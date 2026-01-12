Mit wachsender Unternehmensgröße wird es zunehmend schwierig und kritisch, sicherzustellen, dass die richtigen Teammitglieder Zugriff auf die richtigen Gruppen und Projekte haben. GitLab bietet leistungsstarke Methoden zur Zugriffsverwaltung, insbesondere mit Custom Roles. Die manuelle Verwaltung über eine Benutzeroberfläche kann jedoch bei großem Umfang frustrierend sein. Security Assertion Markup Language (SAML) und System for Cross-domain Identity Management (SCIM) bieten eine Lösung.

Was SSO und SCIM bieten

Single Sign-On (SSO) mit SAML ermöglicht Benutzern, sich einmal bei einem zentralen Identity Provider – wie Azure Entra ID – zu authentifizieren und dann auf mehrere verbundene Anwendungen zuzugreifen, ohne erneute Anmeldung. SCIM automatisiert die Benutzerverwaltung: Wenn Benutzer im Identity Provider erstellt, Gruppen zugewiesen oder deaktiviert werden, synchronisiert SCIM diese Änderungen automatisch mit GitLab – einschließlich Berechtigungen basierend auf Gruppenmitgliedschaften.

Vorteile für Unternehmen

Sicherheit: Zentralisierte Authentifizierung reduziert Passwort-Müdigkeit und Credential-Stuffing-Risiken. Multi-Faktor-Authentifizierung lässt sich auf Identity-Provider-Ebene erzwingen und gilt automatisch für alle verbundenen Anwendungen. Wenn ein Benutzer das Unternehmen verlässt, entfernt die Deaktivierung im Identity Provider sofort den Zugriff auf alle Systeme.

Effizienz: Automatisierte Benutzerbereitstellung reduziert Onboarding-Zeit von Stunden auf Minuten. Gruppenmitgliedschaften in Azure Entra ID synchronisieren automatisch mit GitLab-Berechtigungen. Identitäten werden einmal im Identity Provider verwaltet und propagieren automatisch – kein manuelles Erstellen, Aktualisieren oder Löschen von Konten in jeder Anwendung erforderlich.

Compliance: Zentralisiertes Identity-Management mit SSO und SCIM unterstützt Zugriffskontroll-Anforderungen aus Frameworks wie NIS2 (Artikel 21.2(i,j) Zugriffskontrolle und Multi-Faktor-Authentifizierung), ISO 27001 (A.5.15-17 Identitätsverwaltung) und BSI IT-Grundschutz (ORP.4). SSO-Authentifizierungs-Logs bieten zentralisierte Aufzeichnungen für GDPR-Artikel-30-Verarbeitungsdokumentation und Incident-Response.

Implementierung

Die Konfiguration von GitLab Single Sign-On mit SAML und SCIM erfordert:

Azure Entra ID Tenant mit Administrator-Zugriff

GitLab Premium oder Ultimate mit Top-Level-Gruppe

Konfiguration auf beiden Plattformen (Parameter-Austausch, Attribut-Mappings, SCIM-Token)

Vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung:

→ How-to: GitLab Single Sign-on with SAML, SCIM and Azure's Entra ID

Die englische Anleitung bietet:

15 detaillierte UI-Screenshots für Azure Entra ID und GitLab

Vollständige Attribut-Mapping-Tabellen (SAML Claims, SCIM Provisioning)

Parameter-Austausch zwischen Plattformen (Identifier, Reply URL, Certificate, SCIM Token)

Fehlerbehebung für häufige Probleme (Email-Attribut-Fehler, NameID-Mismatch)

Kostenlose Testversionen: Azure Entra ID | GitLab

