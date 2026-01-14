Einführung in GitLab Duo Agent Platform

Teil 1 des achtteiligen Leitfadens GitLab Duo Agent Platform – Der komplette Einstieg, in dem du lernst, KI-Agents und Workflows im Development Lifecycle zu erstellen und bereitzustellen. Von der ersten Interaktion bis zu produktionsreifen Automatisierungs-Workflows mit vollständiger Anpassung.

GitLab Duo Agent Platform stellt einen fundamentalen Wandel dar, wie Entwickler(innen) während des Software Development Lifecycle mit KI interagieren. Die Plattform geht über Code hinaus in den vollen SDLC-Kontext und ermöglicht mehreren spezialisierten KI-Agents, neben dem Team zu arbeiten – komplexe Aufgaben asynchron zu handhaben, während der Fokus auf Innovation und Problemlösung liegt.

GitLab Duo Agent Platform transformiert traditionelle lineare Entwicklungsworkflows in dynamische Multi-Agent-Kollaborationssysteme.

Was ist GitLab Duo Agent Platform?

Die GitLab Duo Agent Platform ist eine KI-Orchestrierungsschicht, die Folgendes ermöglicht:

Asynchrone Kollaboration zwischen Entwickler(inne)n und spezialisierten KI-Agents

Vollen SDLC-Kontext über Code, Issues, Epics, Merge Requests, CI/CD-Pipelines, Wikis, Analytics und Security Scans hinweg

Multi-Agent-Flows, bei denen viele Agents parallel an komplexen Aufgaben kollaborieren

Intelligente Automatisierung, die Standards, Praktiken und Compliance-Anforderungen der Organisation versteht

Betrachte es als Hinzufügen von KI-Team-Mitgliedern, die ganze Workflows übernehmen können – von Requirements-Verstehen bis zum Erstellen von Merge Requests – bei voller Sichtbarkeit und Kontrolle.

GitLab Duo Agent Platform besteht aus mehreren vernetzten Komponenten, die zusammenarbeiten, um umfassende KI-Assistenz bereitzustellen. Das Diagramm unten zeigt die Nutzer-Interaktionsmethoden mit GitLab Duo Agent Platform. Es illustriert die vier Wege, wie Nutzer(innen) mit Agents interagieren können:

GitLab Duo Agent Platform Architektur-Diagramm

Wie Teams mit GitLab Duo Agent Platform interagieren

Vier Wege, Agents zu nutzen

GitLab Duo Agentic Chat – Chat-Panel in GitLab UI oder IDE öffnen für interaktive Konversationen mit Foundational und Custom Agents. Aus verfügbaren KI-Models wählen und Echtzeit-Hilfe erhalten. Custom Flows auslösen – Flows in Issue- oder Merge-Request-Kommentaren erwähnen oder Reviewer zuweisen, um Custom Flows automatisch auszulösen. Diese laufen asynchron via Runner-Execution. Foundational Flows auslösen – Von GitLab erstellt und gepflegt, einschließlich Developer, Code Review, Fix CI/CD Pipeline, Convert Jenkins to GitLab CI/CD und Software Development Flow. External Agents auslösen – External AI Agents (wie Claude Code oder OpenAI Codex) in Issue- oder Merge-Request-Kommentaren zuweisen oder erwähnen, um sie automatisch auszulösen. Diese laufen asynchron via Runner-Execution.

Wo verwalten und entdecken

AI Catalog – Agents und Flows organisations-übergreifend durchsuchen, erstellen und teilen. Von GitLab und dem Team erstellte Agents und Flows entdecken, dann zu Projekten hinzufügen. Eigene Custom Agents und Flows für andere erstellen und veröffentlichen.

– Agents und Flows organisations-übergreifend durchsuchen, erstellen und teilen. Von GitLab und dem Team erstellte Agents und Flows entdecken, dann zu Projekten hinzufügen. Eigene Custom Agents und Flows für andere erstellen und veröffentlichen. Automate Capabilities – Zentrale Anlaufstelle zur Verwaltung von allem. Agents anzeigen und verwalten, Flows konfigurieren und überwachen, alle Aktivität in Sessions reviewen (einschließlich Pipeline-Status) und Trigger für eventbasierte Automatisierung einrichten.

Jede Komponente kurz erkunden (in nachfolgenden Posts tiefer eintauchen):

GitLab Duo Agentic Chat

Primäre Schnittstelle zur Interaktion mit Agents. Verfügbar als persistentes Panel in GitLab UI und in der IDE. Mehr in Teil 2: GitLab Duo Agentic Chat – Erste Schritte](/de-de/blog/getting-started-with-gitlab-duo-agentic-chat).

GitLab Duo Agentic Chat Panel in Web UI

GitLab Duo Agentic Chat Panel in VS Code

Agents

Agents sind spezialisierte KI-gestützte Assistenten zum Handhaben spezifischer Aufgaben über den Development Workflow hinweg. Als Team-Mitglieder mit einzigartiger Expertise und Capabilities betrachten.

Typ Beschreibung Wo genutzt Setup erforderlich Foundational Von GitLab für häufige Development-Workflows gepflegt (Security Analyst, Planner, GitLab Duo), standardmäßig im Chat jedes Projekts verfügbar GitLab Duo Chat Nein Custom Für teamspezifische Anforderungen mit Custom Prompts und Tools erstellt GitLab Duo Chat Ja External Externe KI-Provider (Claude, OpenAI), ausgelöst via Mentions oder Assignments @mentions, Assignments Optional

Über External Agents

External Agents laufen im Hintergrund auf GitLab Platform Compute, wenn durch Mentions (z. B. @ai-codex ) oder Assignments in Issues und Merge Requests ausgelöst. Anders als Foundational und Custom Agents, die synchrone Feedback-Loops nutzen, führen External Agents asynchron aus und ermöglichen leistungsstarke Automatisierung mit spezialisierten KI-Providern.

Was Agents leistungsstark macht

Spezialisierte Prompts : Jeder Agent hat einen einzigartigen System-Prompt, der Expertise, Verhalten und Kommunikationsstil definiert.

: Jeder Agent hat einen einzigartigen System-Prompt, der Expertise, Verhalten und Kommunikationsstil definiert. Zugriff auf Tools : Agents können Dateien lesen, auf Issues/MRs/Epics zugreifen, Code durchsuchen, CI/CD-Job-Logs und Vulnerability-Reports analysieren und mehr – basierend auf ihrer Konfiguration.

: Agents können Dateien lesen, auf Issues/MRs/Epics zugreifen, Code durchsuchen, CI/CD-Job-Logs und Vulnerability-Reports analysieren und mehr – basierend auf ihrer Konfiguration. Projekt-Kontext: Zugriff auf Issues, Merge Requests, Code, CI/CD-Pipelines und Security Vulnerabilities.

Mehr in Teil 3: Agents verstehen. Erfahren, wie Custom Agents erstellt, externe KI-Provider integriert und Agent-Prompts sowie -Tools für teamspezifische Anforderungen konfiguriert werden.

Flows

Flows sind mehrstufige Workflows, die mehrere Aktionen kombinieren, um komplexe Probleme zu lösen. Anders als Agents, die auf Fragen reagieren, führen Flows komplette Workflows autonom via Runner-Execution aus.

Typ Beschreibung Wo ausgelöst Setup erforderlich Foundational Von GitLab für häufige Development-Workflows gepflegt (Developer, Fix Pipeline, Convert Jenkins to GitLab CI/CD, Software Development) Via dedizierte UI-Action-Buttons oder IDE-Extension-Flows-Tab aufrufbar Nein Custom Nutzerdefinierte Workflows, erstellt und auf Anforderungen zugeschnitten Mentions in Issues/MRs, Assignment Ja

Was Flows leistungsstark macht

Mehrstufige Execution : Mehrere Operationen in einem einzigen Workflow kombinieren

: Mehrere Operationen in einem einzigen Workflow kombinieren Asynchrones Processing : Im Hintergrund laufen, während weitergearbeitet wird

: Im Hintergrund laufen, während weitergearbeitet wird Voller Pipeline-Zugriff : Via Runner-Execution mit komplettem Projekt-Kontext ausführen

: Via Runner-Execution mit komplettem Projekt-Kontext ausführen Eventgesteuert: Automatisch durch GitLab-Events ausgelöst

Mehr in Teil 4: Flows verstehen, einschließlich Multi-Agent-Workflows.

Agents vs. Flows: Was ist der Unterschied?

Verstehen, wann ein Agent vs. ein Flow genutzt wird, ist entscheidend für effektive Arbeit mit GitLab Duo Agent Platform.

Aspekt Agents (Interaktiv im Chat) Flows (Automatisiert auf Platform) Zweck Interaktive Arbeit, schnelle Iterationen, konversationelle Anleitung Komplexe mehrstufige Aufgaben, Hintergrund-Automatisierung, eventgesteuerte Workflows Wo GitLab Duo Chat (Web UI, IDEs) Issues, Merge Requests, UI-Action-Buttons Wie Echtzeit-Konversation mit Fähigkeit, Aktionen durchzuführen Durch Events oder Button-Klicks ausgelöst Execution Interaktiv, läuft sofort im Chat-Kontext Asynchron via Runner-Execution Beispiel „Refactor this function" (Agent modifiziert Code), „Create tests" (Agent generiert Test-Datei) „Generate MR for issue #123" (Flow erstellt Branch, committet, öffnet MR)

Schnelle Entscheidungshilfe

Interaktiv arbeiten oder sofortiges Feedback gewünscht? → Chat nutzen

Hintergrund-Automatisierung, MR-Review oder komplexe Multi-File-Aufgaben benötigt? → Flow nutzen

Wichtige Erkenntnis

Sowohl Agents als auch Flows können Aktionen durchführen und Code erstellen. Der Hauptunterschied liegt in der Interaktion und Ausführung: Agents kommunizieren interaktiv im Chat-Interface, während Flows asynchron im Hintergrund auf Platform Compute laufen.

AI Catalog

Eine zentralisierte Bibliothek zum Durchsuchen, Entdecken, Erstellen und Teilen von Agents und Flows über die Organisation hinweg – detailliert in Teil 5: AI Catalog.

AI Catalog

Automate Capabilities

Zentrale Anlaufstelle zur Verwaltung von Agent- und Flow-Workflows:

Agents : Agents im Projekt anzeigen und verwalten, detailliert in Teil 3.

: Agents im Projekt anzeigen und verwalten, detailliert in Teil 3. Flows : Flows im Projekt anzeigen, erstellen und verwalten, detailliert in Teil 4.

: Flows im Projekt anzeigen, erstellen und verwalten, detailliert in Teil 4. Sessions : Agent-Activity-Logs

: Agent-Activity-Logs Triggers: Eventbasiertes Automatisierungsmanagement für Flows im Projekt

Sessions verstehen

Jede Agent- und Flow-Execution erstellt eine Session, die agentische Aktivitäten loggt. Sessions bieten volle Transparenz darüber, was passiert ist – einschließlich Agent-Reasoning, Execution-Details, Tool Calling, Outputs und dem kompletten Decision Trail.

Sessions-Übersicht mit Ausführungsstatus und Fortschritt

Sessions anzeigen: Navigation zum Projekt > Automate > Sessions. Von dort aus lässt sich auf die Pipeline-Console zugreifen, um detaillierte Execution-Logs einzusehen.

Eine der leistungsstarken Funktionen von GitLab Duo Agent Platform ist die Möglichkeit zu wählen, welches KI-Model die Konversation antreibt.

Verfügbar in: GitLab 18.4 und höher

Auswählen:

GitLab Duo Agentic Chat öffnen. Nach Model-Dropdown suchen. Klicken, um verfügbare Models anzuzeigen. Model auswählen, das am besten zur Aufgabe passt.

Hinweis: Model-Auswahl ist aktuell nur in Web UI verfügbar. IDE-Integration nutzt das Default-Model, das für die Group ausgewählt wurde.

Erste Agent-Interaktion

Eine einfache erste Interaktion mit GitLab Duo Agentic Chat durchgehen:

Beispiel 1: Projekt verstehen (Agent)

Szenario: Du bist gerade einem Projekt beigetreten und musst dessen Struktur und Architektur verstehen.

Schritte:

GitLab Duo Chat Panel öffnen (Duo-Icon oben rechts klicken). Sicherstellen, dass Agentic Mode (Beta) eingeschaltet ist. Duo Agent auswählen (Default). Eingeben: „Give me an overview of this project's architecture." Enter drücken.

Was passiert:

Der Agent:

Analysiert Repository-Struktur

Reviewt README, Code-Organisation und Dokumentation

Liefert umfassende Übersicht mit Schlüsselkomponenten

Follow-up-Fragen zur Klärung stellen.

Chat mit Architektur-Übersicht

Beispiel 2: Merge Request generieren (Flow)

Szenario: Ein Issue muss mit Code-Änderungen gelöst werden.

Schritte:

Issue in GitLab öffnen. Generate MR with Duo-Button klicken. Eine Agent-Session startet. Innerhalb weniger Minuten wird ein MR erstellt mit: Code-Änderungen über mehrere Dateien hinweg

Beschreibender Commit-Message

Erklärung der Änderungen in MR-Description

Was passiert:

Der Developer Flow:

Analysiert das Issue

Versteht Repository-Struktur, Design-Patterns und SDLC-Kontext

Führt angemessene Code-Änderungen durch

Öffnet einen review-bereiten MR

Issue mit „Generate MR with Duo"-Button

Häufige Fragen

Frage: Sind meine Konversationen mit Agents privat?

Antwort: Ja. Konversationen folgen GitLabs Standard-Privacy- und Security-Models. Mehr erfahren.

Frage: Kann ich GitLab Duo Agent Platform mit self-hosted Models nutzen?

Antwort: Ja, ab GitLab 18.8 – erfordert zusätzliches Setup. Siehe GitLab-Dokumentation.

Was als Nächstes kommt

Nachdem du die Grundlagen von GitLab Duo Agent Platform verstanden hast, bist du bereit, tiefer in jede Komponente einzutauchen:

Ressourcen

Nächster Teil: Teil 2: GitLab Duo Agentic Chat – Erste Schritte