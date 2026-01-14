KI-Workflows überwachen, verwalten und automatisieren

Teil 6 des achtteiligen Leitfadens GitLab Duo Agent Platform – Der komplette Einstieg, in dem du lernst, KI-Agents und Workflows im Development Lifecycle zu erstellen und bereitzustellen. Von der ersten Interaktion bis zu produktionsreifen Automatisierungs-Workflows mit vollständiger Anpassung.

Einführung in die Automate-Funktionen

Die Automate-Funktionen sind die zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung von KI-Workflows in GitLab. Sie bieten Transparenz über Agent- und Flow-Aktivität und ermöglichen eventgesteuerte Automatisierung.

Navigation: Projekt → Automate.

Das Automate-Menü bietet diese Hauptabschnitte:

Agents : Agents im Projekt anzeigen, erstellen und verwalten

: Agents im Projekt anzeigen, erstellen und verwalten Flows : Flows im Projekt anzeigen, erstellen und verwalten

: Flows im Projekt anzeigen, erstellen und verwalten Triggers : Eventbasierte Automatisierung für Flows konfigurieren

: Eventbasierte Automatisierung für Flows konfigurieren Sessions: Agent- und Flow-Ausführung mit detaillierten Logs überwachen

Agents verwalten

Der Agents-Abschnitt ermöglicht das Anzeigen, Erstellen und Verwalten von Agents im Projekt.

Navigation: Automate → Agents.

Sowohl Agents- als auch Flows-Abschnitte bieten zwei Tabs zur Organisation der Ressourcen:

Enabled : Agents/Flows, die für das Projekt verfügbar sind

: Agents/Flows, die für das Projekt verfügbar sind Managed: Agents/Flows, die vom Projekt erstellt und verwaltet werden

Verfügbare Agents erweitern:

Neue Custom Agents erstellen, auf Top-Level-Group-Ebene aktivieren, dann im Projekt aktivieren.

AI Catalog durchsuchen und bestehende Agents zuerst in der Top-Level-Group aktivieren, dann im Projekt.

Details zum Erstellen von Custom Agents finden sich in Teil 3: Agents verstehen.

Flows verwalten

Der Flows-Abschnitt ermöglicht das Anzeigen, Erstellen und Verwalten von Flows im Projekt.

Navigation: Automate → Flows.

Verfügbare Flows erweitern:

Neue Custom Flows erstellen, auf Top-Level-Group-Ebene aktivieren, dann im Projekt aktivieren.

AI Catalog durchsuchen und bestehende Flows zuerst in der Top-Level-Group aktivieren, dann im Projekt.

Details zum Erstellen von Custom Flows finden sich in Teil 4: Flows verstehen.

Mit Triggern automatisieren

Übersicht automatisch erstellter Trigger

Trigger ermöglichen eventgesteuerte Automatisierung durch automatisches Ausführen von Agents oder Flows bei spezifischen GitLab SDLC-Events.

Navigation: Automate → Triggers.

Verfügbare Trigger-Event-Typen:

Mention : Erwähnung in einem Kommentar, beispielsweise @ci-cd-optimizer .

: Erwähnung in einem Kommentar, beispielsweise . Assign : Zuweisung zu einem Issue oder MR, beispielsweise in der UI oder Quick Action /assign @ci-cd-optimizer .

: Zuweisung zu einem Issue oder MR, beispielsweise in der UI oder Quick Action . Assign Reviewer: Zuweisung als MR-Reviewer, beispielsweise in der UI oder Quick Action /assign_reviewer @ci-cd-optimizer .

Funktionsweise von Triggern:

Event tritt ein (z. B. @ci-cd-optimizer in MR-Kommentar erwähnt) Trigger identifiziert den auszuführenden Flow Flow läuft und startet eine Session Ergebnisse werden zurück zum Issue/MR gepostet

Setup-Anleitungen finden sich in der Triggers-Dokumentation.

Mit Sessions überwachen

Sessions bieten Transparenz über Agent- und Flow-Ausführung, einschließlich Reasoning, ausgeführter Tools und Outputs. Jede Ausführung erstellt eine Session mit Activity Log.

Sessions-Übersicht mit Ausführungsstatus und Fortschritt

Navigation: Automate → Sessions. Sessions zeigen:

Ausführungsstatus (Created, Running, Finished, Failed, Input Required und mehr)

Schrittweiser Fortschritt und durchgeführte Aktionen

Agent-Reasoning und Entscheidungsprozess

Link zu Runner-Job-Logs (Details-Tab)

Der Activity-Tab zeigt den schrittweisen Ausführungsfluss: jede vom Agent durchgeführte Aktion, die genutzten Tools und die Ergebnisse dieser Aktionen.

Session-Activity mit schrittweiser Ausführung und Agent-Aktionen

Der Details-Tab bietet Zugriff auf die vollständigen Runner-Job-Logs und ermöglicht die Einsicht in den kompletten Ausführungskontext und alle System-Level-Informationen über die Flow-Ausführung.

Session-Details mit Runner-Job-Logs und Ausführungskontext

Die Job-Logs enthalten den vollständigen Ausführungs-Output, einschließlich aller System-Messages, Tool-Invocations und detaillierter Informationen darüber, was der Flow ausgeführt hat.

Vollständige Runner-Job-Logs mit detailliertem Ausführungs-Output

Weitere Details finden sich in der Sessions-Dokumentation.

Was als Nächstes kommt

Du verstehst jetzt, wie Agent- und Flow-Aktivität über Sessions überwacht, eventgesteuerte Automatisierung mit Triggern eingerichtet und KI-Workflows über die Automate-Funktionen verwaltet werden. Als Nächstes erfährst du, wie GitLab Duo mit externen Tools und Datenquellen erweitert wird – in Teil 7: Model Context Protocol-Integration.

