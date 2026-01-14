KI-Workflows überwachen, verwalten und automatisieren

Veröffentlicht am: 14. Januar 2026
4 Minuten Lesezeit
Automate-Funktionen der GitLab Duo Agent Platform: Aktivität über Sessions überwachen, Workflows mit Triggern automatisieren, KI-Prozesse verwalten.
Teil 6 des achtteiligen Leitfadens GitLab Duo Agent Platform – Der komplette Einstieg, in dem du lernst, KI-Agents und Workflows im Development Lifecycle zu erstellen und bereitzustellen. Von der ersten Interaktion bis zu produktionsreifen Automatisierungs-Workflows mit vollständiger Anpassung.
In diesem Artikel:
🎯 GitLab Duo Agent Platform heute ausprobieren!
Die Automate-Funktionen sind die zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung von KI-Workflows in GitLab. Sie bieten Transparenz über Agent- und Flow-Aktivität und ermöglichen eventgesteuerte Automatisierung.
Navigation: Projekt → Automate.
Das Automate-Menü bietet diese Hauptabschnitte:
Der Agents-Abschnitt ermöglicht das Anzeigen, Erstellen und Verwalten von Agents im Projekt.
Navigation: Automate → Agents.
Sowohl Agents- als auch Flows-Abschnitte bieten zwei Tabs zur Organisation der Ressourcen:
Verfügbare Agents erweitern:
Details zum Erstellen von Custom Agents finden sich in Teil 3: Agents verstehen.
Der Flows-Abschnitt ermöglicht das Anzeigen, Erstellen und Verwalten von Flows im Projekt.
Navigation: Automate → Flows.
Verfügbare Flows erweitern:
Details zum Erstellen von Custom Flows finden sich in Teil 4: Flows verstehen.
Trigger ermöglichen eventgesteuerte Automatisierung durch automatisches Ausführen von Agents oder Flows bei spezifischen GitLab SDLC-Events.
Navigation: Automate → Triggers.
Verfügbare Trigger-Event-Typen:
@ci-cd-optimizer.
/assign @ci-cd-optimizer.
/assign_reviewer @ci-cd-optimizer.
Funktionsweise von Triggern:
@ci-cd-optimizer in MR-Kommentar erwähnt)
Setup-Anleitungen finden sich in der Triggers-Dokumentation.
Sessions bieten Transparenz über Agent- und Flow-Ausführung, einschließlich Reasoning, ausgeführter Tools und Outputs. Jede Ausführung erstellt eine Session mit Activity Log.
Navigation: Automate → Sessions. Sessions zeigen:
Der Activity-Tab zeigt den schrittweisen Ausführungsfluss: jede vom Agent durchgeführte Aktion, die genutzten Tools und die Ergebnisse dieser Aktionen.
Der Details-Tab bietet Zugriff auf die vollständigen Runner-Job-Logs und ermöglicht die Einsicht in den kompletten Ausführungskontext und alle System-Level-Informationen über die Flow-Ausführung.
Die Job-Logs enthalten den vollständigen Ausführungs-Output, einschließlich aller System-Messages, Tool-Invocations und detaillierter Informationen darüber, was der Flow ausgeführt hat.
Weitere Details finden sich in der Sessions-Dokumentation.
Du verstehst jetzt, wie Agent- und Flow-Aktivität über Sessions überwacht, eventgesteuerte Automatisierung mit Triggern eingerichtet und KI-Workflows über die Automate-Funktionen verwaltet werden. Als Nächstes erfährst du, wie GitLab Duo mit externen Tools und Datenquellen erweitert wird – in Teil 7: Model Context Protocol-Integration.
Nächster Teil: Teil 7: Model Context Protocol-Integration
Vorheriger Teil: Teil 5: AI Catalog
Dieser Blogbeitrag hat gefallen oder es gibt Fragen oder Feedback? Ein neues Diskussionsthema im GitLab-Community-Forum erstellen und Eindrücke austauschen.Feedback teilen
Erlebe, was dein Team mit der intelligenten
DevSecOps-Plattform erreichen kann.