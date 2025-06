Beschädigte CI/CD-Pipelines schnell entfernen – mit KI

CI/CD-Pipelines sorgen dafür, dass die Softwareentwicklung effizient abläuft. Sie helfen Teams, Code schnell zu testen, zu erstellen und bereitzustellen. Wenn diese Pipelines jedoch fehlschlagen, verlangsamt sich alles – Fristen werden verpasst und die Entwickler(innen) sind frustriert, da sie die Fehler beheben und dafür sorgen müssen, dass die Projekte trotzdem im Zeitrahmen bleiben.

CI/CD-Pipeline mit mehreren fehlgeschlagenen Jobs

Warum schlagen Pipelines fehl? Sehen wir uns das genauer an.

Gründe für Pipeline-Fehler

Ein Pipeline-Fehler tritt auf, wenn der automatisierte Workflow in deiner CI/CD-Pipeline – also in einer Reihe von Schritten, wie Erstellen, Testen und Bereitstellen von Code – nicht wie erwartet ausgeführt wird und mit einer Fehlermeldung endet. Dieser Fehler kann verhindern, dass der Code ordnungsgemäß erstellt, getestet oder bereitgestellt wird, was zu Verzögerungen bei der Softwarebereitstellung führen kann. Zudem ist eine Fehlerbehebung nötig.

Pipeline-Fehler können aus einer Vielzahl von Gründen auftreten. Einige häufige Ursachen sind:

Syntax-Fehler: Ein kleiner Fehler im Code, wie ein fehlendes Semikolon oder ein falscher Variablenname, kann dazu führen, dass die Pipeline fehlschlägt.

Fehlgeschlagene Tests: Unit- oder Integrationstests können aufgrund von fehlerhaftem Code, falschen Konfigurationen oder nicht übereinstimmenden Abhängigkeiten fehlschlagen.

Fehlkonfigurationen: Falsche Pipeline-Einstellungen oder Umgebungskonfigurationen können zu fehlgeschlagenen Builds oder Bereitstellungen führen.

Es gibt auch komplexere Probleme, die das Ganze etwas komplizierter machen:

Probleme mit Infrastructure-as-Code IaC: Probleme bei der Bereitstellung der Cloud-Infrastruktur, wie Fehler in Terraform-Skripten oder CloudFormation-Vorlagen, können eine erfolgreiche Bereitstellung verhindern.

Kubernetes- und GitOps-Herausforderungen: Fehlkonfigurationen in Kubernetes-Clustern (nur in englischer Sprache verfügbar) oder Probleme mit GitOps-Workflows (z. B. das Synchronisieren von Kubernetes-Status mit Git-Repositories) können zu Pipeline-Fehlern führen, die nur schwer zu diagnostizieren sind.

Lange, unübersichtliche Stack Traces: Wenn ein Fehler tief im System auftritt, können Stack Traces lang werden und somit schwer zu entziffern sein, insbesondere wenn sie mehrere Komponenten oder Dienste umfassen.

Durch diese Herausforderungen wird die Fehlerbehebung schwieriger und zeitaufwändiger, da man sich oft durch komplexe Protokolle arbeiten, Konfigurationsdateien überprüfen und verschiedene Lösungen testen muss, um die Grundursache zu finden.

Die tatsächlichen Auswirkungen fehlgeschlagener Pipelines

Wenn eine Pipeline fehlschlägt, verzögert dies nicht nur die Bereitstellung, sondern sorgt auch für Stress und Frustration. Die Entwickler(innen) müssen ihre Arbeit unterbrechen und den Fehler beheben, was oft zu einer Kettenreaktion an Störungen führen kann. Dies macht es schwieriger, Fristen einzuhalten, und erhöht den Druck auf das gesamte Team. Aber warum ist die manuelle Fehlerbehebung so aufwendig?

Manuelle Fehlerbehebung

Die Zeit, die benötigt wird, um eine defekte Pipeline zu beheben, variiert. Das hängt unter anderem von folgenden Faktoren ab:

Wie gut kennen die Entwickler(innen) das Projekt?

Wie erfahren sind sie mit ähnlichen Problemen?

Was sind ihre allgemeinen Problemlösungsfähigkeiten?

Das manuelle Durchsuchen von Protokollen, um herauszufinden, was schief gelaufen ist, ist schwierig und mühsam. Protokolle können von überall herkommen, unter anderem von Anwendungsfehlern und Systemnachrichten, und sind oft unübersichtlich und schwierig zu interpretieren. Darüber hinaus müssen die Entwickler(innen) bei der Korrektur von Pipelines oft zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her wechseln, wodurch der ganze Vorgang zeitaufwändiger wird.

Hier kommt GitLab Duo ins Spiel. GitLab Duo kann diesen unübersichtlichen Berg an Daten durchsuchen und Fehler viel schneller finden. So wird der Prozess vereinfacht, sodass du kein besonderen Kenntnisse brauchst, um herauszufinden, was falsch gelaufen ist. Mit KI kannst du deine Pipelines schneller, einfacher und mit weniger Stress reparieren.

GitLab Duo Root Cause Analysis mit generativer KI

Wenn deine CI/CD-Pipeline fehlschlägt, musst du Fehler nicht mehr stundenlang manuell beheben. Dafür gibt es die GitLab Duo Root Cause Analysis (RCA) (nur in englischer Sprache verfügbar). Dieses KI-gestützte Tool identifiziert schnell die genaue Ursache des Fehlers und schlägt Korrekturen vor – direkt in der DevSecOps-Plattform. Egal, wie lang oder kompliziert deine Stack Traces sind: Die RCA analysiert alle Daten, schlüsselt sie auf und gibt dir klare, umsetzbare Einblicke.

Sie sagt dir genau, was den Fehler verursacht hat, schlägt Schritte zur Behebung hervor und nennt dir sogar die Dateien und Codezeilen, die bearbeitet werden müssen. Damit das Ganze noch einfacher wird, schlägt sie Code-Korrekturen vor, damit alles wieder einwandfrei läuft. Dadurch wird die Fehlerbehebung viel schneller und unkomplizierter.

Halte das Gespräch mit Folgefragen am Laufen

Mit GitLab Duo RCA erhältst du nicht nur Antworten, sondern kannst auch Folgefragen stellen, um tiefer in das Problem einzutauchen. Möchtest du alternative Lösungen erkunden? Kein Problem. Du kannst mehr Kontext (nur in englischer Sprache verfügbar) hinzufügen, indem du andere Dateien, Tickets oder Epics in deinem Repo verlinkst. Du könntest zum Beispiel deine Datei .gitlab-ci.yml in der IDE öffnen und den Chat fragen: „Based on this file, and the analyzed CI/CD pipeline, how would you propose to optimize the pipeline?“

Einer der wichtigsten Vorteile der GitLab Duo RCA ist, dass sie in GitLab sofort einsatzbereit ist. Du musst nicht das Tool wechseln oder nach externer Hilfe suchen. Außerdem bleiben deine Protokolle und sensiblen Daten geschützt, denn du musst sie nicht an externe KI-Lösungen senden. RCA ist nahtlos in GitLab integriert und bietet wertvolle Einblicke, ohne gegen den Datenschutz zu verstoßen.

Starte noch heute

Möchtest du sehen, wie KI deinen Entwicklungsprozess beschleunigen und ihn reibungsloser und schneller machen kann? Sieh dir unten unsere Produkt-Tour für GitLab Duo Enterprise an und entdecke, wie GitLab Duo mit seinen KI-basierten Informationen jede Phase deines Entwicklungsprozesses transformieren kann – von der Planung und der Programmierung bis hin zur Fehlerbehebung und Bereitstellung. Klicke auf das Bild unten, um die englischsprachige Tour zu starten!