Mehr KI-Auswahl in GitLab Duo: Claude Sonnet 4.5 ist da

GitLab bietet ab sofort Claude Sonnet 4.5, Anthropics fortschrittlichstes Modell für Coding und Real-World-Agenten, direkt im GitLab Duo Modell-Selektor an.

Nutzer(innen) haben nun die Flexibilität, Claude Sonnet 4.5 neben anderen führenden Modellen auszuwählen und ihre GitLab Duo-Experience mit Verbesserungen in Tool-Orchestrierung, Kontext-Bearbeitung und domänenspezifischen Fähigkeiten zu erweitern. Mit Spitzenleistung auf SWE-bench Verified (77,2 %) und Stärken in Cybersecurity, Finanzen und forschungsintensiven Workflows können GitLab-Nutzer(innen) Claude Sonnet 4.5 einsetzen, um schärfere Einblicke und tieferen Kontext in ihre Entwicklungsarbeit zu bringen.

"Claude Sonnet 4.5 in GitLab zu haben, ist ein großer Gewinn für Entwickler(innen). Es ist ein wirklich leistungsfähiges Coding-Modell, und wenn du es mit der GitLab Duo Agent Platform verwendest, erhältst du smartere Hilfe direkt in deinen Workflows. Es ist die Art von Schritt, die Entwicklung einfacher macht", sagt Taylor McCaslin, Principal, Strategy and Operations for AI Partnerships bei GitLab.

GitLab Duo Agent Platform + Claude Sonnet 4.5

Die GitLab Duo Agent Platform erweitert die Leistungsfähigkeit von Claude Sonnet 4.5, indem sie Agenten orchestriert, sie mit internen Systemen verbindet und sie über den gesamten Software-Lebenszyklus integriert. Diese Kombination schafft eine einzigartig GitLab-Experience – in der fortschrittliches Reasoning und Problemlösung auf plattformweiten Kontext und Sicherheit treffen. Das Ergebnis ist schnellere Entwicklung, genauere Ergebnisse und stärkere organisatorische Abdeckung – alles direkt im GitLab-Workflow, den Entwickler(innen) täglich nutzen.

Wie du Claude Sonnet 4.5 nutzen kannst

Claude Sonnet 4.5 ist jetzt als Modelloption in GitLab Duo Agent Platform Agentic Chat auf GitLab.com verfügbar. Du kannst Claude Sonnet 4.5 aus dem Modellauswahl-Dropdown wählen, um seine Coding-Funktionen für deine Entwicklungsaufgaben zu nutzen.

Hinweis: Die Möglichkeit, Claude Sonnet 4.5 in unterstützten IDEs auszuwählen, wird bald verfügbar sein.

Leg los

GitLab Duo Pro- und Enterprise-Kund(inn)en können Claude Sonnet 4.5 ab sofort nutzen. Besuche unsere Dokumentation, um mehr über GitLab Duo-Funktionen und -Modelle zu erfahren.

Fragen oder Feedback? Teile deine Erfahrungen über die GitLab Community mit uns.