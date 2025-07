GitLab-Leitfaden: SOC-2-Sicherheitsanforderungen erfüllen

Für Unternehmen, die mit vertraulichen Kundendaten arbeiten, ist es nicht nur ein bewährtes Vorgehen, die SOC 2 (System and Organization Controls 2) einzuhalten, sondern ist oft sogar eine Notwendigkeit. SOC 2 ist ein strenger Prüfungsstandard, der vom American Institute of Certified Public Accountants entwickelt wurde, mit dem Serviceunternehmen hinsichtlich ihrer Sicherheit, Verfügbarkeit, Prozessintegrität, Vertraulichkeit und ihres Datenschutzes bewertet werden.

SOC 2 ist zwar rechtlich nicht bindend, wird aber zunehmend wichtig, unter anderem deswegen, weil Verstöße gegen den Standard immer wieder in den Nachrichten zu finden sind. Durch die Einhaltung der SOC-2-Vorgaben können Kund(inn)en Vertrauen zu Serviceunternehmen aufbauen, da sie sich sicher sein können, dass ihre Daten entsprechend sicher gespeichert werden und die Sicherheitsmaßnahmen von einer externen Stelle geprüft wurden.

In diesem Leitfaden sehen wir uns die Voraussetzungen für eine SOC-2-Compliance an und erläutern, wie GitLab deinem Unternehmen dabei hilft, die höchsten Standards für Anwendungssicherheit einzuhalten.

Welche Anforderungen werden von SOC 2 festgelegt?

Der Compliance-Prozess umfasst ein Audit durch unabhängige Auditor(inn)en, die die Konzeption und betriebliche Effektivität der Sicherheitsmaßnahmen eines Unternehmens bewerten. Dieser Prozess kann sehr kostspielig sein, und viele Unternehmen sind nicht ausreichend auf ein Audit vorbereitet. Da der SOC-2-Auditprozess normalerweise rund ein Jahr dauert, ist es wichtig, bereits vor dem Audit effiziente Prozesse einzuführen.

Um SOC-2-Compliance zu erreichen, muss ein Unternehmen die Anforderungen der Trust Services Criteria erfüllen:

Kriterium Anforderungen Sicherheit - Implementierung von Kontrollen gegen unautorisierten Zugriff

- Einführung von Vorgehensweisen zum Erkennen und Mindern von Risiken

- Einrichtung von Systemen, um Sicherheitsvorfälle zu erkennen und zu beheben Verfügbarkeit - Sicherstellung, dass Systeme wie vereinbart für den Betrieb zugänglich sind

- Überwachung der aktuellen Nutzung und Kapazität

- Identifizierung und Behebung von Umgebungsbedrohungen, die sich auf die Systemverfügbarkeit auswirken können Prozessintegrität - Erfassung genauer Angaben zu Systemeingaben und -ausgaben

- Implementierung von Verfahren, um Systemfehler schnell zu identifizieren und zu korrigieren

- Festlegung von Prozessaktivitäten, um sicherzustellen, dass die Produkte und Dienstleistungen den Spezifikationen entsprechen Vertraulichkeit - Identifizierung und Schutz vertraulicher Informationen

- Einführung von Richtlinien für Datenaufbewahrungszeiträume

- Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen zur Zerstörung vertraulicher Daten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist Datenschutz - Einholen von Zustimmung vor der Erfassung vertraulicher personenbezogener Daten

- Offenlegung der Datenschutzrichtlinien in klarer, einfacher Sprache

- Erfassung der Daten nur für rechtmäßige Zwecke und aus vertrauenswürdigen Quellen

Beachte, dass diese Anforderungen nicht einmalig zu erfüllen sind, sondern eher ein kontinuierlicher Prozess sind. Die Auditor(inn)en kontrollieren die Effektivität im Laufe der Zeit.

So erreichst du die Sicherheitsanforderungen und behältst sie bei

GitLab bietet mehrere standardmäßige Funktionen, mit denen du sicherstellen kannst, dass deine SOC-2-Sicherheitsanforderungen erfüllt werden:

Sicherheitsanforderung Relevante Funktion Implementierung von Kontrollen gegen unautorisierten Zugriff - Vertrauliche Tickets und Merge Requests

- Benutzerdefinierte Rollen und granulare Berechtigungen

- Sicherheitsrichtlinien

- Verifizierte Commits

- Signierte Container-Images

- Code-Eigentümer(innen)

- Geschützte Branches Einrichten von Systemen, um Sicherheitsvorfälle zu erkennen und zu beheben - Sicherheitslücken-Scans

- Merge-Request-Sicherheitswidget

- Compliance-Center für Sicherheitslücken-Einblicke

- Audit-Events

- Abhängigkeitsliste für Sicherheitslückenbericht

- KI: GitLab Duo Vulnerability Explanation

- KI: GitLab Duo Vulnerability Resolution Einführung von Vorgehensweisen zum Erkennen und Mindern von Risiken Alle oben genannten Tools können von Sicherheitsteams verwendet werden, um Prozesse dafür zu entwickeln, wie vorzugehen ist, wenn Sicherheitslücken erkannt werden und wie sie zu beheben sind.

Implementiere Kontrollen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff

Sehen wir uns diese Abschnitte und die dazugehörigen Sicherheitsfunktionen für diese Anforderungen nun genauer an. Beachte, dass ein [GitLab-Ultimate-Abonnement](https://about.gitlab.com/de-de/free-trial/) und die richtigen Rollen und Berechtigungen nötig sind, um viele der aufgelisteten Funktionen nutzen zu können. Weitere Informationen findest du in der entsprechenden Dokumentation.

Es ist wichtig, robuste Zugriffskontrollen zu implementieren, um die Assets eines Unternehmens zu schützen, die rechtliche Compliance sicherzustellen, die betriebliche Kontinuität zu gewährleisten und das Vertrauen zu fördern. Mit GitLab kannst du Kontrollen implementieren, um das Prinzip der geringsten Privilegien (nur in englischer Sprache verfügbar) zu befolgen und vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Wir werden uns kurz folgende Themen ansehen:

Sicherheitsrichtlinien

Die Sicherheitsrichtlinien von GitLab werden auch als Leitlinien bezeichnet und ermöglichen es Sicherheits- und Compliance-Teams, im gesamten Unternehmen konsistente Kontrollen einzuführen. Dies trägt dazu bei, Sicherheitsvorfälle zu vermeiden, die Compliance-Standards einzuhalten und Risiken zu reduzieren, indem bewährte Vorgehensweisen hinsichtlich der Sicherheit automatisch und im großen Maßstab erzwungen werden.

Merge-Request-Approvalrichtlinien in Aktion

Die folgenden Arten von Richtlinien sind verfügbar:

Scan-Ausführungsrichtlinie: Erzwinge Sicherheitsscans als Teil einer Pipeline oder nach einem festgelegten Zeitplan

Merge-Request-Approvalrichtlinie: Erzwinge Einstellungen und Approvalregeln auf Projektebene basierend auf den Scanergebnissen

Pipeline-Ausführungsrichtlinie: Erzwinge CI/CD-Jobs als Teil von Projekt-Pipelines

Sicherheitslücken-Managementrichtlinie: Automatisiere Workflows für das Sicherheitslücken-Management

Hier ist ein Beispiel, wie die Compliance mit einer Pipeline-Ausführungsrichtlinie sichergestellt werden kann:

Erstelle ein Projekt, das mehrere Compliance-Jobs enthält. Ein Beispiel für einen Job kann die Überprüfung der Berechtigungen von bereitgestellten Dateien sein. Diese Jobs sollten so allgemein gehalten sein, dass sie auf mehrere Anwendungen angewendet werden können. Beschränke die Berechtigungen des Projekts auf Sicherheits-/Compliance-Beauftragte. Erlaube Entwickler(inne)n nicht, Jobs zu entfernen. Dies ermöglicht eine Aufgabentrennung. Füge die Compliance-Jobs gesammelt in die Projekte ein, in denen sie benötigt werden. Erzwinge, dass sie immer ausgeführt werden, aber erlaube Approvals durch die Teamleitung, um die Entwicklung nicht zu blockieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Compliance-Jobs immer ausgeführt werden und nicht von Entwickler(inne)n entfernt werden können. So bleibt deine Umgebung konform.

Benutzerdefinierte Rollen und granulare Berechtigungen

Mit benutzerdefinierten Berechtigungen in GitLab können Unternehmen verfeinerte Zugriffskontrollen entwickeln, die über die standardmäßigen, rollenbasierten Berechtigungen hinausgehen. Das hat unter anderem folgende Vorteile:

Genauere Zugriffskontrolle

Bessere Sicherheits-Compliance

Reduziertes Risiko für versehentlichen Zugriff

Optimierte Benutzerverwaltung

Support für komplexe Unternehmensstrukturen

Rollen- und Berechtigungseinstellungen, einschließlich benutzerdefinierter Rollen

Schutz von Branches und Code-Eigentümer(innen)

GitLab hilft dir mit zwei wichtigen Funktionen, noch besser zu kontrollieren, wer deinen Code ändern kann:

Mit Branch Protection kannst du Regeln festlegen, wer bestimmte Branches aktualisieren darf, z. B. dass Approvals vor dem Zusammenführen von Änderungen nötig sind.

Mit Code Ownership werden automatisch die richtigen Personen gefunden, die Codeänderungen überprüfen dürfen, indem Dateien mit ihren zugewiesenen Eigentümer(inne)n abgeglichen werden.

Zusammen tragen diese Funktionen dazu bei, dass dein Code sicher und hochwertig ist, indem garantiert wird, dass die richtigen Personen Änderungen überprüfen und genehmigen.

Einstellungen für geschützte Branches

Erfahre in der Dokumentation (nur in englischer Sprache verfügbar) zu geschützten Branches und Code-Eigentümer(inne)n, wie du geschützte Branches sowie mit Code-Eigentümer(inne)n erstellst.

Verifizierte Commits

Wenn du deine Commits digital signierst, beweist du, dass sie wirklich von dir stammen und nicht von jemandem, der sich als dich ausgibt. Stell dir eine digitale Signatur wie einen einzigartigen Stempel vor, den nur du erstellen kannst. Wenn du deinen öffentlichen GPG-Schlüssel in GitLab hochlädst, kann dieser Stempel überprüft werden. Wenn der Stempel übereinstimmt, markiert GitLab deinen Commit als Verified . Du kannst dann Regeln einrichten, um nicht signierte Commits abzulehnen oder alle Commits von Benutzer(innen) zu blockieren, die ihre Identität nicht verifiziert haben.

Commit mit verifizierter Signatur

Commits können mit folgenden Signaturen versehen werden:

SSH-Schlüssel

GPG-Schlüssel

Persönliches x.509-Zertifikat

Einrichtung von Systemen zur Erkennung und Behebung von Sicherheitsvorfällen

Um eine robuste Sicherheitslage beizubehalten, ist es unerlässlich, Systeme einzurichten, die Sicherheitsvorfälle erkennen und beheben. So stellst du die Einhaltung von Vorschriften sicher, minimierst potenzielle Schäden und ermöglichst es deinem Unternehmen, effektiv auf die kontinuierliche Weiterentwicklung der Bedrohungslandschaft zu reagieren.

GitLab bietet Sicherheitsscans und Sicherheitslückenverwaltung für den gesamten Anwendungslebenszyklus. Wir werden uns kurz folgende Aspekte ansehen:

Sicherheitsscans und Verwaltung von Sicherheitslücken

GitLab bietet zahlreiche verschiedene Sicherheitsscanner für den gesamten Lebenszyklus deiner Anwendung:

Statische Anwendungssicherheitstests (SAST)

Dynamische Anwendungssicherheitstests (DAST)

Container-Scans

Abhängigkeitssuche

IaC-Scans (Infrastructure as Code)

Abdeckungsgesteuertes Fuzzing

Web-API-Fuzzing

Diese Scanner können über Vorlagen zu deiner Pipeline hinzugefügt werden. Um beispielsweise SAST- und Abhängigkeitssuche-Jobs in der Testphase auszuführen, kannst du einfach den folgenden Code in deine .gitlab-ci.yml-Datei einfügen: