Dieser Leitfaden beschreibt, wie sich Secrets finden und entfernen lassen, die versehentlich in Projekte und Repositories auf GitLab committet wurden. Wir haben bestätigt, dass die Secrets der GitLab-eigenen Infrastruktur geschützt sind.

In Claude Code, dem Coding-Agenten von Anthropic, kann ein Shell-Befehl mit der Option "Yes, and don't ask again" freigegeben werden. Claude speichert genau diesen Befehl dann in .claude/settings.local.json im Projektordner und führt ihn künftig ohne Rückfrage aus. Enthielt der Befehl ein Passwort oder ein Token, steht es auch in der Datei:

Copy { "permissions" : { "allow" : [ "Bash(npm test:*)" , "Bash(curl --header \" PRIVATE-TOKEN: glpat-EXAMPLEdummyTOKEN1234 \" \" https://gitlab.com/api/v4/projects/1234567/issues?state=closed \" )" ] } }

Claude Code hält die Datei über die persönlichen globalen Excludes der jeweiligen Person aus Git heraus, nicht über die .gitignore des Projekts. Dieser Schutz existiert also nur auf einem einzelnen Laptop und wandert nicht mit dem Repository mit. Die Datei wird deshalb committet und gepusht, wo auch immer das Repository liegt. Anfang November 2026 berichtete Apiiro, dass dadurch 104.185 Kopien der Datei in öffentlichen Repositories gelandet sind, 1.122 davon mit mindestens einem Secret. Hunderte weitere Secrets fanden sich nur noch in der Historie, in Dateien, die inzwischen gelöscht wurden.

Nutzen Entwickler(innen) Claude Code mit Repositories auf GitLab, zeigt dieser Leitfaden, wie sich das künftig verhindern lässt, wie sich aktuelle und frühere Gefährdungen bewerten lassen und wie alle betroffenen Projekte auf einmal bereinigt werden können.

Einige Maßnahmen stellen sicher, dass die Datei nicht versehentlich committet werden kann und dass es auffällt, falls doch eine Kopie durchrutscht. Es gibt vier Ebenen, jede etwas aufwendiger als die vorherige, und die folgende Reihenfolge ist sinnvoll. Alle sind Einstellungen, die ein Group Owner einmalig ändert. Das ist der einzige Teil des Prozesses, bei dem GitLab Duo zwar anleiten, die Arbeit aber nicht übernehmen kann, weil sein Zugriff auf GitLab-Einstellungen nur lesend ist.

Mit .gitignore beginnen

Die einfachste Lösung ist zugleich die, die eigentlich Claude Code hätte umsetzen sollen, aber nicht umsetzt: eine Zeile .claude/settings.local.json in der .gitignore jedes Repositorys. Claude Code trägt den Ausschluss nur in die globale Git-Konfiguration der jeweiligen Person ein, und die bleibt auf deren Laptop.

Mit Premium oder Ultimate lässt sich dieselbe Zeile in die .gitignore des Projekts für Dateivorlagen der Gruppe aufnehmen (in der Gruppe unter Settings > General > Templates). Jedes künftig angelegte Projekt übernimmt sie dann, ohne dass jemand daran denken muss.

Eine Push-Regel macht aus der Konvention etwas, das GitLab durchsetzt. In der Gruppe unter Settings > Repository > Pre-defined push rules bei Prohibited filenames Folgendes eintragen:

Copy (^|/)\.claude/settings\.local\.json$

Ab dann wird jeder Push abgelehnt, der diese Datei hinzufügen will, im Stammverzeichnis des Repositorys oder in einem Unterverzeichnis, auf jedem Branch. Die Person, die gepusht hat, sieht eine Meldung mit dem Muster.

Zwei Eigenheiten von Push-Regeln sind hier wichtig. Die Regel prüft nur Dateien, die hinzugefügt werden, nicht Änderungen an einer bereits versionierten Datei. Deshalb müssen die vorhandenen Kopien zuerst bereinigt werden. Zudem wird eine Regel auf Gruppenebene nur in Projekte kopiert, die danach angelegt werden. Bestehende Projekte erreicht sie nicht. Dort muss dieselbe Regel pro Projekt gesetzt werden, entweder in den Einstellungen des Projekts unter Settings > Repository > Push rules oder, bei mehr als einer Handvoll Projekten, mit einer Schleife über die Projekt-IDs der Gruppe:

Copy POST /api/v4/projects/<id>/push_rule {"file_name_regex": "(^|/)\\.claude/settings\\.local\\.json$"}

Hat ein Projekt bereits eigene Push-Regeln, ist stattdessen PUT auf demselben Pfad nötig. POST antwortet sonst mit 422 Project push rule exists .

Secret Push Protection für Tokens ergänzen (Ultimate)

Die Push-Regel stoppt die Datei anhand ihres Namens. Secret Push Protection prüft dagegen den Inhalt jedes Pushes, unabhängig vom Dateinamen, und lehnt ihn ab, wenn ein bekanntes Token-Format auftaucht. Auf GitLab Self-Managed und Dedicated muss die Funktion zuerst für die Instanz unter Admin > Settings > Security and compliance freigegeben werden. Auf GitLab.com ist das bereits geschehen. Anschließend wird sie pro Projekt unter Secure > Security configuration > Secret push protection aktiviert oder für eine ganze Gruppe auf einmal über die API für die Sicherheitseinstellungen der Gruppe.

Alle Projekte mit einer Policy scannen (Ultimate)

Eine Scan Execution Policy auf der Top-Level-Gruppe führt GitLab Secret Detection in jedem Projekt aus, auch in Projekten ohne .gitlab-ci.yml , und einzelne Projekte können sie nicht abschalten. Angelegt wird sie unter Group > Secure > Policies > New policy > Scan execution policy, mit einer Regel, die bei jeder Pipeline läuft, und einer zweiten, die wöchentlich nach Zeitplan läuft. Der geplante Lauf durchsucht beim ersten Mal die Historie. Soll jeder wöchentliche Lauf die gesamte Historie abdecken statt nur neue Commits, gehört die Variable SECRET_DETECTION_HISTORIC_SCAN: 'true' in diese Regel. Die Policy erkennt dieselben Token-Formate wie Secret Push Protection und deckt zusätzlich ab, was bereits im Repository liegt, bei aktiviertem historischem Scan auch die Historie.

Sind die vorbeugenden Maßnahmen umgesetzt, stellt sich die Frage, ob .claude/settings.local.json in einem der Repositories existiert, aktuell oder irgendwann in der Vergangenheit. Was die Datei enthält, spielt erst eine Rolle, wenn die Liste der betroffenen Repositories vorliegt. Je nach GitLab-Abonnement gibt es mehrere Wege zu dieser Liste.

GitLab Duo fragen

Hat die Gruppe GitLab Duo (Duo Core in Premium und Ultimate oder GitLab Credits für eine Free-Gruppe auf GitLab.com), führt der schnellste Weg über GitLab Duo Agentic Chat, Teil von GitLab Duo Agent Platform. Dazu Agentic Chat in der Top-Level-Gruppe öffnen und Folgendes einfügen:

Copy Hatte ein Projekt in der Gruppe <GROUP> jemals eine Datei namens .claude/settings.local.json, einschließlich Projekten, in denen die Datei später gelöscht wurde, und Projekten, in denen sie nur auf einem anderen Branch als dem Default Branch existiert? Gib für jedes Projekt an, ob es die Datei aktuell enthält, und falls nicht, den Commit, mit dem sie hinzugefügt wurde, und den Commit, mit dem sie entfernt wurde. Erkläre, wie du das geprüft hast.

GitLab Duo geht die Gruppe und ihre Untergruppen durch, fragt für jedes Projekt die Commit-Historie zu genau diesem Pfad ab, listet die Branches aller Projekte mit Treffer auf und ruft die aktuelle Datei ab, um eine noch vorhandene Kopie von einer gelöschten zu unterscheiden.

Zurück kommt eine einzige Tabelle: das Projekt, ob die Datei aktuell vorhanden ist, die Commits, mit denen sie hinzugefügt und entfernt wurde, und ein Hinweis, wenn eine gelöschte Version noch ein Secret enthielt. Forks innerhalb der Gruppe werden dabei mit abgedeckt, weil jeder Fork ein eigenes Projekt mit eigener Historie ist. Zum Schluss nennt GitLab Duo, was es nicht geprüft hat, etwa Projekte außerhalb der Gruppe. Weil GitLab Duo die Historie liest statt eines Suchindex, dauert eine Gruppe mit rund hundert Projekten einige Minuten. Dank dieser Gründlichkeit findet GitLab Duo aber auch die gelöschten Kopien, die eine Suche übersieht.

Hat die Gruppe GitLab Orbit, kann GitLab Duo für die aktuellen Kopien diesen Wissensgraphen statt des Suchindex nutzen. Dieser Teil der Antwort liegt dann in etwa einer Minute vor, mit denselben Ergebnissen.

Selbst suchen (Premium und Ultimate)

Ohne GitLab Duo führt der schnellste Weg zu aktuellen Kopien über die Codesuche. In jeder Top-Level-Gruppe die Suche öffnen, den Bereich Code wählen und "Include archived" aktivieren. Welche Abfrage einzugeben ist, hängt von der Suchmaschine der Gruppe ab, und die Ergebnisseite zeigt, welche das ist. Wo die exakte Codesuche aktiv ist, also auf GitLab.com in kostenpflichtigen Tarifen und auf Self-Managed-Instanzen mit Zoekt, reguläre Ausdrücke aktivieren und nach Folgendem suchen:

Copy file:\.claude/settings\.local\.json$

Wo stattdessen die erweiterte Suche aktiv ist, also auf GitLab Dedicated und auf Self-Managed-Instanzen mit Elasticsearch, lautet die Abfrage:

Copy filename:settings.local.json path:.claude

Die Codesuche arbeitet jeweils in einer Top-Level-Gruppe einschließlich ihrer Untergruppen. Bei mehreren Gruppen macht die API die Schleife einfach, und die Form mit filename: und path: funktioniert dort mit beiden Suchmaschinen:

Copy GET /api/v4/groups?owned=true&top_level_only=true&per_page=100 GET /api/v4/groups/<id>/search?scope=blobs&search=filename:settings.local.json%20path:.claude&exclude_forks=false&per_page=100

Der Parameter exclude_forks=false muss bleiben, weil die exakte Codesuche Forks sonst auslässt. Auf einer GitLab-Self-Managed-Instanz mit aktivierter erweiterter oder exakter Codesuche lässt sich die Schleife mit einem Administratorkonto überspringen und die gesamte Instanz mit GET /api/v4/search?scope=blobs&search=filename:settings.local.json%20path:.claude durchsuchen. Dafür ist das Token eines Administratorkontos nötig, weil die API nur Projekte zurückgibt, die für das aufrufende Konto sichtbar sind.

Unabhängig von der Suchmaschine zeigt die Suche den Default Branch im aktuellen Zustand. Eine gelöschte Datei oder eine Datei auf einem anderen Branch bleibt für sie unsichtbar. Dafür gibt es die nächste Prüfung.

Historie prüfen (alle Tarife)

Eine Datei, die committet und dann gelöscht wurde, ist trotzdem ein Leak. Für jedes Projekt muss deshalb klar sein, ob die Datei jemals auf irgendeinem Branch existiert hat. Die Commits-API beantwortet das, funktioniert in jedem Tarif und jeder Bereitstellungsart und muss nicht erst aktiviert werden:

Copy GET /api/v4/groups/<id>/projects?include_subgroups=true&per_page=100 GET /api/v4/projects/<id>/repository/commits?path=.claude/settings.local.json&all=true&follow=false&per_page=100

Liefert der zweite Aufruf Commits, liegt der Inhalt in der Historie des Projekts. Liefert er eine leere Liste, war er nie dort. Diese Prüfung findet auch Forks, denn sie sind Projekte wie alle anderen.

Ein Detail ist wichtiger, als es aussieht: follow=false darf nicht fehlen. Wird all=true mit einem Pfad kombiniert, geht GitLab zuerst die neuesten Commits des gesamten Repositorys durch und filtert erst danach nach dem Pfad. Ein Repository mit mehr als einer Seite Commits kann dann leer zurückkommen, obwohl die Datei in seiner Historie liegt. Mit follow=false wird die Suche von Anfang an auf den Pfad eingegrenzt, und die erste Seite listet jeden Commit auf, der die Datei jemals berührt hat.

Forks prüfen

Jeder Fork eines betroffenen Projekts hat eine eigene Kopie der Datei und eine eigene Historie. Deshalb die Forks mit GET /api/v4/projects/<id>/forks auflisten und die Prüfungen oben für jeden davon wiederholen.

Welche Secrets auch gefunden werden, die Reihenfolge lautet: rotieren, entfernen, aus der Historie löschen. Jedes Secret, das die Datei jemals enthielt, gilt ab dem Datum des ersten Commits, der es enthielt, als öffentlich. Es muss beim jeweiligen Anbieter rotiert werden, bevor die Datei überhaupt angefasst wird. Die Datei nur zu löschen, bringt nichts: Der Wert bleibt in der Historie des Repositorys und in jedem Fork, bis das Secret, das er schützt, geändert wurde.

Sobald die Rotation läuft, Agentic Chat in der Top-Level-Gruppe öffnen und Folgendes einfügen:

Copy Öffne in der Gruppe <GROUP> für jedes Projekt, das aktuell eine committete .claude/settings.local.json auf seinem Default Branch hat, einen Merge Request, der die Datei entfernt und .claude/settings.local.json zur .gitignore des Projekts hinzufügt. Merge nichts. Überspringe Projekte, die bereits einen solchen offenen Merge Request haben. Gib mir am Ende eine Tabelle: Projekt, Link zum Merge Request und die Arten von Secrets, die die Datei enthielt (keine Werte). Sag mir anschließend, was für mich bei allen Projekten noch zu tun bleibt.

GitLab Duo findet die betroffenen Projekte (über Orbit, wo die Gruppe es hat, sonst über die Suche) und bereitet pro Projekt einen Commit vor, der die Datei löscht und den Eintrag in der .gitignore ergänzt. Dann wartet GitLab Duo zweimal auf eine Freigabe: einmal für alle Commits zusammen und einmal für alle Merge Requests zusammen. Die Bereinigung einer ganzen Gruppe kostet so zwei Klicks. Am Ende steht eine Tabelle mit Projekten, Links zu den Merge Requests und den Arten von Secrets, die jede Datei enthielt, ohne die Werte selbst, gefolgt von einer Liste dessen, was noch zu tun bleibt. Übrig bleibt, die Merge Requests zu prüfen und zu mergen.

Ohne GitLab Duo besteht dieselbe Änderung pro Projekt aus drei Befehlen:

Copy git rm --cached .claude/settings.local.json echo '.claude/settings.local.json' >> .gitignore git commit -m "Stop tracking Claude Code local settings"

Inhalte aus der Historie entfernen

Das Entfernen der Datei nimmt sie nur aus dem aktuellen Stand. Die alten Versionen bleiben im Repository, bis die Historie umgeschrieben wird. Das ist für jedes Projekt nötig, in dem die Datei ein Secret enthielt, und zwar nachdem die Secrets rotiert wurden.

Im Projekt unter Settings > Repository > Repository maintenance > Remove blobs die IDs der alten Versionen der Datei einfügen (dafür den Repository-Baum bei einem alten Commit öffnen und die IDs kopieren) und bestätigen. Danach das Housekeeping ausführen, 30 Minuten warten und nicht erreichbare Objekte bereinigen.

Ob es funktioniert hat, zeigt sich zweifach: Die Commit-IDs nach dem entfernten Blob ändern sich, und die Prüfung der Historie liefert für den Pfad nichts mehr. Hat sich nach einigen Minuten nichts geändert, sollte das E-Mail-Postfach geprüft werden, denn ein fehlgeschlagenes Umschreiben wird nur dort gemeldet, und zwar nur der Person, die es gestartet hat.

Zwei Fälle erfordern Sorgfalt. Ist das Projekt ein Fork oder ein öffentliches Projekt mit Forks, hält der gemeinsame Objektpool die Inhalte auch nach dem Umschreiben erreichbar. Dann zuerst die Fork-Beziehung lösen oder jedes Repository einzeln bereinigen. Zudem müssen offene Merge Requests nach jedem Umschreiben eventuell per Rebase aktualisiert werden, und alle müssen das Repository neu klonen.

Zusammenfassung

Kurz gesagt: GitLab Duo fragen, ob die Datei vorhanden ist oder war. Alles rotieren, was die Dateien enthielten. GitLab Duo die Merge Requests zur Bereinigung in der gesamten Gruppe öffnen lassen, sie prüfen und mergen. Die Historie bereinigen, wo Secrets lagen. Die Push-Regel setzen, Secret Push Protection aktivieren und die Policy anlegen. Zwei Prompts, zwei Freigaben und wenige Minuten Einstellungsarbeit sorgen dafür, dass die Repositories frei von dieser Schwachstelle bleiben.

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