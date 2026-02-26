Das GitLab Managed Service Provider (MSP) Partner-Programm

Dieser Beitrag richtet sich an Managed Service Provider (MSPs), die ein GitLab-Serviceangebot aufbauen möchten. Für Entwicklungsteams und Engineering-Leads gilt: Dies ist das Programm, das Partner stärkt, welche Teams wie deines beim Skalieren unterstützen.

Viele Unternehmen wissen, dass sie eine moderne DevSecOps-Plattform benötigen. Was ihnen oft fehlt, sind die Kapazitäten, eine solche Plattform bereitzustellen, zu betreiben und kontinuierlich zu optimieren – und gleichzeitig Software im Tempo der Geschäftsanforderungen zu liefern. Für MSPs ist das eine konkrete Chance, und GitLab stellt jetzt ein definiertes Programm zur Verfügung, um sie dabei zu unterstützen.

Vorgestellt wird das GitLab MSP Partner-Programm – ein neues globales Programm, das qualifizierten MSPs ermöglicht, GitLab als vollständig verwalteten Service für ihre Kunden bereitzustellen.

Was das für Partner und Kunden bedeutet

GitLab bietet erstmals ein formal definiertes, global verfügbares Programm, das speziell für MSPs entwickelt wurde. Das bedeutet klare Anforderungen, strukturierte Enablement-Maßnahmen, dedizierten Support und finanzielle Vorteile – damit Partner sicher in den Aufbau einer GitLab Managed Services-Praxis investieren können.

Der Zeitpunkt ist günstig. Unternehmen treiben ihre DevSecOps-Transformation voran, navigieren dabei jedoch oft komplexe Migrationen, fragmentierte Toolchains und wachsende Sicherheitsanforderungen – zusätzlich zu ihrer Kernaufgabe, Software zu entwickeln und auszuliefern.

GitLab MSP-Partner übernehmen den operativen Betrieb der Plattform, einschließlich Deployment, Migration, Administration und laufendem Support, damit sich Entwicklungsteams auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können.

Was MSP-Partner erhalten

Finanzielle Vorteile: MSP-Partner erzielen GitLab Partner-Margen zuzüglich einer zusätzlichen MSP-Prämie auf alle Transaktionen, Neugeschäfte und Verlängerungen. 100 % der Servicegebühren für Deployment, Migration, Training, Enablement und strategische Beratung verbleiben beim Partner. Das ergibt mehrere wiederkehrende Einnahmequellen rund um eine einzige Plattform.

Enablement und Weiterbildung: Partner haben Zugang zu vierteljährlichen technischen Bootcamps, die Versions-Updates, neue Funktionen, Best Practices, laufende Roadmap-Updates und Peer-Sharing abdecken. Empfohlene Cloud-Zertifizierungen (AWS Solutions Architect Associate, GCP Associate Cloud Engineer) ergänzen die technische Grundlage.

Go-to-Market-Unterstützung: MSPs erhalten ein GitLab Certified MSP Partner-Badge, co-brandingfähige Assets, die Möglichkeit zur Teilnahme an gemeinsamen Kundenfallstudien, einen Eintrag im Partner Locator sowie Zugang zu Marketing Development Funds (MDF) für qualifizierte Demand-Generation-Aktivitäten.

Was Kunden erwarten können

Kunden, die mit einem GitLab MSP-Partner arbeiten, erhalten eine strukturierte, verwaltete DevSecOps-Erfahrung, dokumentierte und reproduzierbare Implementierungsmethoden, regelmäßige Business Reviews sowie Support mit klar definierten Reaktions- und Eskalationspfaden.

Das Ergebnis: Entwicklungsteams können sich auf die Softwareentwicklung konzentrieren, während der MSP-Partner den Betrieb und die Optimierung der Plattform verantwortet.

Neue Möglichkeiten rund um KI

Unternehmen suchen zunehmend nach Wegen, KI strukturiert in ihre Softwareentwicklungs-Workflows einzuführen. GitLab MSP-Partner sind gut positioniert, um Kunden im Rahmen eines umfassenderen Managed Services-Angebots durch die GitLab Duo Agent Platform zu begleiten.

Durch die Kombination der GitLab DevSecOps-Plattform mit der operativen Expertise von MSPs können Kunden KI-gestützte Workflows in einer kontrollierten Umgebung erproben, Anforderungen an Datenhaltung und Compliance erfüllen und die KI-Nutzung teamübergreifend skalieren.

Passt dieses Programm zum eigenen Geschäftsmodell?

Das GitLab MSP Partner-Programm ist gut geeignet, wenn:

bereits Managed Services in den Bereichen Cloud, Infrastruktur oder Application Operations angeboten werden

DevSecOps als hochwertiger Portfoliobaustein hinzugefügt werden soll

technisches Know-how für moderne Entwicklungsplattformen vorhanden ist oder aufgebaut werden soll

langfristige Kundenbeziehungen gegenüber Einzeltransaktionen bevorzugt werden

Für bestehende GitLab Select- und Professional Services-Partner bietet das MSP-Programm einen strukturierten Weg, vorhandene Expertise in ein reproduzierbares Managed-Services-Angebot zu überführen.

Erste Schritte

Das Programm startet mit der Bezeichnung Certified MSP Partner. Es gibt keine Mindest-ARR- oder Kundenanzahl-Anforderungen für den Beitritt. So sieht der Weg aus:

Eignung prüfen – Überprüfen, ob die geschäftlichen und technischen Anforderungen auf der Handbook-Seite erfüllt sind. Über das GitLab Partner Portal bewerben – Bewerbung mit geschäftlicher und technischer Dokumentation einreichen. 90-tägiges Onboarding absolvieren – Ein strukturierter Onboarding-Prozess umfasst Verträge, technisches Enablement, Vertriebstraining und das erste Kundenprojekt. Managed-Services-Angebot aufbauen – Services paketieren, SLAs festlegen und erste Kunden gewinnen.

Vollständige Bewerbungen werden innerhalb von etwa drei Werktagen geprüft.