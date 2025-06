So hilft GitLab dabei, die NIS2-Anforderungen einzuhalten

Regierungen und Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt erlassen ständig neue Gesetze und Vorgaben, um auf die wachsenden Risiken der globalen Digitalisierung und die daraus entstehenden Bedrohungen im Bereich der Cybersicherheit einzugehen. Bei der NIS2-Richtlinie der EU handelt es sich um ein Gesetz, das die Cybersicherheit verbessern soll, indem Wert auf Kernkompetenzen wie Resilienz, Reaktion auf Vorfälle und Risikomanagement gelegt wird.

Als umfassendste KI-gestützte DevSecOps-Plattform wird GitLab auf der ganzen Welt eingesetzt, um schneller bessere Software zu entwickeln. Durch die vielfältigen Funktionen ist GitLab ein einzigartiges, wertvolles Asset, mit dem wir viele Sicherheits- und Compliance-Anforderungen unserer Kund(inn)en erfüllen können. Sehen wir uns an, wie genau Kund(inn)en die GitLab-Plattform für ihre Maßnahmen hinsichtlich NIS2-Compliance nutzen können.

Artikel 7: Nationale Cybersicherheitsstrategie

Abschnitt 2(a) – für die Cybersicherheit in der Lieferkette für IKT-Produkte und IKT-Dienste, die von Einrichtungen für die Erbringung ihrer Dienste genutzt werden.

NIS2 verlangt von den Mitgliedstaaten, Richtlinien zu erlassen, die sich mit der Cybersicherheit in der Lieferkette befassen. Die Richtlinien müssen zwar von den einzelnen Mitgliedsstaaten erst festgelegt werden, die Sicherungsphase von GitLab bietet jedoch schon jetzt Funktionen, mit denen Kund(inn)en die Sicherheit ihrer angebotenen Dienste sowie ihrer Lieferkette verwalten können.

Statische Anwendungssicherheitstests (SAST), Sicherheitsscans für Infrastructure as Code und dynamische Anwendungssicherheitstests (DAST) ermöglichen es Kund(inn)en, ihren Quellcode, Infrastrukturdefinitionsdateien und ausgeführte Anwendungen auf Sicherheitslücken zu überprüfen. Dann können die Ergebnisse entsprechend den Prozessen des jeweiligen Unternehmens priorisiert und bearbeitet werden.

Mit der Funktion Container-Scanning von GitLab können Kund(inn)en bekannte Sicherheitslücken in ihren Container-Images identifizieren.

Gemeinsam bilden diese Scan-Funktionen eine ganzheitliche, starke Test-Suite, die eine robuste Anwendungsentwicklung und resiliente Lieferkettenmanagement-Prozesse ermöglicht. DAST, Abhängigkeitssuche und Lizenzkonformität sind in GitLab-Ultimate-Abonnements enthalten.

Artikel 21: Risikomanagementmaßnahmen im Bereich der Cybersicherheit

NIS2 verlangt von den Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass Einrichtungen, die eine tragende Rolle spielen, die geeigneten technischen, organisatorischen und betrieblichen Maßnahmen ergreifen, um Risiken ordnungsgemäß zu managen. Dadurch sollen die Auswirkungen vermindert werden, mit denen sich die Benutzer(innen) ihrer Dienste aufgrund von verschiedenen Vorfällen konfrontiert sahen.

Abschnitt 2(d) – Sicherheit der Lieferkette einschließlich sicherheitsbezogener Aspekte der Beziehungen zwischen den einzelnen Einrichtungen und ihren unmittelbaren Anbieter(inne)n oder Diensteanbieter(inne)n.

Wie oben erwähnt, bietet die Sicherungsphase von GitLab den Kund(inn)en eine große Auswahl an Funktionen, um Sicherheitslücken zu erkennen und darauf zu reagieren. So wird die Sicherheit des Codes verbessert und Risiken in der Lieferkette werden behoben.

Diese Funktionen können genutzt werden, um die Anforderungen zu erfüllen, die die Mitgliedsstaaten im Rahmen dieses Gesetzesabschnittes zukünftig auf die einzelnen Unternehmen übertragen.

Abschnitt 2(e) – Sicherheitsmaßnahmen bei Erwerb, Entwicklung und Wartung von Netz- und Informationssystemen, einschließlich Management und Offenlegung von Schwachstellen.

Als umfassende DevSecOps-Plattform bietet GitLab Funktionen, mit denen die Lebenszyklen der Softwarebereitstellung unserer Kund(inn)en von Anfang bis Ende geschützt werden können.

Abschnitt 2(j) – Verwendung von Lösungen zur Multi-Faktor-Authentifizierung oder kontinuierlichen Authentifizierung, gesicherte Sprach-, Video- und Textkommunikation sowie gegebenenfalls gesicherte Notfallkommunikationssysteme innerhalb der Einrichtung.

GitLab bietet mehrere Multi-Faktor-Authentifizierungsoptionen, um einen strengeren Authentifizierungsprozess zu unterstützen. Kund(inn)en können die Multi-Faktor-Authentifizierungsoption nutzen, die ihren Anforderungen entspricht, oder sie können SSO implementieren, um den Authentifizierungsprozess noch weiter zu verbessern.

Wie geht es weiter mit NIS2?

Die Mitgliedstaaten haben zwar noch keine umfassenden Leitlinien als Reaktion auf die NIS2-Richtlinie erlassen, aber die GitLab-Plattform ist bereits jetzt gut gerüstet, um die Anforderungen für den Software-Entwicklungsprozess zu erfüllen, sobald diese eingeführt werden.

Weitere Informationen zu den Funktionen in diesem Artikel findest du in unserer Tutorial-Bibliothek.