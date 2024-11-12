Kingfisher transformiert die Entwicklererfahrung mit GitLab

Kingfisher plc, ein internationales Unternehmen für Heimwerkerbedarf, nutzt die End-to-End-Plattform von GitLab, um eine DevSecOps-Grundlage aufzubauen, die die Entwicklererfahrung revolutioniert. Das Unternehmen plant, diese Verbesserung fortzusetzen, indem es die Nutzung der Plattformfunktionen erweitert, den Fokus auf Sicherheit legt, die Toolchain vereinfacht und die Automatisierung verstärkt.

„Der Sinn dahinter ist, die Reibungsverluste für die Entwickler(innen) zu reduzieren, einen Großteil der Komplexität aus den Workflows zu nehmen und Best Practices sowie Governance einzuführen“, sagt Chintan Parmar, Site Reliability Engineering Manager bei Kingfisher. „Was wir bereits umgesetzt haben und aktuell umsetzen, zielt darauf ab, eine Grundlage in Bezug auf CI/CD zu schaffen und die Art der Bereitstellung zu ändern, um Konsistenz zu schaffen und die Entwicklererfahrung zu verbessern.“

Parmar sprach über sein Team und dessen Bemühungen während der GitLab DevSecOps World Tour in London im vergangenen Monat. In einem Interview auf der Bühne mit Sherrod Patching, Vice President of Customer Success Management bei GitLab, erläuterte er die Entwicklung von Kingfisher mit der Plattform, die Teams unterstützt und es gleichzeitig einfacher und schneller macht, Software-Updates und neue Projekte von der Ideenfindung bis zur Bereitstellung voranzutreiben.

Kingfisher ist ein Mutterunternehmen mit mehr als 2.000 Filialen in acht Ländern in ganz Europa. Das an der Londoner Börse notierte Unternehmen ist Teil des Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 Index und meldete im Geschäftsjahr 2023/24 einen Gesamtumsatz von 13 Milliarden Pfund. Zu den Marken gehören B&Q, Screwfix, Castorama und Brico Depot.

Das Unternehmen führte GitLab erstmals 2016 mit einer kostenlosen Starterlizenz ein und wechselte 2020 zu Premium. In dieser Zeit erfolgte auch der Wechsel von einer lokalen Umgebung in die Cloud, der Einsatz gemeinsam genutzter GitLab-Runner und Quellcodeverwaltung sowie der Aufbau einer CI/CD-Bibliothek, die Teammitgliedern einfachen Zugriff auf standardisierte und wiederverwendbare Komponenten für typische Pipeline-Phasen wie Build, Bereitstellung und Test bietet.

Metriken verfolgen, die für Führungskräfte relevant sind

Kingfisher verfolgt außerdem Metriken wie Bereitstellungshäufigkeit, Abarbeitungsdauer für Änderungen und Änderungsfehlerraten mit GitLab. Teams analysieren Wertschöpfungsketten, bilden Workflows ab und identifizieren Engpässe. All diese Metriken werden in Daten übersetzt, mit denen Unternehmensleiter(innen) arbeiten können.

„Führungskräfte interessiert es vielleicht nicht, ob ein Merge Request 15 oder 20 Minuten gewartet hat, aber sie interessiert, wie wir diesen Zeitwert in Dollar oder Pfund umrechnen“, sagt Parmar, der GitLab bereits bei Dunelm Group, plc, einem weiteren großen britischen Einzelhändler, eingesetzt hat. „Kingfisher ist ein sehr datengesteuertes Unternehmen. Wir möchten diese Metriken überlagern, um zu sehen, wo wir die Entwicklererfahrung weiter verbessern können, indem wir Verzögerungen und manuelle Aufgaben eliminieren und gleichzeitig die Automatisierung erhöhen.“

Auf der Bühne machte Parmar deutlich, dass alle vorgenommenen Änderungen darauf abzielen, die Softwareentwicklung und -bereitstellung zu verbessern. Es ist jedoch ebenso wichtig, die Arbeit der Teammitglieder zu erleichtern, ihnen mehr Zeit und Autonomie zu geben, um die Art von Arbeit zu erledigen, die ihnen Spaß macht, anstatt sich mit einem scheinbar endlosen Strom repetitiver, manueller Aufgaben zu beschäftigen. Er wies darauf hin, dass das Team so sehr darauf fokussiert ist, Workflows zu vereinfachen und Entwickler(inne)n mehr Zeit für Innovationen zu geben, dass es ein „Developer Experience Squad“ gegründet hat.

Menschen an erste Stelle setzen und Prioritäten festlegen

Was kommt als Nächstes für Kingfisher und seine Entwicklungsteams mit etwa 600 Fachkräften?

Laut Parmar hat Kingfisher seine Prioritäten bereits festgelegt. Die Nutzung von GitLab, um Sicherheit im Vorfeld zu kontrollieren, steht ganz oben auf der Liste. Die Gruppe konzentriert sich auch darauf, die Toolchain weiter zu reduzieren und Automatisierung zu nutzen, um die Produktivität zu steigern. Er erwartet, dass die Teams Anfang 2025 mit den KI-Funktionen in GitLab Duo experimentieren werden, einer Suite von KI-basierten Funktionen in der Plattform, die dabei helfen, die Entwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen und wichtige Probleme im gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus zu lösen. Kingfisher wird sich darauf konzentrieren, wie dies die Effizienz und Produktivität weiter steigern kann.

Um all dies zu erreichen, sagt Parmar, ist der erste Schritt sicherzustellen, dass Menschen an erster Stelle stehen.

„Wir konzentrieren uns auf die Herzen und Köpfe unserer Mitarbeitenden ... und denken daran, dass Menschen an ihre Arbeitsweise mit Pipelines gebunden sein können“, fügt er hinzu. „Menschen haben unterschiedliche Arten, ihre Pipelines zu erstellen. Wir müssen verstehen, was sie brauchen, wie ihre Workflows aussehen, und dann mit ihnen zusammenarbeiten, um die richtige Lösung zu finden. Danach gehen wir mit Daten zu ihnen zurück, die zeigen, dass die Verbesserungen funktioniert haben. Anstatt ihnen also zu sagen, was sie brauchen, finden wir heraus, was das ist, und beheben, was sie verlangsamt. Das schafft eine sehr gute Beziehung zu den Entwickler(inne)n.“

Die Art und Weise zu ändern, wie ein Team Software erstellt und bereitstellt, ist eine Reise. Parmar schlägt vor, dass es einen großen Unterschied in Bezug auf die Einfachheit der Migration und die Verbesserung der Benutzererfahrung der Teammitglieder macht, wenn Entwicklungs- und Sicherheitsteams gemeinsam auf diese Reise mitgenommen werden, anstatt sie mitzuziehen.