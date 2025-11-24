EMEA GitLab Partner Awards 2025: Die Gewinner

Das GitLab Partner-Programm hat ein starkes Ökosystem von DevSecOps-Experten aufgebaut, die Innovation in der Softwareentwicklung vorantreiben und konkrete Ergebnisse für Kunden erzielen. In diesem Jahr haben mehrere Partner in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) durch ihre DevSecOps-Expertise und wertschöpfenden Services besondere Erfolge erzielt.

Anfang des Monats kamen EMEA-Partner aus den Channel-, Technologie- und Cloud-Netzwerken zu einer Veranstaltung zusammen, um ihre Erfolge zu würdigen, ihre Fähigkeiten zu stärken und zukünftige Initiativen zu besprechen. Bei dieser Veranstaltung wurden mehrere Partner für ihre bedeutenden Beiträge zu GitLab und den gemeinsamen Kunden ausgezeichnet.

Die GitLab Partner Award-Gewinner 2025 aus der EMEA-Region in fünf Kategorien:

Regional Partner of the Year Awards - Auszeichnung für Partner mit herausragender Gesamtleistung und strategischer Zusammenarbeit in ihrer Region.

Zentraleuropa: cc cloud GmbH

cc cloud ist eine Tochtergesellschaft der codecentric AG, die Organisationen von der Beratung bis zu Managed Services unterstützt und ihre Digitalisierungsreise und Transformation begleitet. Die Auszeichnung von cc cloud GmbH als Partner des Jahres für Zentraleuropa unterstreicht die Bedeutung des DACH-Marktes im GitLab-Ökosystem. Als Tochterunternehmen der codecentric AG ermöglicht cc cloud deutschen Unternehmen ihre digitalen Transformation – mit einem durchgängigen Ansatz von der Beratung bis zum Managed Service.

Nordeuropa: Adaptavist Adaptavist, Teil der Adaptavist Group, befähigt Kunden mit umfassenden Services und Lösungen in den Bereichen Agile, DevOps, Work Management, ITSM und Cloud und unterstützt ihre Workflows, Geschäftstransformation und Wachstumsstrategien.

Südeuropa: knowmad mood Knowmad mood ist ein Beratungs-, IT-Service- und Softwareentwicklungsunternehmen, das innovative Lösungen anbietet und Kunden auf ihrer digitalen Transformationsreise fördert.

Meta: Naher Osten, Türkei und Afrika: Digital Future Digital Future fungiert als One-Stop-Shop für Enterprise Agility und hilft Kunden, ihre Markteinführung in drei kritischen Transformationsbereichen zu beschleunigen: Talente, Technologie und Fähigkeiten.

Emerging Markets: Osteuropa und Israel: Cloudfresh Cloudfresh ist ein zertifizierter GitLab-Partner, der Organisationen bei der Beschleunigung der Softwarebereitstellung und der Stärkung der Sicherheit auf ihrer DevSecOps-Reise unterstützt. Von PoC und Schulungen bis hin zu fortlaufendem Support und KI-gestützter Anleitung wird jeder Schritt auf die einzigartige IT-Landschaft der Organisation zugeschnitten.

Best Technical Solution/Project - Auszeichnung für den Partner mit der innovativsten, komplexesten oder wirkungsvollsten technischen Lösung für einen Kunden.

D|OPS Digital D|OPS Digital, Teil der Adaptavist Group, befähigt Organisationen, ihre Technologieinvestitionen zu maximieren und gleichzeitig Entwicklern zu ermöglichen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Most Certified and Enabled Partner - Auszeichnung für den Partner mit den meisten GitLab-zertifizierten Fachkräften im Team.

Devoteam Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen mit Fokus auf digitale Strategie, Tech-Plattformen, Cybersicherheit und Geschäftstransformation.

Rookie of the Year - Anerkennung des neuesten Partners mit frühen Erfolgen und bedeutender Wirkung.

Conoa Conoa bietet End-to-End-Lösungen und führende Expertise, einschließlich Beratungsdienstleistungen, Schulungen, Workshops, Produkte, Tools und ihre eigene Managed Container Platform.

First Order Master - Würdigung des Partners, der bei der Gewinnung neuer Kunden herausragt und kontinuierlich neue Geschäfte abschließt.