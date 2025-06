Wie GitLab Übersetzer(innen) den nötigen Kontext verschafft

GitLab wird ständig von unserer globalen Community von Übersetzer(inne)n und Korrekturleser(inne)n übersetzt. Über Crowdin helfen sie dabei, unser Produkt für die Welt zugänglicher zu machen, indem sie es in 78 Sprachen übersetzen. Die Community-Mitglieder sind freiwillige Übersetzer(innen), Berufstätige, die GitLab nutzen, und sogar Studierende, die im Rahmen ihrer Unterrichtsprojekte als Übersetzer(inne)n beitragen.

So unterstützt das Open-Core-Modell von GitLab Übersetzer(innen)

Auch wenn diese Zusammenarbeit in der Community sehr effektiv ist, stehen Übersetzer(innen) oft vor einer entscheidenden Herausforderung: Sie müssen den gesamten Kontext des Textes, den sie übersetzen, verstehen.

Bei einer guten Übersetzung geht es nicht nur darum, Wörter zu übersetzen, sondern auch darum, den Sinn, die Absicht und die Benutzerfreundlichkeit in der Zielsprache zu erhalten. Die Übersetzung von Software erfordert eine einzigartige Mischung von Fähigkeiten. Gute Übersetzer(innen) sind in der Regel auf mehrere Sprachgebiete sowie auf das technische Fachgebiet des Produkts selbst spezialisiert. Sie führen unzählige Aufgaben aus, die mit der Übersetzung zusammenhängen, wie zum Beispiel:

Sicherstellen der Genauigkeit und Konsistenz der Fachbegriffe

Erstellen neuer Glossarbegriffe für neue Konzepte

Einhalten des Stils und des Tonfalls

Beherrschen der Komplexität von CLDR-Pluralisierungsregeln

Aufbauen eines Verständnisses für die Übersetzbarkeit zusammengesetzter Nachrichten und die Bereitstellung von Feedback zur Verbesserung des Quelltextes durch Lokalisierung

Übersetzer(innen) verbringen viel Zeit mit der Recherche von Zusammenhängen, dem Stellen von Fragen und dem Lesen der GitLab-Produktdokumentation. Ohne den richtigen Kontext werden selbst einfache Sätze falsch übersetzt, was Benutzer(innen) verwirren oder ihre Arbeitsabläufe stören kann. Was GitLab von anderen unterscheidet, ist sein Open-Core-Modell, das den Übersetzer(inne)n den Zugang zum größten Teil des Produktentwicklungskontextes direkt an der Quelle ermöglicht. Diese Transparenz ermöglicht es ihnen, einen aktiven Beitrag zum globalen GitLab-Produkt zu leisten.

Unsere neue Funktion zur Kontextverbesserung

Um diese Anforderungen zu erfüllen und den Übersetzer(inne)n mehr Kontext zu bieten, hat GitLab eine neue Funktion entwickelt: Wir betten jetzt in jeden übersetzbaren String einen kontextbezogenen Link ein (genauer gesagt einen Link zu unserer globalen produktinternen Suche), mit dem die Übersetzer(innen) alle Instanzen dieses Strings in der Codebase finden können. Mit diesen Links können die Übersetzer(innen) sich auf Git Blame verlassen, um den Verlauf jedes Strings nachzuverfolgen – vom aktuellen Ort im Code über Commits in Merge Requests bis hin zu den ursprünglichen Planungsgesprächen.

Wenn du zum Beispiel Rotate übersetzt, deutet der Namensraum AccessTokens| darauf hin, dass der Kontext Zugriffstoken ist. Es gibt jedoch keinen zusätzlichen visuellen Kontext für die Bedeutung von Rotate, und die Übersetzer(innen) müssen raten und die bestmögliche Vermutung für die Zielsprache anstellen.

Mit der neuen Kontextverbesserung kannst du als Übersetzer(in) jetzt Folgendes tun:

Klicke auf die URL im Abschnitt See where this string is used in code (Sieh dir an, wo im Code der String verwendet wird).

Sieh dir das Ergebnis der Codesuche an und klicke auf das Symbol View blame (Blame anzeigen):

Folge dem Link zum entsprechenden Merge Request (Introduce rotation of personal tokens in UI; Einführung der Rotation persönlicher Token in UI):

Folge auf der Seite Commits dem Link zum eigentlichen Merge Request:

Sieh dir die Bildschirmaufnahme an, die der Softwareentwickler dem Merge Request hinzugefügt hat:

Tauche noch tiefer ein:

a. Gehe zum verknüpften Ticket Introduce renew expired token capability in UI (Erneuerungsfunktion für abgelaufene Token in der UI einführen) oder zum übergeordneten Epic Rotate Token through the UI (Token über die UI rotieren):

b. Gehe zum zugehörigen Merge Request, der die GitLab-Produktdokumentation aktualisiert:

All diese Rechercheschritte führen dazu, dass die Übersetzer(innen) das technische Konzept der Rotation von Zugriffstoken besser verstehen und wissen, warum die Funktion der Rotation von Token hinzugefügt wurde, wie sie funktioniert und welches Problem sie für die Nutzer löst.

Mit diesem umfangreichen Recherchepfad erhalten die Übersetzer(innen) ein Höchstmaß an Kontext, der ihnen hilft, das scheinbar einfache Wort Rotate technisch und sprachlich korrekt zu übersetzen.

Dieser Ansatz geht weit über herkömmliche Übersetzungshilfen wie das Bereitstellen von Screenshots oder die Erkundung der Benutzeroberfläche eines Produkts hinaus. Übersetzer(innen) können jetzt den Kontext vollständig verstehen.

Sie können den Kontext aus Pfaden und Benennungskonventionen ableiten, die im Code verwendet werden.

Sie können Screenshots oder Videoaufnahmen anzeigen, die zu ursprünglichen Merge Requests hinzugefügt wurden.

Sie können sich die ersten Planungs- und Entwicklungsgespräche durchlesen.

Sie können den Entscheidungsprozess in den Bereichen Engineering, Copywriting und Produktmanagement nachvollziehen, der zu einer bestimmten Formulierung geführt hat.

Weitere KI-gestützte Kontextfunktionen sind in Kürze verfügbar

Hier macht das Lokalisierungsteam von GitLab noch nicht halt. Wir arbeiten an weiteren kontextbezogenen Funktionen, einschließlich KI-basierter Tools, die Übersetzer(inne)n helfen, die Verwendung und Platzierung von Strings zu verstehen. Stell dir vor, Übersetzer(innen) könnten mit einem Tool interagieren, das ihnen Fragen beantwortet oder proaktiv sofortige codebasierte Antworten darüber gibt, wo und wie Strings in der Produktoberfläche verwendet werden.