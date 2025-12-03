Migration von Azure DevOps zu GitLab systematisch planen

Enterprise-Migrationen in regulierten Branchen wie Finanzwesen und Automobilindustrie erfordern systematisches Risikomanagement gemäß NIS2-Richtlinie Artikel 21. Die mehrstufige Migrationsstruktur mit Testläufen vor Produktions-Wellen und kontrollierten Change-Freezes demonstriert Business-Continuity-Management in der Praxis. GitLab Professional Services organisiert Migrationen in Wellen von 200-300 Projekten, um Komplexität zu managen und API-Rate-Limits zu respektieren.

Überblick

GitLab bietet Congregate (maintained by GitLab Professional Services) und eingebauten Git-Repository-Import für Migrationen von Azure DevOps (ADO). Beide Optionen unterstützen Repository-basierte oder Bulk-Migration und erhalten Git-Commit-History, Branches und Tags. Mit Congregate werden zusätzliche Assets wie Wikis, Work Items, CI/CD-Variablen, Container-Images, Packages und Pipelines migriert (siehe Feature-Matrix).

Enterprises folgen typischerweise einem mehrstufigen Ansatz:

Repositories von ADO zu GitLab migrieren (Congregate oder eingebauter Import)

Pipelines von Azure Pipelines zu GitLab CI/CD migrieren

Verbleibende Assets wie Boards, Work Items und Artifacts zu GitLab Issues, Epics und Package/Container Registries migrieren

Mehrstufige Migrationsphasen (siehe Diagramm):

Prerequisites (IdP, Runners, Change Management)

Migration Phase (Source Code, History, Work Items)

Post-Migration (Pipelines, Assets, Security)

Migration planen

Zentrale Planungsfragen:

Wie schnell muss die Migration abgeschlossen werden?

Was genau wird migriert?

Wer führt die Migration durch?

Welche Organisationsstruktur wird in GitLab benötigt?

Welche Einschränkungen, Limitierungen oder Fallstricke müssen berücksichtigt werden?

Die Timeline bestimmt weitgehend den Migrationsansatz. Identifizierung von Champions oder Teams mit ADO- und GitLab-Erfahrung unterstützt Adoption und Guidance.

Inventar erstellen:

Das GitLab Professional Services Evaluate-Tool produziert ein vollständiges Inventar der Azure DevOps Organisation: Repositories, PR-Counts, Contributors, Pipelines, Work Items, CI/CD-Variablen. Bei Professional Services Engagements wird dieser Report mit Engagement Manager oder Technical Architect geteilt für Migrationsplanung.

Migrations-Timing wird primär bestimmt durch Pull-Request-Count, Repository-Größe und Contribution-Menge. Beispiel: 1.000 kleine Repositories mit wenigen PRs migrieren schneller als wenige Repositories mit Zehntausenden PRs. Inventar-Daten ermöglichen Aufwands-Schätzung und Test-Run-Planung.

In Professional Services Engagements werden Migrationen in Wellen von 200-300 Projekten organisiert, um Komplexität zu managen und API-Rate-Limits zu respektieren (sowohl GitLab als auch ADO).

Tool-Auswahl:

GitLabs eingebauter Repository-Importer migriert Git-Repositories (Commits, Branches, Tags) einzeln. Congregate erhält Pull Requests (in GitLab: Merge Requests), Kommentare und Metadata; der eingebaute Import fokussiert auf Git-Daten (History, Branches, Tags).

Assets die typischerweise separate Migration oder manuelle Neuerstellung erfordern:

Azure Pipelines → GitLab CI/CD Pipelines (siehe CI/CD YAML oder CI/CD Components). Alternativ: AI-basierte Pipeline-Konvertierung in Congregate.

Work Items und Boards → GitLab Issues, Epics, Issue Boards

Artifacts, Container-Images (ACR) → GitLab Package/Container Registry

Service Hooks, externe Integrationen → in GitLab neu erstellen

Permissions-Modelle unterscheiden sich zwischen ADO und GitLab. Permissions-Mapping planen statt exakter Preservation zu erwarten.

Organisationsstruktur in GitLab:

Empfohlener Ansatz: ADO-Organisationen auf GitLab-Groups mappen (nicht viele kleine Groups). Migration als Gelegenheit nutzen, GitLab-Struktur zu rationalisieren (siehe Struktur-Diagramm):

ADO Organization → GitLab Top-level Group

→ GitLab Top-level Group ADO Project → GitLab Subgroup (optional)

→ GitLab Subgroup (optional) ADO Repository → GitLab Project

Weitere Empfehlungen:

Subgroups und Project-Level-Permissions für verwandte Repositories nutzen

Zugriff über GitLab Groups und Group-Membership managen

GitLab Permissions und SAML Group Links für Enterprise-RBAC-Modell evaluieren

ADO Work Items Migration:

ADO Boards und Work Items mappen zu GitLab Issues, Epics und Issue Boards. ADO Epics und Features werden GitLab Epics. Andere Work-Item-Typen (User Stories, Tasks, Bugs) werden project-scoped Issues. Standard-Felder bleiben erhalten; ausgewählte Custom Fields können migriert werden. Parent-Child-Relationships bleiben erhalten. Links zu Pull Requests werden zu Merge-Request-Links konvertiert.

Pipelines-Migration:

Congregate bietet AI-basierte Konvertierung für multi-stage YAML-Pipelines von Azure DevOps zu GitLab CI/CD. Die automatisierte Konvertierung funktioniert optimal für einfache Single-File-Pipelines und liefert einen funktionalen Ausgangspunkt, nicht ein produktionsreifes .gitlab-ci.yml -File. Das Tool generiert funktional äquivalente GitLab-Pipelines zur weiteren Optimierung.

Konvertiert Azure Pipelines YAML zu .gitlab-ci.yml automatisch

automatisch Geeignet für straightforward Single-File-Pipeline-Konfigurationen

Liefert Boilerplate zur Migrations-Beschleunigung, nicht finales Production-Artifact

Erfordert Review und Anpassung für komplexe Szenarien, Custom Tasks oder Enterprise-Requirements

Unterstützt keine Azure DevOps Classic Release Pipelines

Repository-Owner sollten GitLab CI/CD Dokumentation konsultieren für weitere Pipeline-Optimierung nach initialer Konvertierung.

Migrationen durchführen

Nach der Planung werden Migrationen in Stages durchgeführt, beginnend mit Trial Runs. Trial Migrations identifizieren organisations-spezifische Issues frühzeitig und ermöglichen Duration-Messung, Outcome-Validierung und Approach-Finetuning vor Production.

Was Trial Migrations validieren:

Ob Repository und Assets erfolgreich migrieren (History, Branches, Tags; plus MRs/Comments bei Congregate)

Ob Destination sofort nutzbar ist (Permissions, Runners, CI/CD-Variablen, Integrationen)

Wie lange jeder Batch benötigt für Schedule- und Stakeholder-Expectations

Downtime-Guidance:

GitLabs eingebauter Git-Import und Congregate erfordern inhärent keine Downtime. Für Production-Wellen: Changes in ADO freezen (Branch-Protections oder Read-only), um verpasste Commits, PR-Updates oder mid-migration Work Items zu vermeiden. Trial Runs erfordern keine Freezes.

Batching-Guidance:

Trial-Batches back-to-back durchführen für kürzere elapsed Time. Teams validieren Results asynchron. Geplante Group/Subgroup-Struktur für Batch-Definition nutzen und API-Rate-Limits respektieren.

Empfohlene Schritte:

Test-Destination in GitLab erstellen (GitLab.com: dedicated Group/Namespace; Self-managed: Top-level Group) Authentication vorbereiten (Azure DevOps PAT, GitLab Personal Access Token mit api und read_repository Scopes) Trial Migrations durchführen (Repos only: eingebauter Import; Repos + PRs/MRs: Congregate) Post-Trial Follow-up (Repo-History, Branches, Tags, Merge Requests, Issues/Epics, Labels, Relationships verifizieren) Permissions/Roles, Protected Branches, Runners/Tags, Variables/Secrets, Integrations/Webhooks prüfen Pipelines ( .gitlab-ci.yml ) oder konvertierte Pipelines validieren User-Validierung für Functionality und Data-Fidelity Production-Migrationen in Waves durchführen (Change-Freezes in ADO erzwingen, Progress und Logs monitoren)

Zentrale ADO-zu-GitLab-Mappings

Wichtigste Struktur-Mappings für Migrationsplanung:

ADO Organization → GitLab Group (Top-level Namespace)

→ GitLab Group (Top-level Namespace) ADO Project → GitLab Group oder Subgroup (Permissions-Boundary)

→ GitLab Group oder Subgroup (Permissions-Boundary) ADO Repository → GitLab Project (Git-Repo plus Issues, CI/CD, Wiki)

→ GitLab Project (Git-Repo plus Issues, CI/CD, Wiki) Pull Request → Merge Request (Code Review, Approvals)

→ Merge Request (Code Review, Approvals) Azure Pipelines → GitLab CI/CD ( .gitlab-ci.yml )

→ GitLab CI/CD ( ) Agent Pools → GitLab Runners (Job-Execution)

→ GitLab Runners (Job-Execution) Work Items → GitLab Issues/Epics (Planning-Funktionalität)

→ GitLab Issues/Epics (Planning-Funktionalität) Variable Groups → CI/CD Variables (Project/Group/Instance Level)

Für vollständige Terminologie-Referenztabelle mit allen Mappings siehe englische Originalversion.

Professional Services Migrationsmuster

GitLab Professional Services nutzt bewährte Muster für Enterprise-Migrationen:

Systematische Planung: Evaluate-Tool liefert vollständiges Inventar (Repositories, PRs, Contributors, Pipelines, Work Items). Klassifikation nach Komplexität (Work Items = Planning-Team-Involvement; Pipelines = Conversion-Requirements) ermöglicht Timeline-Schätzung und Batch-Definition.

Controlled Execution: Wellen von 200-300 Projekten managen Komplexität und respektieren API-Rate-Limits. Trial-Migrationen vor Production-Waves identifizieren Issues frühzeitig. Change-Freezes in ADO während Production-Wellen vermeiden mid-migration Updates.

Risikominimierung: Multi-Phase-Ansatz (Prerequisites → Migration → Post-migration) mit Validierungs-Checkpoints an jeder Phase. Trial-Runs ermöglichen asynchrone Team-Validierung ohne Production-Impact.

Praktische Implementierung

Für vollständige Implementierungsdetails, Konfigurationsbeispiele, Pipeline-Konvertierungs-Patterns und detaillierte Post-Migration-Checklisten siehe englische Originalversion.

Weitere Professional Services Ressourcen: