr erreichen

Wir haben deutlich vernommen, dass DevSecOps-Teams nicht noch mehr Tools und Integrationen benötigen, die sie bei einzelnen Abschnitten ihres Software-Entwicklungsprozesses unterstützen. Sie benötigen stattdessen eine nahtlose, integrierte Entwicklererfahrung, die den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung abdeckt.

Wir sind überzeugt, dass die Bewertungen von GitLab in den folgenden Kriterien unsere kundenorientierte Strategie bestätigen:

Nutzungserfahrung am ersten Tag: Forrester zitiert unsere „starke Nutzungserfahrung am ersten Tag“ und stellt fest, dass „alles sofort einsatzbereit ist“, unterstützt durch umfangreiche Migrationstools und Tutorials.

Forrester zitiert unsere „starke Nutzungserfahrung am ersten Tag“ und stellt fest, dass „alles sofort einsatzbereit ist“, unterstützt durch umfangreiche Migrationstools und Tutorials. Entwicklertools: Forrester verweist beispielhaft auf GitLab Duo mit Amazon Q, unser Angebot für agentische KI für AWS-Kund(inn)en, sowie auf unsere Entwicklungsumgebung in der Cloud, die integrierte Entwicklungsplattform und Wikis für die Dokumentation.

Forrester verweist beispielhaft auf GitLab Duo mit Amazon Q, unser Angebot für agentische KI für AWS-Kund(inn)en, sowie auf unsere Entwicklungsumgebung in der Cloud, die integrierte Entwicklungsplattform und Wikis für die Dokumentation. Projektplanung und -abstimmung: Forrester hebt unser „starkes Compliance Center“ hervor und stellt fest, dass wir über Tools verfügen, um die Abstimmung in beide Richtungen voranzutreiben.

Forrester hebt unser „starkes Compliance Center“ hervor und stellt fest, dass wir über Tools verfügen, um die Abstimmung in beide Richtungen voranzutreiben. Pipeline-Sicherheit: Forrester gibt uns die höchstmögliche Punktzahl beim Kriterium Pipeline-Sicherheit.

Forrester gibt uns die höchstmögliche Punktzahl beim Kriterium Pipeline-Sicherheit. Build-Automatisierung und CI: Forrester erwähnt unsere Build-Automatisierung und CI mit mehrstufigen Build-Pipelines und einer starken Unterstützung für selbst gehostete Installationen.

Bericht lesen

Für uns spiegelt sich in unserer Auszeichnung als führender Anbieter in The Forrester Wave™: DevOps-Plattformen, Q2 2025 die Breite und Tiefe der Funktionen unserer Plattform wider, die als Single Source of Truth über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung hinweg fungiert. Kein Jonglieren mit mehreren Tools und Integrationen mehr – GitLab bietet eine nahtlose, integrierte Erfahrung, die die Produktivität steigert und Reibungsverluste reduziert.

Wir sind überzeugt, dass sich in dieser hervorragenden Platzierung die harte Arbeit unseres Teams, die vielen Beiträge der Open-Source-Community von GitLab, das unschätzbare Feedback unserer Kund(inn)en und unser Engagement für die Gestaltung der Zukunft der Softwareentwicklung widerspiegeln.

Forrester spricht keine Empfehlung für Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen aus, die in seinen Forschungspublikationen vorkommen, und rät niemandem, sich auf der Grundlage der in diesen Publikationen aufgeführten Bewertungen für die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens oder einer Marke zu entscheiden. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Ressourcen. Die Meinungen spiegeln die jeweils aktuelle Einschätzung wider und können sich ändern. Weitere Informationen zur Objektivität von Forrester (in englischer Sprache) findest du hier.