Veröffentlicht am: 10. Dezember 2025
3 Minuten Lesezeit
Informationen zu diesen Scams, die gezielt auf Jobsuchende abzielen, sowie Gegenmaßnahmen von GitLab und Schutzmaßnahmen für mögliche Opfer.
Achtung: Seit Kurzem werden Jobsuchende gezielt von Betrügern angesprochen, die sich als Recruiter von Technologieunternehmen ausgeben, darunter auch GitLab.
Diese Scams erfolgen per E-Mail, LinkedIn und über Videokonferenzplattformen. Die Betrüger missbrauchen GitLabs Namen, Logo und Identitäten von Mitarbeitenden, um den Anschein zu erwecken, es handele sich um normales Recruiting.
Opfer berichten von gefälschten Intervieweinladungen, Arbeitsangeboten und Onboarding-Dokumenten, oft gefolgt von Anfragen nach Zahlungen oder persönlichen Informationen. Diese Aktivitäten stehen in keiner Verbindung zu GitLab.
Aktuelle Vorfälle unterscheiden sich von früheren Betrugsfällen durch neue Domains und Taktiken:
gitlab[.]careers und
careers-gitlab[.]com
Diese Betrüger werden immer raffinierter und nutzen unternehmensähnliche E-Mails, authentisch aussehende Angebotsbriefe und realistische Videointervieweinladungen, um Vertrauen aufzubauen.
Kandidat(inn)en sollten vorsichtig sein, wenn folgende Merkmale auftreten:
@gitlab.com (z. B. Gmail, Outlook oder ähnliche Domains).
GitLabs Einstellungsprozess ist vollständig remote, aber transparent und überprüfbar.
@gitlab.com-E-Mail-Adressen.
Weitere Informationen zum Einstellungsprozess finden sich im Candidate Handbook.
GitLabs Security- und People-Teams untersuchen aktiv gefälschte Recruiting-Domains und -Profile und melden diese an Hosting-Anbieter und soziale Netzwerke. Wir arbeiten weiterhin mit Legal-, Communications- und Plattformpartnern zusammen, um betrügerische Inhalte zu entfernen und betroffene Personen zu benachrichtigen.
Bei verdächtigen Aktivitäten: Eine Meldung unter
[email protected] ermöglicht es unserem Security Incident Response Team, die Angelegenheit zu untersuchen. Jede Person kann verdächtige Recruiting-Aktivitäten zur Überprüfung einreichen.
Bei verdächtiger Kommunikation, die angeblich von GitLab stammt:
@gitlab.com enden.
[email protected] melden.
Weitere Informationen zur Vermeidung von Job-Scames finden sich in diesen vertrauenswürdigen Ressourcen:
Verdacht auf einen gefälschten GitLab-Recruiter? Sofort an
[email protected] melden, damit unser Team die Angelegenheit untersuchen kann.
Dieser Blogbeitrag hat gefallen oder es gibt Fragen oder Feedback? Ein neues Diskussionsthema im GitLab-Community-Forum erstellen und Eindrücke austauschen.Feedback teilen
