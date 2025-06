So bringst du Agile-Sprints mit Produkt-Roadmaps in Einklang

Stelle dir folgendes Szenario vor: Die Produkt- und Entwicklungsteams arbeiten unabhängig voneinander. Das Produktteam hat eine 12-monatige Roadmap erstellt und diese den internen Stakeholdern präsentiert, sie aber nicht mit dem Entwicklungsteam besprochen. Das Entwicklungsteam beginnt damit, die für den bevorstehenden Sprint geplanten Funktionen zu entwickeln, ohne die allgemeine Produkt-Roadmap zu berücksichtigen. Das führt dazu, dass das Timing nicht optimiert werden kann, indem z. B. Projekte parallel durchgeführt werden, die Teamkapazitäten berücksichtigt werden oder wiederverwendbare APIs erstellt werden, die für mehrere Initiativen genützt werden können. Diese mangelnde Koordination führt zu Ineffizienz und einer verspäteten Bereitstellung von Werten.

Es ist nicht einfach, kurzfristige Gewinne und die langfristige Vision in Einklang zu bringen, denn dafür sind eine klare Kommunikation, aufeinander abgestimmte Prioritäten und die richtigen Tools nötig. In diesem Leitfaden lernst du Strategien kennen, mit denen du deine Agile-Sprints sowie die strategischen Roadmaps in Einklang bringst, häufige Herausforderungen meisterst und umsetzbare Lösungen findest, die perfekt zu deinen Teams passen.

Die Bedeutung einer einzigen Quelle der Wahrheit

Eine konsistente einzige Quelle der Wahrheit für Roadmaps mit längerfristigen Zielen stellt sicher, dass du und deine Teams auf aktuelle Informationen über das Gesamtbild zugreifen könnt. In der Praxis bedeutet dies, eine einzige, regelmäßig aktualisierte Plattform zu haben, auf der alle Details zur Roadmap zu finden sind, anstatt verschiedene Versionen der Roadmap in unterschiedliche Formaten – und typischerweise mit leicht unterschiedlichen Informationen – zu haben, die in der Regel dazu führen, dass nicht alle in genau die gleiche Richtung ziehen.

Erstelle eine zentrale Roadmap

Durch eine zentrale Roadmap für dein Team kannst du:

die langfristige Strategie kommunizieren

Fehlkommunikation minimieren

die funktionsübergreifende Abstimmung erleichtern

dich schnell an Änderungen anpassen, ohne dass Kontext verloren geht

Informationen als Self-Service bereitstellen, wodurch die Abhängigkeit von einer einzelnen Kontaktperson, die alle Informationen hat, reduziert wird

GitLab-Tipp: Verwende Epics (nur in englischer Sprache) und die Roadmap-Ansicht (nur in englischer Sprache), um sowohl die Produktplanung als auch eine transparente Überwachung der Lieferung zu ermöglichen. Mit der Roadmap-Ansicht kannst du den Fortschritt nachverfolgen, Engpässe erkennen und sicherstellen, dass übergeordnete Ziele und die Ausführung auf Sprint-Ebene aufeinander abgestimmt sind.

Kollaborative Review-Praktiken für Roadmaps

Richte einen regelmäßigen Review- und Genehmigungsprozess für Roadmap-Updates ein, die Produkt, Entwicklung und UX als Teil des Produkttrios umfassen. Kollaborative Reviews tragen dazu bei, dass alle weiterhin am selben Strang ziehen, und minimieren das Risiko. Bei GitLab treffe ich mich monatlich mit meinem Engineering Manager und UX Designer, um alle Änderungen zu überprüfen und zu genehmigen. Auf der Wiki-Seite der Roadmap führen wir laufende Genehmigungen durch, wodurch wir für den Zeitplan verantwortlich sind und dem restlichen Unternehmen Transparenz bieten.

So extrahierst du Wert aus Review-Sessions

Um das Beste aus der Review-Session herauszuholen, solltest du die folgenden Best Practices anstreben:

Plane monatliche oder vierteljährliche Routine-Reviews, je nachdem, wie häufig die Roadmap in deinem Unternehmen schwankt.

Überprüfe die Abstimmung zwischen Produktzielen, UX-Abarbeitungsdauer und technischer Machbarkeit, indem du potenzielle Risiken und Abhängigkeiten im Voraus besprichst. Stelle sicher, dass die Roadmap die aktuellen Unternehmensziele widerspiegelt.

Sorge dafür, dass die Designzeitpläne realistisch sind, und berücksichtige den Recherche- oder Validierungsbedarf.

Überprüfe, ob die Roadmap Zeit für die technische Vorbereitung, wie z. B. technische Spitzen oder Untersuchungen lässt, und auf die allgemeineren Prioritäten des Engineerings abgestimmt ist.

Optimiere die Auslastung deines Teams, indem du Kapazitätsbeschränkungen berücksichtigst und sicherstellst, dass die Arbeitsabfolge dem Kompetenzprofil deines Teams entspricht. Dazu gehört, Phasen mit Unterauslastung oder Kompetenzlücken zu vermeiden, während du gleichzeitig für Situationen wie Personalmangel während Urlaubszeiten effektiv vorplanst.

Passe den Umfang richtig an und lege angemessene Erwartungen an das fest, was erreicht werden kann. Wir alle wollen den Anforderungen gerecht werden, aber es gilt: Perfektion ist der Feind des Fortschrittes. Priorisiere daher, was wirklich wichtig ist, um den inkrementellen Wert effizient zu liefern. Suche nach Optimierungsmöglichkeiten, indem du Iterationen nutzt oder die Geschwindigkeit erhöhst, indem du z. B. die Arbeitsreihenfolge anpasst, um Abhängigkeiten zu vermeiden, oder wiederverwendbare Komponenten nutzt, um die Entwicklung zu optimieren.

Fördere einen offenen Dialog über Kompromisse und Prioritäten, um sicherzustellen, dass alle Perspektiven einbezogen werden. Dieser kollaborative Ansatz hilft dir, kreative Lösungen für Herausforderungen zu finden und dafür zu sorgen, dass beim Weg in die Zukunft alle am selben Strang ziehen.

GitLab-Tipp: Verwende eine GitLab-Wiki-Seite (nur in englischer Sprache), um die Roadmap-Funktion (nur in englischer Sprache) zu ergänzen. Im Wiki kannst du den erweiterten Kontext deiner Produkt-Roadmap einbinden, z. B. geschäftliche Gründe, Links zu Benutzerforschung, RICE-Scores und Details zu Abhängigkeiten oder Risiken. Verknüpfe diese direkt mit der Roadmap, um einfach darauf zuzugreifen, und nutze die demnächst verfügbare Funktion „Diskussions-Threads“, um asynchrone Kollaboration zu fördern und Feedback von deinem Team zu erhalten.

Kontinuierliche Richtungsvalidierung und Fortschrittsmessung

Das Ziel einer Produkt-Roadmap besteht nicht nur darin, auf Kurs zu bleiben, sondern auch darin, deinen Kund(inn)en einen echten Mehrwert zu bieten. Um Raum für kontinuierliches Benutzerfeedback und Verhaltensdaten zu schaffen, solltest du dir überlegen, regelmäßige Berührungspunkte in deinem Produkttrio außerhalb von Sprint-Zyklen zu integrieren. In diesen Sessions kannst du dann Einblicke besprechen, Trends analysieren und sicherstellen, dass die Produkt-Roadmap auch weiterhin die sich entwickelnden Bedürfnisse deiner Benutzer(innen) widerspiegelt. Indem du Roadmaps auf der Grundlage echter Benutzereinblicke erstellst, lieferst du nicht nur Ergebnisse, sondern passt dich auch an das an, was für deine Kund(inn)en wirklich wichtig ist.

Der Wert, den du bietest, kann sich in Form von verbesserter Benutzerfreundlichkeit, weniger Technical Debt oder ganz neuen Funktionen zeigen. Wenn das Produkttrio an die Roadmap-Vision angepasst ist, ist es auch an die Ergebnisse angepasst, die du erzielen möchtest.

Um zu messen, ob du auf dem richtigen Weg bist, diese Ergebnisse auch wirklich zu erbringen, musst du die gewünschten Ergebnisse genau eingrenzen. Eine Abweichung von diesem Geltungsbereich (Scope Creep) kann, ähnlich wie verspätete Ausweitung der User Story, die Fähigkeit, einen Wert zu liefern, verzögern. Darüber hinaus ist es wichtig, Arbeit zu erkennen, die zwar geliefert wurde, aber nicht der Roadmap entspricht, und das Warum dahinter zu identifizieren.

Die Einhaltung der Produkt-Roadmap beginnt mit einer durchdachten Sprint-Planung. Wir haben für dich einige Best Practices zusammengestellt, mit denen dein Team planmäßig arbeiten und sich darauf konzentrieren kann, Werte zu liefern:

Definiere die gewünschten Ergebnisse genau und grenze sie eng ein, um eine hohe Zuversicht hinsichtlich der Lieferung sicherzustellen.

Identifiziere mögliche spätere Ergänzungen oder Anpassungen, die die Lieferung verzögern könnten, und plane Puffer ein, um den Fokus beizubehalten.

Passe die Arbeitsabläufe an dein Team an, um Kapazitäten und Kompetenzprofile zu optimieren und Abhängigkeiten zu reduzieren.

Um den Fokus beizubehalten und die Zuversicht in eine pünktliche Lieferung zu steigern, verplane nicht die gesamte Teamkapazität. Lasse Raum (10–20 %) für Unvorhergesehenes oder neue Entdeckungen, die während des Sprints aufkommen können.

Während des Sprints

Es erfordert Fokus, Kommunikation und konstante Evaluierung, um auch während des Sprints an deiner Roadmap ausgerichtet zu bleiben. Auch wenn es das Ziel ist, Werte zu liefern, ist es ebenso wichtig, sicherzustellen, dass die laufenden Arbeiten deinen umrissenen und geplanten Zielen entsprechen.

Überprüfe kontinuierlich die laufenden Arbeiten im Hinblick auf die Ziele der Roadmap, um sicherzugehen, dass jeder Sprint zum größeren Ganzen beiträgt.

Ermutige das Team, regelmäßig zu überprüfen, ob es auch wirklich noch auf die geplanten Ziele und Ergebnisse hinarbeitet.* Kommuniziere während des gesamten Sprints offen. Nutze tägliche Standups oder asynchrone Updates, um Risiken, ungeplante Arbeiten oder Abhängigkeiten so früh wie möglich offenzulegen und die Prozesse wenn nötig anzupassen.

Bleibe deiner Linie treu, wenn es darum geht, den Sprint zu schützen. Auch wenn es natürlich ist, aufkommende Probleme sofort lösen zu wollen, sollten ungeplante Arbeiten sorgfältig evaluiert werden, um zu verhindern, dass zuvor vereinbarte Prioritäten zurückgestellt werden.

Verwalte eine Abweichung vom Geltungsbereich (auch als „Scope Creep“ bekannt) proaktiv. Wenn mitten im Sprint neue Arbeiten auftauchen, evaluiere, ob diese dem eng gesetzten Fokus des aktuellen Roadmap-Ergebnisses entsprechen. Während zusätzliche Ideen oder Funktionen vom Konzept her dem übergeordneten Ergebnis entsprechen können, passen sie vielleicht nicht in den aktuellen Plan, so schnell wie möglich Werte zu liefern. Dokumentiere diese Vorschläge und evaluiere, ob sie im Rahmen zukünftiger Iterationen oder als Nice-to-Have-Funktion in Zukunft einbezogen werden sollen, anstatt sie in den aktuellen Sprint zu integrieren und dadurch vereinbarte Prioritäten zu verzögern.

Nimm dir in deinen Sprint-Retrospektiven mit deinem Team Zeit, darüber zu sprechen, wie gut ihr gemeinsam auf die gewünschten Ergebnisse hinarbeitet. Stelle diese Fragen:

Tauchten während des Sprints ungeplante Arbeiten auf, die dich daran gehindert haben, Werte zu erbringen? Identifiziere, warum dies passiert ist und welche Anpassungen vorgenommen werden können.

Hast du Arbeiten geliefert, die von der Roadmap abweichen? Besprich, was dazu geführt hat und was du für die zukünftige Planung lernen kannst.

Von der Sprint-Planung bis hin zu Retrospektiven: Es liegt in der Verantwortung des Teams, sich darauf zu konzentrieren, den Benutzer(inne)n und Stakeholdern greifbare Ergebnisse zu liefern. Indem du jeden Schritt des Wegs ausrichtest, stellst du sicher, dass deine Roadmap auch weiterhin ein klarer Rahmen ist, um effizient und konsistent Werte zu liefern.

GitLab-Tipp: Verwende Burndown-Charts (nur in englischer Sprache, um Fortschritte zu visualisieren und Abweichungen frühzeitig zu erkennen, damit sich dein Team darauf konzentrieren kann, Ergebnisse zu erzielen.

Liefere Roadmap-Ergebnisse mit Zuversicht

Um Agile-Sprints mit strategischen Roadmaps in Einklang zu bringen, sind Intentionalität, der Rückhalt des Teams und die richtigen Tools erforderlich. Indem du eine Roadmap als einzige Quelle der Wahrheit erstellst, kollaborative Reviews förderst und den Fortschritt hin in Richtung Ergebnisse misst, bringst du Ausführung und Vision auf einen Nenner. Dank den robusten Planungsfunktionen von GitLab machen Teams aus Herausforderungen spannende Chancen für Innovation und Wachstum.

Bist du bereit, deine Sprints an deiner strategischen Roadmap auszurichten? Starte jetzt eine kostenlose Testversion von GitLab und entdecke die Tools, mit denen du mit Zuversicht Ergebnisse erzielen kannst.

