Künstliche Intelligenz für alle Kund(inn)en von GitLab Premium und Ultimate

Heute präsentieren wir GitLab 18.0, das unsere neuesten Innovationen und Pläne in den Bereichen DevSecOps-Workflows, Sicherheit und Compliance sowie KI in den Vordergrund stellt.

Ab dieser Version enthalten GitLab Premium und Ultimate jetzt auch die grundlegenden KI-Funktionen von GitLab Duo – und das ohne zusätzliche Kosten.

Alle Kund(inn)en mit Premium- und Ultimate-Lizenz erhalten sofort Zugang zu GitLab Duo Codevorschläge und Duo Chat direkt in ihren bevorzugten unterstützten Quellcode-Editoren und IDEs.

KI für jedes Entwicklungsteam

Künstliche Intelligenz steht jetzt im Mittelpunkt der Entwicklererfahrung. KI verbessert die Programmierung in vielerlei Hinsicht: Sie analysiert deine Codebase und liefert dir während der Eingabe Vorschläge in Echtzeit, erstellt Funktionen und Methoden basierend auf dem Kontext deines Projekts, reduziert sich wiederholende Aufgaben und automatisiert Code Reviews.

In den letzten Jahren haben wir GitLab Duo entwickelt, um generative und agentische KI-Funktionen wie diese in unsere Plattform einzubauen. Da das Schreiben von Code nur der Anfang des Software-Lebenszyklus ist – unsere globale DevSecOps-Studie hat ergeben, dass Entwickler(innen) 79 % ihrer Zeit mit anderen Aufgaben als der Code-Erstellung verbringen – haben wir eine Strategie entwickelt, um KI in den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu integrieren.

Jetzt freuen wir uns, den nächsten Schritt nach vorne zu machen, indem wir wesentliche Funktionen von GitLab Duo in unsere GitLab-Premium- und Ultimate-Tarife aufnehmen, damit Entwickler(innen) die Vorteile von KI ohne zusätzliche Kosten in Anspruch nehmen können.

Durch die Aufnahme von GitLab Duo Chat und Duo Codevorschläge in Premium und Ultimate können alle Softwareentwickler(innen) ihre Workflows innerhalb der IDE beschleunigen – ohne dass sie separate Tools, Lizenzen oder Governance benötigen. Alle bestehenden Kund(inn)en mit Premium- und Ultimate-Lizenz haben sofortigen Zugriff auf Duo Chat und Codevorschläge, sobald sie auf GitLab 18.0 upgraden, und diese Erweiterung wird zum Standard für alle Neukund(inn)en.

„GitLab hat bereits dazu beigetragen, dass wir nicht mehr auf eine fragmentierte Toolchain angewiesen sind, was die Kosten für unzusammenhängende Lösungen gesenkt und unseren Workflow optimiert hat. Die Erweiterung von GitLab Premium mit Duo wird unsere Effizienz und Kosteneinsparungen noch weiter steigern, da unsere Entwickler(innen) weniger Zeit für routinemäßige Programmieraufgaben aufwenden müssen und mehr Zeit für die Bewältigung komplexer Herausforderungen haben, die einen echten geschäftlichen Nutzen bringen.“ Andrei Nita, Chief Technology Officer bei McKenzie Intelligence Services



Kund(inn)en mit Premium- und Ultimate-Lizenz haben jetzt Zugriff auf die folgenden KI-basierten Funktionen:

GitLab Duo Codevorschläge

Generierung vollständiger Funktionen und Codeblöcke aus Kommentaren

Erhalten intelligenter Code-Vervollständigung während der Eingabe

Unterstützung für mehr als 20 Programmiersprachen

Verfügbar in den meisten gängigen IDEs

In dieser interaktiven Tour erfährst du mehr über GitLab Duo Codevorschläge (klicke auf das Bild, um die Tour zu starten).

Weitere Informationen findest du in unserer Dokumentation zu Duo Codevorschläge (nur in englischer Sprache verfügbar).

GitLab Duo Chat

Erklärung von unbekanntem Code, um komplexe Funktionen zu verstehen

Refaktorierung von vorhandenem Code, um Qualität und Wartbarkeit zu verbessern

Generierung umfassender Testfälle, um Bugs früher zu erkennen

Behebung von Codeproblemen direkt in deinem Workflow

Weitere Informationen findest du in unserer Dokumentation zu Duo Chat (nur in englischer Sprache vefügbar).

„Für uns als GitLab-Benutzer(innen) sind die intelligenten Codevorschläge von Duo zu einer täglichen Ressource für unsere Entwickler(innen) geworden. In Kombination mit der Chat-Funktion ermöglicht sie sofortiges Feedback und Iteration, was zu schnelleren Entwicklungszyklen und einer sichereren Codebase führt. Es ist eine nahtlose und leistungsstarke Ergänzung zu unseren Workflows.“ Felix Kortmann, Chief Technology Officer, Ignite by FORVIA HELLA

Duo Enterprise jetzt für Kund(inn)en von GitLab Premium verfügbar

Auf vielfachen Wunsch unserer Kund(inn)en könnt ihr jetzt auch mit GitLab Premium Duo Enterprise, unsere komplette KI-Suite, erwerben, ohne auf GitLab Ultimate upgraden zu müssen. Premium-Kund(inn)en kommen in den Genuss eines umfassenden KI-Erlebnisses, das nahtlos in den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung integriert ist. Dazu gehören spannende GitLab Duo-Funktionen wie:

Neben der Verfügbarkeit von Duo Enterprise investieren wir weiterhin in den Erfolg unserer GitLab-Premium-Kund(inn)en. Seit der Einführung von GitLab 17 haben wir mehr als hundert Funktionen und Verbesserungen bereitgestellt, darunter:

GitLab Duo: KI, die Unternehmen dort unterstützt, wo sie arbeiten

GitLab-Kund(inn)en haben Zugriff auf eine umfassende Auswahl an Duo-Angeboten, die in unseren Pro- und Enterprise-Lösungen enthalten sind. So können sie genau dort eingesetzt werden, wo du dich im KI-Einführungszyklus befindest. Je weiter deine Teams fortgeschritten sind, desto mehr Funktionen kannst du nutzen, um sichere Software schneller zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen.

Wie bestehende Kund(inn)en von GitLab Ultimate und Premium in GitLab Duo einsteigen können

Ab GitLab 18.0 sind die Funktionen Duo Codevorschläge und Duo Chat für bestehende Kund(inn)en von GitLab Ultimate und Premium standardmäßig deaktiviert. Du kannst sie aber ganz einfach aktivieren – wie, erfährst du weiter unten.

So nutzt du GitLab Premium und Ultimate mit Duo:

Stelle sicher, dass du GitLab Premium oder Ultimate hast. Wenn nicht, kannst du es 60 Tage lang kostenlos testen. Aktiviere GitLab Duo in deinen Organisationseinstellungen. Wenn du eine lokale IDE verwendest, installiere die entsprechende Editor-Erweiterung (nur in englischer Sprache verfügbar) für GitLab. Verwende Codevorschläge und Duo Chat in deiner bevorzugten unterstützten lokalen IDE oder der GitLab Web IDE.

Hinweis: Für Neukund(inn)en und Testversionen werden die KI-Funktionen von GitLab automatisch aktiviert.

KI-native Entwicklung erfordert eine DevSecOps-Plattform

KI verändert die Arbeit der Entwickler(innen) grundlegend. In Unternehmen wird es nicht nur mehr Mitarbeitende geben, die Software entwickeln. Es wird auch mehr produktionsreifen Code geben, der von KI generiert wird – was GitLab wichtiger denn je macht.

Wir haben GitLab Premium und Ultimate mit Duo speziell für diese neue Realität entwickelt, damit Teams eine sichere Grundlage für ihren gesamten Code haben. Wenn KI in deinem Unternehmen Code generiert, wird GitLab zu deinem Kontrollzentrum: keine separaten Tools für Sicherheitsscans, Compliance-Checks oder die Verwaltung von Pipelines. Es reicht eine einzige, einheitliche Plattform, die mit deinem Unternehmen wächst und sicherstellt, dass der gesamte Code deinen Standards entspricht, bevor er in die Produktion gelangt. Während KI deine Entwicklung beschleunigt, kannst du mit GitLab die Kontrolle, Sicherheit und Qualität von Anfang bis Ende gewährleisten.