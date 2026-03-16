Bol ist einer der größten Online-Händler der Niederlande und Belgiens – mit 38 Millionen Produkten und 50.000 Marketplace-Partnern, die ihre Waren über die Plattform verkaufen. Das Unternehmen setzt auf GitLab Ultimate, um Entwicklungsgeschwindigkeit, Compliance-Anforderungen und das Vertrauen seiner Kundenbasis in Einklang zu bringen.

Bol stattet seine Teams mit der GitLab DevSecOps-Plattform aus – und spart dabei mehrere tausend manuelle Entwicklerstunden pro Monat bei Compliance-Prüfungen ein.

"GitLab hilft uns, handlungsfähig zu bleiben, während wir wachsen – und während die Anforderungen wachsen, die unsere Software und unsere Entwickler(innen) erfüllen müssen" , sagt Guus Houtzager, Engineering Manager im CI/CD-Team von bol. "Das war unsere größte Herausforderung, und wir haben sie mit GitLab gelöst."

Mit wachsendem Umsatz stiegen auch die regulatorischen Anforderungen. Bol muss seine Software kontinuierlich anpassen, um strenge und häufig aktualisierte Vorschriften zu erfüllen: die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), ISO-Anforderungen und den EU AI Act. Nach der Einführung der GitLab Community Edition 2016 und des Upgrades auf GitLab Premium einige Jahre später wechselte bol 2024 auf GitLab Ultimate, um der wachsenden Compliance-Last zu begegnen und Projekte schneller und effizienter abzuwickeln.

Mehrere tausend Entwicklerstunden pro Monat eingespart

GitLab ermöglicht es bols DevSecOps-Teams, Richtlinien einzurichten, die Compliance-Konfigurationen und -Prüfungen automatisieren. Das schafft Konsistenz und Skalierbarkeit in den Compliance-Bemühungen des Unternehmens und reduziert das Risiko menschlicher Fehler. Mit automatisierten Compliance-Vorgaben kann sich das Team von 850 Entwickler(inne)n auf die Erstellung sicherer Software konzentrieren.

"Wir haben GitLab Ultimate eingeführt, um verbindliche Compliance-Pipelines zu haben, die sicherstellen, dass unsere Teams von Anfang an innerhalb der Compliance-Vorschriften arbeiten", sagt Houtzager.

"Das hat unseren Entwickler(inne)n insgesamt mehrere tausend Stunden pro Monat eingespart", so Houtzager weiter.

Das Team ist heute in der Lage, neue regulatorische Anforderungen proaktiv zu bewältigen.

"Wir wissen, dass GitLab uns bei Compliance und Softwaresicherheit unterstützen wird", sagt Houtzager. "Selbst wenn neue Vorschriften kommen, haben wir durch GitLab ein Werkzeugset, das uns in die Lage versetzt, jede neue Regulierung einzuhalten. Wir wissen nicht genau, was kommen wird – aber wir wissen, dass wir in der Position sind, damit umzugehen.""

Als einer der größten Akteure im europäischen Online-Handel ist Vertrauen ein zentraler Pfeiler des Geschäftsmodells von bol. Das Unternehmen verarbeitet große Mengen personenbezogener Daten – Adressen, Bestelldetails, Zahlungsinformationen. Regulatorische Bußgelder sind dabei eine Sorge, der Vertrauensverlust beim Kundenstamm eine größere.

"Die meisten Menschen in den Niederlanden und Belgien haben schon einmal bei uns gekauft, und sie vertrauen uns", sagt Houtzager. "Sie vertrauen darauf, dass wir ihre Zahlungsdaten ordnungsgemäß verwalten. Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten, und sie vertrauen uns, diese sicher zu halten."

Um Kundendaten zu schützen, hat bol die Security nach links verschoben – Entwickler(innen) finden Fehler und Schwachstellen früher im Entwicklungsprozess. Ohne die richtigen Werkzeuge kann dieser Ansatz jedoch neue Belastungen schaffen.

"Wenn man Security nach links verschiebt, ohne den Teams gleichzeitig die Werkzeuge, den Support und die Prozesse bereitzustellen, versanden Teams entweder in Verfahren oder in manueller Arbeit", sagt Houtzager.

Mit GitLab Ultimate hat bol das Berechtigungsmodell so eingerichtet, dass es die Sicherheitsanforderungen des Unternehmens erfüllt – Entwickler(innen) können schnell bauen und ausliefern, während Kunden- und Geschäftsdaten geschützt bleiben. Änderungen und Korrekturen werden automatisch in Compliance-Aufzeichnungen festgehalten.

KI als nächster Schritt

Der EU AI Act ist seit August 2024 in Kraft und wird schrittweise verbindlich – für Anbieter und Nutzer von KI-Systemen gleichermaßen. Bol plant, künftig weitere GitLab-Ultimate-Funktionen einzusetzen, darunter KI-Fähigkeiten und erweiterte Sicherheitsfunktionen.

"Die Voraussetzungen müssen stimmen, bevor wir es einsetzen können – aber dann werden wir uns definitiv anschauen, wie es uns helfen kann", sagt Houtzager. "Wir schauen, wie alle anderen auch, wo KI uns dabei helfen kann, Situationen über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung hinweg zu verbessern. Wenn jemand Code entwickelt – wie kann KI helfen? Wenn jemand an anderen Aspekten des Prozesses arbeitet – wie kann KI helfen?"

Weitere europäische Kundenstorys gibt es auf der GitLab-Kundenseite. Ein deutsches Praxisbeispiel zur Compliance-Automatisierung liefert die Deutsche Bahn Kundenstory.

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