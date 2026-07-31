Veröffentlicht am: 31. Juli 2026
9 Minuten Lesezeit
KI-Agenten schreiben, pushen und deployen, ohne dass jeder Schritt geprüft wird. Ein praktisches Framework für Zugriff, Berechtigungen und Audit-Trails.
Bei der KI-Code-Vervollständigung war das menschliche Review von Anfang an eingebaut. Jemand tippt, ein Vorschlag erscheint, ein Mensch nimmt ihn an oder verwirft ihn. Vor dem Ausliefern sah ein Mensch jede Zeile.
Agentische KI durchbricht diese Schleife. Ein Agent öffnet einen Merge Request, ruft ein Tool auf, ändert eine CI/CD-Konfiguration und pusht eine Änderung, manchmal ohne dass jemand jeden einzelnen Schritt prüft. Hinzu kommt das Model Context Protocol (MCP), über das Agenten sich selbstständig mit externen Tools und Datenquellen verbinden. Damit verschiebt sich die Frage, die Engineering-Verantwortliche stellen: nicht mehr "Welches Modell schreibt den besten Code?", sondern "Was darf dieser Agent tun, und wie lässt sich belegen, was er getan hat?"
Eine eigene Untersuchung von GitLab unter mehr als 1.500 Entwickelnden und Technologieverantwortlichen zeigt, wie verbreitet diese Sorge ist: 73 % der Befragten sehen die langfristige Wartbarkeit von Code kritisch, und 86 % stimmen zu, dass KI-generierter Code ohne klare Governance technische Schulden schneller anhäufen kann als die klassische Entwicklungspraxis.
Dieser Artikel zeigt, wie sich einige der Herausforderungen, die Organisationen bei der Governance agentischer KI zu sehen beginnen, vorausschauend angehen lassen. Er stellt ein Governance-Framework für agentische KI in der Softwareentwicklung vor und behandelt, was zu steuern ist, wo menschliches Review weiterhin hingehört, wie sich eine Einführung messen lässt und welche Checkliste Teams hilft, die auf die GitLab Duo Agent Platform standardisieren.
Bei einem interaktiven Coding-Assistenten bleibt das Sicherheitsmodell überschaubar, weil an jedem Schritt ein Mensch beteiligt ist: Eine Frage wird gestellt, ein Vorschlag geprüft, angenommen oder verworfen.
Anders liegt der Fall bei agentischer KI in automatisierten Workflows. Kann ein Agent Tests ausführen, Konfigurationen ändern und mehrstufige Aktionen über den Software-Lebenszyklus hinweg vornehmen, ohne dass ein Mensch jeden Schritt prüft, verschieben sich die relevanten Fragen:
Die meisten Teams spüren das bereits. 92 % der DevSecOps-Fachleute berichten von mindestens einer Governance-Herausforderung bei KI-generiertem Code, und die konkreten Sorgen zielen genau auf die Fragen oben.
Zu den größten Sorgen zählen:
Ist ein Agent für ein Projekt freigegeben, kann er in der Regel schreiben, löschen und pushen, ohne dass die einzelne Aktion vorab geprüft wird. An der Verantwortung für das, was in der Codebasis landet, ändert das nichts, ganz gleich ob Mensch oder Agent die Änderung vorgenommen hat.
Governance für agentische KI ist kein Aufsatz auf die Governance der Code-Vervollständigung. Sie ist ein eigener Ansatz, aufgebaut auf Identität, Berechtigungen und Nachvollziehbarkeit.
Sobald Agenten Tools aufrufen und sich über Protokolle wie MCP mit externen Systemen verbinden, entscheidet die Rechtevergabe. Ein brauchbares Governance-Modell beantwortet drei Fragen, bevor ein Agent überhaupt läuft:
In der Praxis greifen dafür mehrere Ebenen ineinander:
Ziel ist eine Kontrollebene, die Agenten-Berechtigungen genauso behandelt wie längst die menschlichen: rollenbasiert, nachvollziehbar und über alle Projekte hinweg konsistent.
Quellcode zählt zu den sensibelsten Werten eines Unternehmens, und jede KI-Funktion, die ihn liest, wirft eine Frage zum Datenumgang auf. Vor einer breiten Einführung agentischer KI wollen Technik- und Sicherheitsverantwortliche deshalb meist drei Punkte geklärt haben:
In regulierten Branchen lautet die Antwort auf die dritte Frage oft: nirgends außerhalb der eigenen Infrastruktur. Damit wird Self-Hosting zum Governance-Hebel und nicht bloß zur Deployment-Vorliebe. Self-Hosting-Optionen erlauben es, KI-Agenten vollständig auf selbst kontrollierter Infrastruktur zu betreiben, die Nutzung im Team weiterhin genau zu erfassen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
Bring-your-own-Model geht einen Schritt weiter. Intern bereits validierte Modelle lassen sich anbinden und einzelnen Agenten-Flows zuordnen. Ein sensibler Workflow bleibt so an ein Modell gebunden, dem die Organisation vertraut, während weniger sensible Abläufe eine verwaltete Option nutzen.
Governance heißt nicht, Agenten das autonome Handeln zu verwehren. Sie heißt, bewusst festzulegen, wo Autonomie endet und Review beginnt. Eine praktikable Richtlinie unterscheidet dazu zwei Modi:
Code-Review, Tests und Validierung sowie Deployment-Freigabe lassen sich über zwei Fragen bestimmen:
Jeder Checkpoint braucht in der Praxis seinen eigenen Durchsetzungsmechanismus. Das kann so aussehen:
Wir empfehlen eine organisationsweite KI-Governance-Richtlinie, statt die Regeln den Normen einzelner Teams zu überlassen. Das schafft konsistente Nutzung und erleichtert Auditoren die Prüfung des KI-Einsatzes.
Diese Freigaben als strukturierte Datensätze festzuhalten, zahlt sich langfristig aus, denn in einem Chat-Thread oder im Gedächtnis einer prüfenden Person gehen sie verloren. Eine im letzten Quartal gewährte Ausnahme, die Richtlinienversion, unter der sie erteilt wurde, und wer sie freigegeben hat: Genau diese organisatorische Einschätzung müssen Auditoren wie künftige Agenten nachschlagen können.
Wer Entscheidungen als dauerhafte, abfragbare Ereignisse behandelt, gewinnt zusätzlich, dass die nächste Prüfung mit Kontext beginnt statt bei null, ob sie von einem Menschen oder einem Agenten kommt.
Mehr über die Entscheidungsebene und darüber, wie festgehaltene Entscheidungsereignisse die Softwareentwicklung prägen.
Fünf Kategorien lohnen sich von Anfang an, und zwar zusammen betrachtet statt isoliert: Ein Anstieg der Adoption ohne begleitenden Blick auf die Risiko-Metriken ist selbst schon ein Warnsignal.
Werden alle fünf Metriken gemeinsam verfolgt, fallen Probleme der Einführung früh auf. Eine Einführung kann bei Adoption und Akzeptanz erfolgreich aussehen und dabei Risiko anhäufen, das erst ein Audit ein halbes Jahr später zutage fördert. Erst zusammen ergeben die Metriken ein belastbares Bild vom Wert der KI für die Organisation.
Für Teams, die auf die GitLab Duo Agent Platform standardisieren, dient diese Checkliste als Ausgangspunkt, bevor agentische KI über einen Pilotbetrieb hinaus ausgeweitet wird:
Die Checkliste in jedem Release-Zyklus erneut durchgehen: Governance für agentische KI ist keine einmalige Einrichtung. Neue Agenten, neue Tools und neue Modelle werfen die Fragen oft neu auf.
Agentische KI verändert, was zu steuern ist. Die Code-Vervollständigung fragte einen Menschen, ob ein Vorschlag gut ist. Agentische KI fragt, was ein Agent anfassen darf, wer es freigegeben hat und ob sich das später belegen lässt.
Diese Fragen vollständig zu beantworten verlangt Governance, die in der Plattform selbst steckt und nicht nachträglich darübergelegt wird. Die GitLab Duo Agent Platform stellt AI Catalog, Approval-Guardrails und Audit-Event-Streaming direkt dort bereit, wo die Arbeit stattfindet. Teams erhalten damit KI-Unterstützung und Enterprise-Kontrolle zugleich, weil die Guardrails Teil des Workflows sind und kein separater Prozess daneben.
Jetzt eine kostenlose Testversion der GitLab Duo Agent Platform starten. Im Free-Tier lässt sich in wenigen Schritten anmelden. Wer bereits GitLab Premium oder Ultimate nutzt, kann die Duo Agent Platform aktivieren und die im Abonnement enthaltenen GitLab Credits nutzen.
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Häufig gestellte Fragen
Anders als bei der interaktiven Code-Vervollständigung, bei der ein Mensch jeden Vorschlag prüft, kann agentische KI mehrstufige Aktionen ausführen, etwa Tests starten oder Konfigurationen ändern, ohne dass an jedem Schritt ein Mensch eingreift. Das verlagert den Fokus von "Welches Modell schreibt den besten Code?" zu "Wozu ist dieser Agent berechtigt, und können wir belegen, was er getan hat?".
Ein starkes Governance-Modell dreht sich um Identität, Berechtigungen und Nachvollziehbarkeit. Zu den zentralen Bausteinen gehören ein zentraler Katalog für Agenten und Flows, Composite Identity (die Aktionen eines Agenten mit dem anfragenden menschlichen Nutzer verknüpft), Tool-Approval-Guardrails zur Steuerung der Autonomie und Prompt-Guardrails, die ein Kapern des Agentenverhaltens verhindern.
Technik- und Sicherheitsverantwortliche konzentrieren sich meist auf drei zentrale Fragen zum Datenumgang: ob der Anbieter Modelle mit dem Code des Unternehmens trainiert, wem Eingaben und Ausgaben gehören und wo die Subprozessoren sitzen. In stark regulierten Branchen kommen häufig Self-Hosting und Bring-your-own-Model-Ansätze zum Einsatz, um die Kontrolle über die Infrastruktur und den Datenstandort zu behalten.
Organisationen sollten zwischen interaktiver Arbeit (bei der ein Mensch anwesend ist) und automatisierter Arbeit im Hintergrund (etwa CI/CD-Pipelines) unterscheiden. Checkpoints für Code-Review, Tests und Deployment-Freigabe sollten über Werkzeuge wie Merge-Request-Approval-Policies, Tool-Approval-Guardrails und Scanner-Durchsetzung erzwungen werden, statt der Governance einzelner Teams überlassen zu bleiben.
Teams sollten fünf zusammenhängende Metriken verfolgen: Adoption (Nutzungsgrad), Akzeptanz und Qualität (Revert-Raten und Nacharbeit), Risiko (Policy-Verstöße und Guardrail-Eingriffe), Remediation (Zeit bis zur Behebung von Schwachstellen) und ROI (eingesparter Aufwand gegenüber Kosten). Sie gemeinsam zu beobachten verhindert, dass sich verdeckte Risiken ansammeln, während nur auf Adoption oder Effizienz geschaut wird.
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