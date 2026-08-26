Die Branche baut Source Code Management derzeit für Agenten um. Auf GitLab Transcend haben wir unsere Antwort gezeigt – und rufen hier noch einmal in Erinnerung, warum der Umbau des Git-Backends nur die halbe Aufgabe ist.

Drei Dinge brechen weg, sobald Agenten die primären Nutzenden eines Git-Servers sind. Wer Hunderte Agenten betreibt, stößt unabhängig vom Werkzeug an dieselbe Grenze:

Der Preis des Klonens. Ein Agent klont ein vollständiges Repository, um eine einzige Datei zu lesen, der nächste Agent tut dasselbe, der nächste Wiederholungsversuch ebenfalls. Übertragen wird dabei weit mehr, als die Aufgabe erfordert, und Kontext geht für ein lokales grep oder blame verloren, das nie nötig gewesen wäre. Ein einzelner Agentenaufruf bedeutet heute 5 GB bis 10 GB übertragene Daten und mehr als 30 Sekunden Vorbereitung – für die Antwort auf eine einzige Frage.

Ein Agent klont ein vollständiges Repository, um eine einzige Datei zu lesen, der nächste Agent tut dasselbe, der nächste Wiederholungsversuch ebenfalls. Übertragen wird dabei weit mehr, als die Aufgabe erfordert, und Kontext geht für ein lokales grep oder blame verloren, das nie nötig gewesen wäre. Ein einzelner Agentenaufruf bedeutet heute 5 GB bis 10 GB übertragene Daten und mehr als 30 Sekunden Vorbereitung – für die Antwort auf eine einzige Frage. Zusammenbruch der Nebenläufigkeit. Tausende Sitzungen treffen auf ein Backend, das ursprünglich für menschlichen Maßstab entworfen wurde. Die Folge sind Engpässe und unvorhersehbare Verfügbarkeit.

Tausende Sitzungen treffen auf ein Backend, das ursprünglich für menschlichen Maßstab entworfen wurde. Die Folge sind Engpässe und unvorhersehbare Verfügbarkeit. Keine Isolation. Agenten teilen Konten und einen gemeinsamen Branch-Namensraum. Sie überlasten das Repository, aufgegebene Arbeit lässt sich nicht sauber verwerfen und es bleibt kein Nachweis darüber, welcher Agent was getan hat.

Unsere Plattformdaten zeigen, wie schnell der Druck steigt. Im vergangenen Jahr hat unsere Kundschaft 40 % mehr CI/CD-Pipelines angelegt, die Code-Pushes auf GitLab.com nahmen um 50 % zu. Die Zahl der gesicherten Repositories wuchs um 60 %, die Größe der Codebasen um bis zu 500 %.

Als wir Next-Gen Source Code Management (Next-Gen SCM) im Juni auf GitLab Transcend angekündigt haben, haben wir dargelegt, dass Git als Betriebsmodell nicht für die Last entworfen wurde, die Agenten darauf ausüben. Wenige Wochen später bestätigen neue Anbieter diese Einschätzung unabhängig von uns, darunter Git-Hosts, die eigens für Nebenläufigkeit in agentischem Maßstab gebaut sind. Diese Übereinstimmung schärft den Punkt: Der Umbau des Git-Backends ist notwendig, für sich genommen aber weiterhin nicht ausreichend.

Der Umbau für agentischen Maßstab

Next-Gen SCM läuft aus Gründen der Rückwärtskompatibilität weiter über das Git-Protokoll, darunter arbeitet ein neu entworfenes Backend mit Schnittstellen für Agenten. Statt einen vollständigen Working Tree zu klonen, fragen Agenten serverseitig genau das ab, was eine Aufgabe erfordert – mit einer Sichtbarkeit, die auf das Minimum für diese Aufgabe begrenzt ist. Gleiche Git-Kompatibilität, gleiche Auditierbarkeit, anderer Motor darunter.

Die Architektur trennt einen Intelligence Layer (Routing, Caching, Hintergrundaufgaben) von elastischem Compute, das bei Bedarf skaliert, und elastischem Object Storage. Eigens entwickelte Lese- und Schreib-APIs erlauben Agenten, Datei-, Blame- und Historiendaten abzurufen und Änderungen zu committen, ohne das gesamte Repository zu ziehen. Entwicklungsteams können Agenten auf jedem Repository ausführen, zu Tausenden parallel starten und gefahrlos experimentieren lassen. Praktisch heißt das: eine einzige Batch-Abfrage statt eines vollständigen Klons, eine Diff-Stat-Abfrage statt Klonen und anschließendem Diff, eine Abfrage des letzten Commits für einen Pfad statt Klonen und anschließendem Blame.

Das ist nicht nur für die Cloud gedacht. Compute- und Storage-Schicht sprechen über die standardisierte S3-API miteinander. Dieselbe Architektur, die auf GitLab.com läuft, läuft damit auch auf der Infrastruktur der Kundschaft – auf dem Object Storage eines großen Cloud-Anbieters oder auf einem selbst betriebenen S3-kompatiblen System im eigenen Rechenzentrum. Für Air-Gapped-Umgebungen, regulierte Bereiche und Umgebungen mit Anforderungen an digitale Souveränität bedeutet das: dieselbe horizontale Skalierung und dieselben Konsistenzgarantien, ohne dass Repository-Daten die kontrollierte Infrastruktur verlassen.

In frühen internen Tests zeigten Agenten gegen Next-Gen SCM:

Bis zu 50-mal kürzere Laufzeit

Bis zu halb so viele Tokens

Bis zu 1.000-mal weniger Netzwerkverkehr

Das sind Obergrenzen, keine Garantien, gemessen unter unseren eigenen Testbedingungen. Was ein Git-Backend in agentischem Maßstab tatsächlich belastet, sind gleichzeitige Lese- und Schreibzugriffe vieler unabhängiger Agenten auf dieselben Repositories, dauerhaft unter Last. Eine Zahl sagt deshalb nur etwas aus, wenn der Test nahe an diesem Ziel läuft, der Lastgenerator nicht selbst zum Engpass wird und die vollständige Latenzverteilung berichtet wird statt eines einzelnen Bestwerts.

An diesem Anspruch messen wir unsere eigenen Ergebnisse, und wir empfehlen allen, die diese Kategorie bewerten, dieselben drei Fragen an jede Zahl zu stellen, die ihnen gezeigt wird – auch an unsere. Diese Messlatte steckt in der Architektur selbst, nicht nur in unseren Testbedingungen. Die Speicherwartung fasst kleine Artefakte nach einem geometrisch gestaffelten Plan zu größeren, eingefrorenen Einheiten zusammen. Das setzt eine harte Obergrenze dafür, wie viele Daten ein Knoten abrufen muss, um zum aktuellen Snapshot aufzuschließen. Bei einem Schwellenwert von 1 GB für das Einfrieren und einem Kompaktierungsfaktor von 2 liegt diese Obergrenze bei 2 GB – unabhängig davon, wie groß das Repository inzwischen geworden ist.

Next-Gen Source Code Management ist jetzt in der Private Beta verfügbar, und so sieht es in der Praxis aus:

Ein neues Backend löst nur die Hälfte des Problems

Die neuen Anbieter bauen Git-Hosts: eigenständige Ziele oder schnelle Mirrors, die sich vor einen bestehenden Host setzen und Lesezugriffe abfangen. Das löst das Problem der Nebenläufigkeit, und dieses Problem ist real. Zwei Fragen bleiben dabei offen, und beide sind zentral dafür, wie wir über die agentische Infrastruktur von GitLab denken.

Erstens die Nachvollziehbarkeit. Wenn Agenten zu Hunderten Code pushen, Abhängigkeiten anfassen und Deployments auslösen, lautet die maßgebliche Frage nicht mehr „Haben wir gescannt?", sondern „Welcher Agent hat was getan, nach welcher Richtlinie, und können wir es nachweisen?". Unsere Agenten-APIs ordnen jede Agentenaktion einem konkreten Workflow, Modell und Token zu. Jede Agentenoperation läuft durch dieselbe Projektautorisierung und dieselben rollenbezogenen Human-in-the-Loop-Kontrollen, die schon für menschliche Beitragende gelten. Zuordnung und Richtlinien sind Eigenschaften der Plattform, keine Funktionen eines Repositorys – ein eigenständiger Git-Host ist nicht darauf gebaut, das von sich aus zu beantworten.

Zweitens die Frage, was nach dem Erfolg mit der Arbeit passiert. Ein erfolgreiches Agentenexperiment bleibt auf einem eigenständigen Host liegen. Bei GitLab ist Next-Gen SCM ein Git-Backend innerhalb einer Plattform, die CI, Policy-Management, Governance-Kontrollen und das Audit des entstehenden Codes schon betreibt. Wenn das kurzlebige Experiment eines Agenten funktioniert, geht es direkt in eine kontrollierte und beobachtbare Produktionspipeline über, ohne dass dafür eine separate Plattform oder ein separates Ziel nötig wäre.

Next-Gen SCM übernimmt die Ausführung in agentischem Maßstab. GitLab Orbit gibt jedem Agenten und jedem Menschen Kontext über den gesamten Software-Lebenszyklus als Knowledge Graph, und die GitLab Duo Agent Platform organisiert Governance und Sicherheit um jede Agentenaktion herum. Agenten planen und erledigen damit Arbeit über den gesamten Lebenszyklus, nicht nur die Git-Operationen. Ein schnelleres Git-Backend beherbergt den Code, den Agenten erzeugen. Zusammen mit Governance, Kontext über den Lebenszyklus und Orchestrierung von GitLab durchläuft dieser Code denselben Weg über CI, Richtlinien und Audit wie alles andere auf der Plattform.

Jedes Unternehmen wird an diese Grenze stoßen

Agenten werden überall zum Programmieren eingesetzt, und wer sie in großem Umfang betreibt, läuft in dieselben Grenzen wie oben beschrieben – unabhängig davon, welche Modelle oder Werkzeuge zum Standard erklärt werden. Genau das macht die Sache zu einer Weiterentwicklung innerhalb der Infrastrukturschicht. Am weitesten kommen in der agentischen Ära die Teams, die den Code ihrer Agenten hosten, kontrollieren und in einen Lebenszyklus zurückführen können, der von Anfang an dafür gebaut war, vertrauenswürdige Software auszuliefern.

Erste Schritte

Next-Gen Source Code Management ist in der Private Beta. Early Access anfragen