Der Code ist geschrieben. Wer übernimmt das Review?

Noch nie wurde so viel Code geschrieben, doch die Auslieferung hält nicht Schritt. Bei Meta stiegen die Codeänderungen auf internen Plattformen im Jahresvergleich um 220 %, während die Änderungen, die als neue Funktionen bei den Nutzenden ankamen, nur um 36 % zunahmen ( Reuters, August 2026). Jede dieser Änderungen muss ein Review durchlaufen, bevor sie die Nutzenden erreicht.

Automatisierte Reviews fangen einen Großteil dieser Last ab. Code Review Flow in der GitLab Duo Agent Platform prüft Merge Requests, sobald sie eingehen, folgt den pro Projekt festgelegten Review-Anweisungen und kostet pauschal 0,25 GitLab Credits pro Review (0,25 US-Dollar zum Listenpreis). Dauert ein manuelles Review etwa 15 Minuten der Arbeitszeit eines Senior Engineers, entspricht das rund 25 US-Dollar pro Review. Automatisierte Reviews senken die Kosten pro Review damit um 99 % ( GitLab).

Automatisierte Reviews ersetzen den Menschen nicht. Genehmigungsregeln, CODEOWNERS und Compliance-Richtlinien verlangen bei vielen Änderungen weiterhin die Freigabe durch eine Person. Bei diesen Merge Requests entsteht die erste Verzögerung oft bei der Suche nach der richtigen Person für das Review, noch bevor jemand eine Zeile liest. Diese Person braucht Fachwissen zum geänderten Code, Kapazität in der eigenen Warteschlange und muss in einer Zeitzone verfügbar sein, in der sie zeitnah reagieren kann. Sieht die Person, die den Merge Request erstellt, diese Faktoren nicht, tragen einige wenige Senior Engineers den Großteil der Reviews, während andere qualifizierte Reviewer(innen) ungenutzt bleiben.

GitLab 19.5 macht diesen Schritt mit dem Recommend Reviewers Flow überflüssig. Beim Erstellen eines Merge Requests empfiehlt GitLab die am besten geeignete Person für das Review, basierend auf Auslastung, Zeitzone, Verfügbarkeit und der in Genehmigungsregeln und CODEOWNERS festgelegten Expertise. Der Flow begründet seine Wahl, und die Zuweisung erfolgt mit einem Klick. In der gesamten Engineering-Organisation starten Reviews dadurch, sobald der Merge Request bereit ist. Die Review-Last verteilt sich auf alle qualifizierten Engineers, und mehr vom geschriebenen Code erreicht die Nutzenden.

Der Recommend Reviewers Flow in Aktion:

Review ist eine Frage der Zuweisung statt der Teamgröße

Teams behandeln langsame Reviews oft als Personalproblem. Sie ergänzen Erinnerungen, Review-Rotationen, eine erweiterte Abdeckung über Zeitzonen hinweg und Eskalationen. Diese Behelfslösungen kosten Arbeitszeit und können zu Überlastung führen. Die eigentliche Ursache bleibt dabei unberührt: die Zuweisung. Expertise und Kapazität sind bereits vorhanden. Es fehlt nur ein Mechanismus, der sie jedem eingehenden Merge Request zuordnet.

Fehlt diese Zuordnung, muss die Person, die den Merge Request erstellt, Fragen beantworten, die GitLab bereits beantworten kann. Wer kennt diesen Teil der Codebasis? Wer hat noch Kapazität? Wer ist gerade online? Stattdessen greifen viele auf Gewohnheiten zurück, die alle ausbremsen:

Eine ganze Gruppe zuweisen: Alle werden benachrichtigt, niemand fühlt sich verantwortlich, und der Merge Request wartet auf Freiwillige.

Alle werden benachrichtigt, niemand fühlt sich verantwortlich, und der Merge Request wartet auf Freiwillige. Immer dieselbe vertraute Person wählen: Sie wird zum Engpass, und ihre eigene Arbeit bleibt liegen.

Sie wird zum Engpass, und ihre eigene Arbeit bleibt liegen. Über Zeitzonen hinweg raten: Die gewählte Person hat gerade Feierabend gemacht, und das Feedback kommt also erst morgen.

Auch Reviewer(innen) zahlen einen Preis. Gruppenzuweisungen überfluten ihre Benachrichtigungen mit Merge Requests, die sie nie prüfen werden. Dadurch gehen diejenigen leichter unter, die tatsächlich ihre Aufmerksamkeit brauchen. Wer ohnehin immer gefragt wird, übernimmt zusätzlich zur eigenen Arbeit einen wachsenden Anteil der Warteschlange und ist entsprechend stärker belastet.

So funktionieren die Review-Empfehlungen

Die GitLab Duo Agent Platform führt den Recommend Reviewers Flow für den Merge Request aus und übernimmt die Recherche:

Merge Request erstellen: Ein Trigger startet den Flow automatisch beim Erstellen eines Merge Requests, ob als Entwurf oder als bereit markiert. Empfehlungen liegen so von Anfang an vor. Infrage kommende Reviewer(innen) bewerten lassen: Der Flow gewichtet Auslastung, Zeitzone, Verfügbarkeit und die in Genehmigungsregeln und CODEOWNERS festgelegte Expertise jeder Person, um die am besten geeignete und erreichbare Person zu finden. Empfehlung und Begründung einsehen: Der Flow erklärt, warum er die jeweilige Person gewählt hat. Auf dieser Grundlage lässt sich die Empfehlung annehmen. Mit einem Klick zuweisen: Empfehlungen erscheinen in einem eigenen Bereich im Merge Request. Wer das Review übernimmt und wann, bleibt die eigene Entscheidung.

So bleibt die Kontrolle über den Zeitpunkt erhalten. Zuerst lässt sich weiter iterieren oder das Feedback aus dem automatisierten Code Review umsetzen, und erst wenn die Änderung tatsächlich bereit ist, wird eine Person hinzugezogen. Eingerichtet wird der Flow als Flow-Trigger im Projekt und nicht als Projekteinstellung. So fügt er sich in die anderen agentischen Workflows ein, die das Team bereits nutzt.

Empfohlene Reviewer(innen), bereit zur Zuweisung

Der Nutzen für das Team

Die passende Zuordnung bedeutet zeitnahes Feedback, klarere Verantwortlichkeiten und eine ausgewogenere Auslastung. Der Recommend Reviewers Flow trifft diese Entscheidung konsistent, in großem Umfang und mit einer Begründung, die sich nachvollziehen und übersteuern lässt.

Der Recommend Reviewers Flow arbeitet zudem mit den anderen Foundational Flows der GitLab Duo Agent Platform zusammen, die die Arbeit rund um einen Merge Request übernehmen:

Code Review Flow zuerst ausführen, damit das automatisierte Feedback vorliegt, bevor eine Person hinzukommt.

Security Review Flow ergänzen, um Änderungen im Merge Request vor dem Merge auf Schwachstellen in der Geschäftslogik zu prüfen.

Mit Fix CI/CD Pipeline Flow fehlgeschlagene Jobs diagnostizieren und beheben, damit eine defekte Pipeline keine freigegebene Änderung aufhält.

Mit Custom Flows den Recommend Reviewers Flow in den bestehenden Prozess des Teams einbinden.

Jeder Schritt vom Merge Request bis zum Merge läuft auf derselben Plattform und unter denselben Richtlinien. So erreicht mehr vom geschriebenen Code tatsächlich die Nutzenden.

Erste Schritte

Die Review-Empfehlungen sind ab GitLab 19.5 für GitLab.com, GitLab Self-Managed und GitLab Dedicated allgemein verfügbar. Zum Ausprobieren den Trigger für den Recommend Reviewers Flow im Projekt hinzufügen und anschließend den nächsten Merge Request erstellen. Mehr dazu in der Dokumentation.

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