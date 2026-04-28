CI/CD-Observability im Unternehmensmaßstab aufbauen

CI/CD-Optimierung beginnt mit Transparenz. Eine erfolgreiche DevOps-Plattform im Unternehmensmaßstab umfasst das Verständnis von Pipeline-Performance, Job-Ausführungsmustern und quantifizierbaren operationalen Insights – insbesondere für Unternehmen, die GitLab Self-Managed betreiben.

Um GitLab-Kund(inn)en dabei zu helfen, den vollen Nutzen ihrer Plattform auszuschöpfen, haben wir die GitLab CI/CD Observability-Lösung als Teil unseres Platform Excellence-Programms entwickelt. Sie verwandelt rohe Pipeline-Metriken in handlungsrelevante operationale Erkenntnisse.

Ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen hat gemeinsam mit GitLabs Customer Success Architect Transparenz über seine GitLab Self-Managed-Deployments gewonnen. Gemeinsam haben wir eine containerisierte Observability-Lösung implementiert, die den Open-Source-gitlab-ci-pipelines-exporter mit unternehmensgerechter Prometheus- und Grafana-Infrastruktur kombiniert.

In diesem Artikel werden die Herausforderungen beim Pipeline-Management im Unternehmensmaßstab erläutert – und wie GitLab CI/CD Observability diese mit einer praxisnahen End-to-End-Implementierung adressiert.

Die Herausforderung: CI/CD-Performance messen

Vor der Implementierung einer Observability-Lösung sollte die Messdimension klar definiert sein:

Welche Metriken sind relevant? Pipeline-Dauer, Job-Erfolgsraten, Queue-Zeiten, Runner-Auslastung

Pipeline-Dauer, Job-Erfolgsraten, Queue-Zeiten, Runner-Auslastung Wer braucht Transparenz? Entwickler(innen), DevOps-Engineers, Plattformteams, Führungsebene

Entwickler(innen), DevOps-Engineers, Plattformteams, Führungsebene Welche Entscheidungen werden damit getroffen? Infrastrukturinvestitionen, Engpass-Behebung, Kapazitätsplanung

Lösungsarchitektur: Ein vollständiges Dashboard-Set für Observability

Nach dem Deployment stellt der Observability-Stack ein Set von Grafana-Dashboards bereit, das Echtzeit- und historische Transparenz über die CI/CD-Plattform bietet. Ein typisches Deployment umfasst:

Pipeline Overview Dashboard: Eine übergeordnete Ansicht mit Gesamtzahl der Pipeline-Läufe, Erfolgs-/Fehlerquoten über die Zeit (als gestapelte Balken- oder Zeitreihencharts) und Trends bei der durchschnittlichen Pipeline-Dauer. Panels verwenden farbcodierte Statusindikatoren (Grün für Erfolg, Rot für Fehler, Gelb für Abbruch), damit Plattformteams Verschlechterungen auf einen Blick erkennen.

Eine übergeordnete Ansicht mit Gesamtzahl der Pipeline-Läufe, Erfolgs-/Fehlerquoten über die Zeit (als gestapelte Balken- oder Zeitreihencharts) und Trends bei der durchschnittlichen Pipeline-Dauer. Panels verwenden farbcodierte Statusindikatoren (Grün für Erfolg, Rot für Fehler, Gelb für Abbruch), damit Plattformteams Verschlechterungen auf einen Blick erkennen. Job Performance Dashboard: Drill-down-Panels mit Verteilungen der einzelnen Job-Dauern (Histogramm), den 10 langsamsten Jobs nach Durchschnittsdauer und Job-Fehler-Heatmaps nach Projekt und Stage. Hier identifizieren Teams konkrete Engpass-Jobs, die sich zu optimieren lohnen.

Drill-down-Panels mit Verteilungen der einzelnen Job-Dauern (Histogramm), den 10 langsamsten Jobs nach Durchschnittsdauer und Job-Fehler-Heatmaps nach Projekt und Stage. Hier identifizieren Teams konkrete Engpass-Jobs, die sich zu optimieren lohnen. Runner & Infrastructure Dashboard: Kombiniert Node-Exporter-Host-Metriken (CPU, Arbeitsspeicher, Disk) mit Pipeline-Queue-Zeit-Daten, um Infrastruktur-Sättigung mit Pipeline-Wartezeiten zu korrelieren. Nützlich für Kapazitätsplanungsentscheidungen wie die Skalierung von Runner-Pools oder das Upgrade von Instanzgrößen.

Kombiniert Node-Exporter-Host-Metriken (CPU, Arbeitsspeicher, Disk) mit Pipeline-Queue-Zeit-Daten, um Infrastruktur-Sättigung mit Pipeline-Wartezeiten zu korrelieren. Nützlich für Kapazitätsplanungsentscheidungen wie die Skalierung von Runner-Pools oder das Upgrade von Instanzgrößen. Deployment Frequency Dashboard: Verfolgt Deployment-Anzahl und -Dauer über die Zeit pro Umgebung, abgestimmt auf DORA-Metriken. Hilft der Engineering-Führungsebene, Lieferdurchsatz und Environment-Drift (Commits hinter main) zu bewerten.

Jedes Dashboard wird automatisch über Grafanas dateibasiertes Provisioning bereitgestellt, sodass es konsistent über alle Umgebungen hinweg deployed wird. Die Dashboards lassen sich über Grafana-Variablen weiter anpassen, um nach Projekt, Ref/Branch oder Zeitraum zu filtern.

Die Lösung benötigt zwei Exporter:

Pipeline Exporter: Erfasst CI/CD-Metriken über die GitLab API (Pipeline-Dauer, Job-Status, Deployments)

Erfasst CI/CD-Metriken über die GitLab API (Pipeline-Dauer, Job-Status, Deployments) Node Exporter: Erfasst Host-Metriken (CPU, Arbeitsspeicher, Disk) für die Infrastruktur-Korrelation

Voraussetzungen:

GitLab Self-Managed Version 18.1+

Container-Orchestrierungsplattform: Ein Kubernetes-Cluster (empfohlen für Unternehmens-Deployments) oder eine Container-Runtime wie Docker/Podman für kleinere Umgebungen oder Proof-of-Concept-Deployments. Die primäre Deployment-Anleitung unten zielt auf Kubernetes; eine Docker-Compose-Alternative ist im Anhang für lokales Testen und Evaluation verfügbar

Ein Kubernetes-Cluster (empfohlen für Unternehmens-Deployments) oder eine Container-Runtime wie Docker/Podman für kleinere Umgebungen oder Proof-of-Concept-Deployments. Die primäre Deployment-Anleitung unten zielt auf Kubernetes; eine Docker-Compose-Alternative ist im Anhang für lokales Testen und Evaluation verfügbar GitLab Personal Access Token (Scope read_api)

Die vollständige Implementierungsanleitung mit allen Kubernetes-Manifesten folgt direkt im Anschluss.

Für Unternehmensumgebungen wird jede Komponente als separates Deployment in einem dedizierten Namespace deployed. Dieser Ansatz integriert sich in bestehende Cluster-Infrastruktur, Secrets-Management und Network-Policies.

1. Namespace und Secret erstellen

Copy kubectl create namespace gitlab-observability # GitLab-Token-Secret erstellen (siehe Abschnitt Secrets-Management # für unternehmensgerechte Ansätze mit externen Secret-Operatoren) kubectl create secret generic gitlab-token \ --from-literal=token=glpat-xxxxxxxxxxxx \ -n gitlab-observability

2. Pipeline Exporter deployen

Copy # exporter-deployment.yaml apiVersion : apps/v1 kind : Deployment metadata : name : gitlab-ci-pipelines-exporter namespace : gitlab-observability spec : replicas : 1 selector : matchLabels : app : gitlab-ci-pipelines-exporter template : metadata : labels : app : gitlab-ci-pipelines-exporter spec : containers : - name : exporter image : mvisonneau/gitlab-ci-pipelines-exporter:latest ports : - containerPort : 8080 env : - name : GCPE_GITLAB_TOKEN valueFrom : secretKeyRef : name : gitlab-token key : token - name : GCPE_CONFIG value : /etc/gcpe/config.yml volumeMounts : - name : config mountPath : /etc/gcpe volumes : - name : config configMap : name : gcpe-config --- apiVersion : v1 kind : Service metadata : name : gitlab-ci-pipelines-exporter namespace : gitlab-observability spec : selector : app : gitlab-ci-pipelines-exporter ports : - port : 8080 targetPort : 8080

3. Node Exporter deployen (DaemonSet)

Copy # node-exporter-daemonset.yaml apiVersion : apps/v1 kind : DaemonSet metadata : name : node-exporter namespace : gitlab-observability spec : selector : matchLabels : app : node-exporter template : metadata : labels : app : node-exporter spec : containers : - name : node-exporter image : prom/node-exporter:latest ports : - containerPort : 9100 --- apiVersion : v1 kind : Service metadata : name : node-exporter namespace : gitlab-observability spec : selector : app : node-exporter ports : - port : 9100 targetPort : 9100

4. Prometheus deployen

Copy # prometheus-deployment.yaml apiVersion : apps/v1 kind : Deployment metadata : name : prometheus namespace : gitlab-observability spec : replicas : 1 selector : matchLabels : app : prometheus template : metadata : labels : app : prometheus spec : containers : - name : prometheus image : prom/prometheus:latest ports : - containerPort : 9090 volumeMounts : - name : config mountPath : /etc/prometheus volumes : - name : config configMap : name : prometheus-config --- apiVersion : v1 kind : Service metadata : name : prometheus namespace : gitlab-observability spec : selector : app : prometheus ports : - port : 9090 targetPort : 9090

5. Grafana deployen

Das folgende Grafana-Deployment startet mit deaktivierter Authentifizierung ( GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED: true ) für den einfachen Einstieg.

Diese Einstellung erlaubt jedem mit Netzwerkzugang, alle Dashboards ohne Anmeldung einzusehen. Für Produktions-Deployments diese Variable entfernen oder auf false setzen und einen geeigneten Authentifizierungs-Provider (LDAP, SAML/SSO oder OAuth) konfigurieren, um den Zugriff auf autorisierte Nutzende zu beschränken.

Copy # grafana-deployment.yaml apiVersion : apps/v1 kind : Deployment metadata : name : grafana namespace : gitlab-observability spec : replicas : 1 selector : matchLabels : app : grafana template : metadata : labels : app : grafana spec : containers : - name : grafana image : grafana/grafana:10.0.0 ports : - containerPort : 3000 env : # Für Produktion ENTFERNEN oder auf 'false' setzen. # Bei 'true' können alle Nutzenden mit Netzwerkzugang # Dashboards ohne Authentifizierung einsehen. - name : GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED value : 'true' volumeMounts : - name : dashboards-provider mountPath : /etc/grafana/provisioning/dashboards - name : datasources mountPath : /etc/grafana/provisioning/datasources - name : dashboards mountPath : /var/lib/grafana/dashboards volumes : - name : dashboards-provider configMap : name : grafana-dashboards-provider - name : datasources configMap : name : grafana-datasources - name : dashboards configMap : name : grafana-dashboards --- apiVersion : v1 kind : Service metadata : name : grafana namespace : gitlab-observability spec : selector : app : grafana ports : - port : 3000 targetPort : 3000

6. Network Policy setzen

Den Inter-Pod-Traffic auf die erforderlichen Kommunikationspfade beschränken:

Copy # network-policy.yaml apiVersion : networking.k8s.io/v1 kind : NetworkPolicy metadata : name : observability-policy namespace : gitlab-observability spec : podSelector : {} policyTypes : - Ingress ingress : # Prometheus scrapt Exporter und Node-Exporter - from : - podSelector : matchLabels : app : prometheus ports : - port : 8080 - port : 9100 # Grafana fragt Prometheus ab - from : - podSelector : matchLabels : app : grafana ports : - port : 9090

7. Validieren

Copy kubectl get pods -n gitlab-observability kubectl port-forward svc/grafana 3000:3000 -n gitlab-observability curl http://localhost:3000/api/health

Konfigurationsreferenz

Copy # gitlab-ci-pipelines-exporter.yml (ConfigMap: gcpe-config) log : level : info gitlab : url : https://gitlab.your-domain.com maximum_requests_per_second : 10 project_defaults : pull : pipeline : jobs : enabled : true wildcards : - owner : name : your-group-name kind : group archived : false

Copy # prometheus.yml (ConfigMap: prometheus-config) global : scrape_interval : 15s scrape_configs : - job_name : 'gitlab-ci-pipelines-exporter' static_configs : - targets : [ 'gitlab-ci-pipelines-exporter:8080' ] - job_name : 'node-exporter' static_configs : - targets : [ 'node-exporter:9100' ]

Copy # datasources.yml (ConfigMap: grafana-datasources) apiVersion : 1 datasources : - name : Prometheus type : prometheus access : proxy url : http://prometheus:9090 isDefault : true # dashboards.yml (ConfigMap: grafana-dashboards-provider) apiVersion : 1 providers : - name : 'default' folder : 'GitLab CI/CD' type : file options : path : /var/lib/grafana/dashboards

Wichtige Metriken

Metrik Beschreibung gitlab_ci_pipeline_duration_seconds Pipeline-Ausführungszeit gitlab_ci_pipeline_status Pipeline-Erfolg/-Fehler nach Projekt gitlab_ci_pipeline_job_duration_seconds Einzelne Job-Ausführungszeit gitlab_ci_pipeline_job_status Job-Erfolgs-/-Fehlerstatus gitlab_ci_pipeline_job_artifact_size_bytes Artifact-Speicherverbrauch gitlab_ci_pipeline_coverage Code-Coverage-Prozentsatz gitlab_ci_environment_deployment_count Deployment-Häufigkeit gitlab_ci_environment_deployment_duration_seconds Deployment-Ausführungszeit gitlab_ci_environment_behind_commits_count Environment-Drift gegenüber main

Metrik Beschreibung node_cpu_seconds_total CPU-Auslastung node_memory_MemAvailable_bytes Verfügbarer Arbeitsspeicher node_filesystem_avail_bytes Verfügbarer Festplattenspeicher node_load1 1-Minuten-Lastdurchschnitt

Fehlerbehebung

Grafana-Plugin-Installation in Air-gapped-Umgebungen

Für Offline-Umgebungen Plugins manuell installieren. Beispiel für Kubernetes:

Copy # Plugin-ZIP in den Grafana-Pod kopieren kubectl cp grafana-polystat-panel-2.1.16.zip \ gitlab-observability/grafana- < pod-i d > :/tmp/ # Plugin entpacken kubectl exec -it -n gitlab-observability deploy/grafana -- \ sh -c "unzip /tmp/grafana-polystat-panel-2.1.16.zip -d /var/lib/grafana/plugins/" # Grafana-Pod neu starten kubectl rollout restart deployment/grafana -n gitlab-observability # Installation prüfen kubectl exec -it -n gitlab-observability deploy/grafana -- \ ls -al /var/lib/grafana/plugins/

Unternehmensaspekte

Für regulierte Branchen gilt:

Token-Sicherheit: GitLab Personal Access Tokens in einem dedizierten Secrets-Manager speichern, nicht hartcodiert in ConfigMaps. Token-Rotation durchsetzen und den Scope auf read_api beschränken.

GitLab Personal Access Tokens in einem dedizierten Secrets-Manager speichern, nicht hartcodiert in ConfigMaps. Token-Rotation durchsetzen und den Scope auf beschränken. Netzwerksegmentierung: Hinter einem Reverse Proxy mit TLS-Terminierung deployen. In Kubernetes einen Ingress-Controller mit automatisierter Zertifikatsbereitstellung verwenden.

Hinter einem Reverse Proxy mit TLS-Terminierung deployen. In Kubernetes einen Ingress-Controller mit automatisierter Zertifikatsbereitstellung verwenden. Authentifizierung: Grafana mit dem Identity Provider der Organisation konfigurieren (SAML, LDAP oder OAuth/OIDC), um rollenbasierte Zugriffskontrolle auf Dashboards durchzusetzen.

Warum GitLab?

GitLabs API-First-Design ermöglicht individuelle Observability-Lösungen, die native Funktionen wie Value Stream Analytics und DORA-Metriken ergänzen. Die offene Architektur erlaubt es Unternehmen, bewährte Open-Source-Werkzeuge – wie den gitlab-ci-pipelines-exporter – direkt in bestehende Unternehmensinfrastruktur zu integrieren, ohne etablierte Workflows zu unterbrechen.

Mit wachsender Observability-Reife bieten GitLabs eingebaute Observability-Funktionen einen natürlichen nächsten Schritt – tiefere, integrierte Transparenz ohne zusätzliche Werkzeuge. Mehr zu den nativen Plattformfunktionen unter GitLab Observability.